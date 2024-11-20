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Суд оставил в силе решение об аресте блогера Рабаданова - РИА Новости, 20.11.2024
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16:20 20.11.2024 (обновлено: 16:22 20.11.2024)
https://ria.ru/20241120/rabadanov-1984861770.html
Суд оставил в силе решение об аресте блогера Рабаданова
Суд оставил в силе решение об аресте блогера Рабаданова - РИА Новости, 20.11.2024
Суд оставил в силе решение об аресте блогера Рабаданова
Верховный суд Дагестана оставил в силе решение об аресте блогера и спортивного комментатора Рамазана Рабаданова по делу о ношении оружия и гранаты, передает... РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T16:20
2024-11-20T16:22
происшествия
республика дагестан
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МАХАЧКАЛА, 19 ноя - РИА Новости. Верховный суд Дагестана оставил в силе решение об аресте блогера и спортивного комментатора Рамазана Рабаданова по делу о ношении оружия и гранаты, передает корреспондент РИА Новости."Постановление Ленинского районного суда города Махачкалы от 8 ноября в отношении Рабаданова… оставить без изменения, апелляционную жалобу защитников подозреваемого без удовлетворения", - сказал судья.
https://ria.ru/20241108/rabadanov-1982761966.html
РИА Новости
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происшествия, республика дагестан
Происшествия, Республика Дагестан
Суд оставил в силе решение об аресте блогера Рабаданова

Верховный суд Дагестана оставил в силе решение об аресте блогера Рабаданова

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
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МАХАЧКАЛА, 19 ноя - РИА Новости. Верховный суд Дагестана оставил в силе решение об аресте блогера и спортивного комментатора Рамазана Рабаданова по делу о ношении оружия и гранаты, передает корреспондент РИА Новости.
"Постановление Ленинского районного суда города Махачкалы от 8 ноября в отношении Рабаданова… оставить без изменения, апелляционную жалобу защитников подозреваемого без удовлетворения", - сказал судья.
Рамазан Рабаданов - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
Адвокат Рабаданова назвал уголовное дело против подзащитного незаконным
8 ноября, 20:55
 
ПроисшествияРеспублика Дагестан
 
 
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