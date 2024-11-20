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В Магнитогорске задержали водителя, более ста раз нарушившего ПДД
В Магнитогорске задержали водителя, более ста раз нарушившего ПДД - РИА Новости, 20.11.2024
В Магнитогорске задержали водителя, более ста раз нарушившего ПДД
Сотрудники ГАИ в городе Магнитогорск Челябинской области задержали водителя, более 100 раз нарушившего правила дорожного движения, общая сумма его штрафов... РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T11:06
2024-11-20T11:06
2024-11-20T11:06
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ЧЕЛЯБИНСК, 20 ноя – РИА Новости. Сотрудники ГАИ в городе Магнитогорск Челябинской области задержали водителя, более 100 раз нарушившего правила дорожного движения, общая сумма его штрафов превысила 70 тысяч рублей, сообщила пресс-служба ГУМВД России по региону. "В Магнитогорске сотрудники Госавтоинспекции задержали водителя автомобиля Toyota Land Cruiser, в отношении которого в текущем году комплексами фотовидеофиксации в различных городах России зафиксировано 100 фактов нарушений правил дорожного движения… Общая сумма штрафов превысила 70 тысяч рублей", - говорится в сообщении. В отношении 49-летнего местного жителя сотрудники Госавтоинспекции составили 34 протокола об административном правонарушении в соответствии со статьей 20.25 КоАП РФ (неуплата административного штрафа в срок, предусмотренный КоАП РФ) за нарушения правил дорожного движения, материалы направлены в мировой суд, уточняется в сообщении. ГАИ поясняет, что основную долю нарушений составило превышение установленной скорости движения, несоблюдение требований сигналов светофора, а также невыполнение требования правил дорожного движения об остановке перед стоп-линией.
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россия, магнитогорск, челябинская область, гибдд мвд рф, происшествия
Россия, Магнитогорск, Челябинская область, ГИБДД МВД РФ, Происшествия
В Магнитогорске задержали водителя, более ста раз нарушившего ПДД
В Магнитогорске ГАИ задержала водителя, более ста раз нарушившего ПДД