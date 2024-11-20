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Segezha Group намерена привлечь до 101 млрд рублей для погашения долга - РИА Новости, 20.11.2024
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19:07 20.11.2024
https://ria.ru/20241120/segezha-1984890039.html
Segezha Group намерена привлечь до 101 млрд рублей для погашения долга
Segezha Group намерена привлечь до 101 млрд рублей для погашения долга - РИА Новости, 20.11.2024
Segezha Group намерена привлечь до 101 млрд рублей для погашения долга
Совет директоров лесопромышленного холдинга Segezha Group (входит в Группу АФК "Система") предложил акционерам провести допэмиссию обыкновенных акций на сумму... РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T19:07
2024-11-20T19:07
бизнес
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Совет директоров лесопромышленного холдинга Segezha Group (входит в Группу АФК "Система") предложил акционерам провести допэмиссию обыкновенных акций на сумму до 101 миллиарда рублей, которые будут направлены на погашение задолженности, сообщает пресс-служба компании.Менеджмент продолжает работать над повышением эффективности бизнеса, отметили в холдинге.На заседании совета директоров компании, которое состоялось в среду, было объявлено о созыве внеочередного общего собрания акционеров (ВОСА) по вопросу увеличения уставного капитала. ВОСА Segezha Group пройдет в заочной форме, дата окончания приема бюллетеней голосования акционеров – 26 декабря 2024 года. Компания также сообщила, что в случае одобрения акционерами размещение допэмиссии будет проходить по закрытой подписке. Цена размещения – 1,8 рублей за акцию. Привлечение полного объема средств (до 101 миллиарда рублей) будет зависеть от ряда факторов, в том числе получения инвесторами необходимых корпоративных одобрений и согласований государственных органов."Сегодня производственные мощности компании загружены максимально. Вместе с тем, менеджмент продолжает работать над развитием и повышением эффективности продуктового портфеля компании, увеличением доли рынка в сегментах высокомаржинальной продукции и экспансией в новые регионы. Сокращение в ближайшей перспективе долговой нагрузки за счет дополнительной эмиссии акций позволит нам финансово оздоровить бизнес, а вкупе с ожидаемым восстановлением рыночной конъюнктуры сделать качественный скачок в развитии, вернувшись к реализации ключевых проектов роста", - приводится в сообщении комментарий президента Segezha Group Александра Крещенко.Также в среду Segezha Group представила финансовые результаты по итогам девяти месяцев 2024 года. Выручка компании год к году выросла на 19% до 76 миллиардов рублей, что было обусловлено формированием новой географии поставок и увеличением продаж продукции группы за счет перенаправления ранее выбывших объемов на другие рынки. Показатель OIBDA (операционная прибыль до вычета амортизации – ред.) также увеличился – на 23% до 8,6 миллиарда рублей.
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бизнес
Бизнес

Segezha Group намерена привлечь до 101 млрд рублей для погашения долга

© Фото предоставлено пресс-службой Segezha GroupПроизводство лесопромышленного холдинга Segezha Group
Производство лесопромышленного холдинга Segezha Group - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
© Фото предоставлено пресс-службой Segezha Group
Производство лесопромышленного холдинга Segezha Group. Архивное фото
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Совет директоров лесопромышленного холдинга Segezha Group (входит в Группу АФК "Система") предложил акционерам провести допэмиссию обыкновенных акций на сумму до 101 миллиарда рублей, которые будут направлены на погашение задолженности, сообщает пресс-служба компании.
Менеджмент продолжает работать над повышением эффективности бизнеса, отметили в холдинге.
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На заседании совета директоров компании, которое состоялось в среду, было объявлено о созыве внеочередного общего собрания акционеров (ВОСА) по вопросу увеличения уставного капитала. ВОСА Segezha Group пройдет в заочной форме, дата окончания приема бюллетеней голосования акционеров – 26 декабря 2024 года.
Компания также сообщила, что в случае одобрения акционерами размещение допэмиссии будет проходить по закрытой подписке. Цена размещения – 1,8 рублей за акцию. Привлечение полного объема средств (до 101 миллиарда рублей) будет зависеть от ряда факторов, в том числе получения инвесторами необходимых корпоративных одобрений и согласований государственных органов.
"Сегодня производственные мощности компании загружены максимально. Вместе с тем, менеджмент продолжает работать над развитием и повышением эффективности продуктового портфеля компании, увеличением доли рынка в сегментах высокомаржинальной продукции и экспансией в новые регионы. Сокращение в ближайшей перспективе долговой нагрузки за счет дополнительной эмиссии акций позволит нам финансово оздоровить бизнес, а вкупе с ожидаемым восстановлением рыночной конъюнктуры сделать качественный скачок в развитии, вернувшись к реализации ключевых проектов роста", - приводится в сообщении комментарий президента Segezha Group Александра Крещенко.
Также в среду Segezha Group представила финансовые результаты по итогам девяти месяцев 2024 года. Выручка компании год к году выросла на 19% до 76 миллиардов рублей, что было обусловлено формированием новой географии поставок и увеличением продаж продукции группы за счет перенаправления ранее выбывших объемов на другие рынки. Показатель OIBDA (операционная прибыль до вычета амортизации – ред.) также увеличился – на 23% до 8,6 миллиарда рублей.
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