https://ria.ru/20241120/palestina-1984906270.html

Небензя: США расписались в своей ответственности за гибель палестинцев

Небензя: США расписались в своей ответственности за гибель палестинцев - РИА Новости, 20.11.2024

Небензя: США расписались в своей ответственности за гибель палестинцев

США своим вето на проект резолюции Совбеза ООН с требованием о прекращении огня в Газе окончательно расписались в ответственности за гибель десятков тысяч... РИА Новости, 20.11.2024

2024-11-20T20:04

2024-11-20T20:04

2024-11-20T20:04

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ООН, 20 ноя - РИА Новости. США своим вето на проект резолюции Совбеза ООН с требованием о прекращении огня в Газе окончательно расписались в ответственности за гибель десятков тысяч невинных палестинцев, сообщил постоянный представитель России при Всемирной Организации Василий Небензя. Как передавал корреспондент РИА Новости, ранее в среду США наложили вето на проект резолюции непостоянных членов Совбеза ООН с требованиями о "немедленном, безусловном и постоянном" прекращении огня в секторе Газа и "немедленном и безусловном освобождении всех заложников". "Обращусь к американским коллегам: сегодня вы окончательно расписались в своей полной ответственности за гибель десятков тысяч невинных граждан, лишения беженцев, страдания заложников и незаконно удерживаемых палестинцев", - сказал Небензя в ходе заседания Совбеза ООН. Он отметил, что США, хоть и преподносят себя как "ключевого партнера" Израиля и стран арабского мира, голосуют против резолюции, идущей в интересах всех арабов и поддерживаемой самими арабами. "Приняв этот документ, мы могли бы потребовать от Израиля прекратить его смертоносные атаки в Газе, на Западном Берегу, обуздать его стремления продолжать агрессию в отношении Ливана и Сирии. Могли бы адресовать четкий сигнал сторонам прекратить насилие, перейти к политико-дипломатическому урегулированию палестинского вопроса", - добавил российский постпред.

https://ria.ru/20241120/nebenzja-1984901871.html

https://ria.ru/20241120/nebenzya-1984900227.html

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в мире, сша, израиль, ливан, василий небензя, оон, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, палестина, сектор газа, россия