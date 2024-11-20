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Шувалов: новый терминал "Байкала" активизирует туризм в Бурятии - РИА Новости, 20.11.2024
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18:21 20.11.2024
https://ria.ru/20241120/shuvalov-1984892725.html
Шувалов: новый терминал "Байкала" активизирует туризм в Бурятии
Шувалов: новый терминал "Байкала" активизирует туризм в Бурятии - РИА Новости, 20.11.2024
Шувалов: новый терминал "Байкала" активизирует туризм в Бурятии
Новый терминал, открывшийся в Улан-Удэ, повысит туристическую привлекательность Бурятии, считает председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов. РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T18:21
2024-11-20T18:21
россия
улан-удэ
дальний восток
игорь шувалов
вэб.рф (вэб)
туризм
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Новый терминал, открывшийся в Улан-Удэ, повысит туристическую привлекательность Бурятии, считает председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов. Новый терминал открылся в среду в международном аэропорту "Байкал". Объект был построен при поддержке ВЭБ.РФ. "Новый терминал аэропорта Улан-Удэ обеспечит современный уровень комфорта для пассажиров, повысит туристическую привлекательность Бурятии, транспортную доступность этой уникальной территории", - цитирует пресс-служба ВЭБ.РФ Шувалова. Сегодня в регионе создается высококлассная аэропортовая инфраструктура, которая повышает транспортную связанность городов и стимулирует деловую активность, добавил он. Кроме того, при поддержке госкорпорации на Дальнем Востоке и в Арктике построены четыре аэропортовых терминала, ведется финансирование еще четырех проектов. "Новый двухэтажный аэровокзальный комплекс на территории действующего аэропорта "Байкал" построен с целью увеличения пропускной способности на внутренних воздушных линиях. Общая площадь терминала - 6,6 тысячи квадратных метров, он оборудован двумя телескопическими трапами, пиковая часовая пропускная способность — 400 пассажиров в час. Cамо здание по архитектуре напоминает традиционную буддийскую пагоду", — рассказали в пресс-службе. Бюджет проекта — 3,65 миллиарда рублей. Участие ВЭБ.РФ — 2,68 миллиарда рублей, включая льготное финансирование госкорпорации по линии Минвостокразвития России в размере 1,34 миллиарда рублей, добавили там. Всего при участии ВЭБ.РФ построено 12 аэропортовых терминалов, реализуются восемь региональных проектов. Общий объем инвестиций по проектам — 367,4 миллиарда рублей, объем участия группы ВЭБ.РФ — 146,6 миллиарда рублей, отметили в госкорпорации.
https://ria.ru/20241018/shuvalov-1978740638.html
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россия, улан-удэ, дальний восток, игорь шувалов, вэб.рф (вэб), туризм
Россия, Улан-Удэ, Дальний Восток, Игорь Шувалов, ВЭБ.РФ (ВЭБ), Туризм

Шувалов: новый терминал "Байкала" активизирует туризм в Бурятии

© Фото предоставлено пресс-службой ВЭБ.РФПредседатель государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" Игорь Шувалов
Председатель государственной корпорации развития ВЭБ.РФ Игорь Шувалов - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
© Фото предоставлено пресс-службой ВЭБ.РФ
Председатель государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" Игорь Шувалов. Архивное фото
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Новый терминал, открывшийся в Улан-Удэ, повысит туристическую привлекательность Бурятии, считает председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов.
Новый терминал открылся в среду в международном аэропорту "Байкал". Объект был построен при поддержке ВЭБ.РФ.
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"Новый терминал аэропорта Улан-Удэ обеспечит современный уровень комфорта для пассажиров, повысит туристическую привлекательность Бурятии, транспортную доступность этой уникальной территории", - цитирует пресс-служба ВЭБ.РФ Шувалова.
Сегодня в регионе создается высококлассная аэропортовая инфраструктура, которая повышает транспортную связанность городов и стимулирует деловую активность, добавил он.
Кроме того, при поддержке госкорпорации на Дальнем Востоке и в Арктике построены четыре аэропортовых терминала, ведется финансирование еще четырех проектов.
"Новый двухэтажный аэровокзальный комплекс на территории действующего аэропорта "Байкал" построен с целью увеличения пропускной способности на внутренних воздушных линиях. Общая площадь терминала - 6,6 тысячи квадратных метров, он оборудован двумя телескопическими трапами, пиковая часовая пропускная способность — 400 пассажиров в час. Cамо здание по архитектуре напоминает традиционную буддийскую пагоду", — рассказали в пресс-службе.
Бюджет проекта — 3,65 миллиарда рублей. Участие ВЭБ.РФ — 2,68 миллиарда рублей, включая льготное финансирование госкорпорации по линии Минвостокразвития России в размере 1,34 миллиарда рублей, добавили там.
Всего при участии ВЭБ.РФ построено 12 аэропортовых терминалов, реализуются восемь региональных проектов. Общий объем инвестиций по проектам — 367,4 миллиарда рублей, объем участия группы ВЭБ.РФ — 146,6 миллиарда рублей, отметили в госкорпорации.
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