https://ria.ru/20241120/rabadanov-1984861770.html
Суд оставил в силе решение об аресте блогера Рабаданова
Суд оставил в силе решение об аресте блогера Рабаданова - РИА Новости, 20.11.2024
Суд оставил в силе решение об аресте блогера Рабаданова
Верховный суд Дагестана оставил в силе решение об аресте блогера и спортивного комментатора Рамазана Рабаданова по делу о ношении оружия и гранаты, передает... РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T16:20
2024-11-20T16:20
2024-11-20T16:22
происшествия
республика дагестан
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МАХАЧКАЛА, 19 ноя - РИА Новости. Верховный суд Дагестана оставил в силе решение об аресте блогера и спортивного комментатора Рамазана Рабаданова по делу о ношении оружия и гранаты, передает корреспондент РИА Новости."Постановление Ленинского районного суда города Махачкалы от 8 ноября в отношении Рабаданова… оставить без изменения, апелляционную жалобу защитников подозреваемого без удовлетворения", - сказал судья.
https://ria.ru/20241108/rabadanov-1982761966.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, республика дагестан
Происшествия, Республика Дагестан
Суд оставил в силе решение об аресте блогера Рабаданова
Верховный суд Дагестана оставил в силе решение об аресте блогера Рабаданова