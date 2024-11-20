https://ria.ru/20241120/rabadanov-1984861770.html

Суд оставил в силе решение об аресте блогера Рабаданова

Суд оставил в силе решение об аресте блогера Рабаданова - РИА Новости, 20.11.2024

Суд оставил в силе решение об аресте блогера Рабаданова

Верховный суд Дагестана оставил в силе решение об аресте блогера и спортивного комментатора Рамазана Рабаданова по делу о ношении оружия и гранаты, передает... РИА Новости, 20.11.2024

2024-11-20T16:20

2024-11-20T16:20

2024-11-20T16:22

происшествия

республика дагестан

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МАХАЧКАЛА, 19 ноя - РИА Новости. Верховный суд Дагестана оставил в силе решение об аресте блогера и спортивного комментатора Рамазана Рабаданова по делу о ношении оружия и гранаты, передает корреспондент РИА Новости."Постановление Ленинского районного суда города Махачкалы от 8 ноября в отношении Рабаданова… оставить без изменения, апелляционную жалобу защитников подозреваемого без удовлетворения", - сказал судья.

https://ria.ru/20241108/rabadanov-1982761966.html

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, республика дагестан