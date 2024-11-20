https://ria.ru/20241120/pakhomov-1984882041.html

Пахомов: отмена роуминга пойдет на пользу экономикам Беларуси и России

Пахомов: отмена роуминга пойдет на пользу экономикам Беларуси и России - РИА Новости, 20.11.2024

Пахомов: отмена роуминга пойдет на пользу экономикам Беларуси и России

Отмена роуминга в Союзном государстве позволит Беларуси и России более эффективно развивать экономические и торговые связи, считает заместитель председателя... РИА Новости, 20.11.2024

2024-11-20T17:30

2024-11-20T17:30

2024-11-20T17:30

парламентское собрание союза беларуси и россии

россия

белоруссия

минск

сергей пахомов

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Отмена роуминга в Союзном государстве позволит Беларуси и России более эффективно развивать экономические и торговые связи, считает заместитель председателя комиссии по информполитике, информационным технологиям и связи (от РФ) Парламентского собрания Союза Беларуси и РФ Сергей Пахомов, заседание которой состоялось сегодня в Минске. Профильные ведомства двух стран находятся в плотном взаимодействии по вопросам комфортных цен для пользователей услуг связи в Союзном государстве. "Здесь механизмы найдены, и те задачи по отмене роуминга к 1 марта 2025 года будут выполнены. Будут достаточно льготные условия, будут достаточно доступные цены, а что-то вообще бесплатным", - сказал Пахомов, его слова приводят Sputnik. Он выразил уверенность, что отмена роуминга "однозначно пойдет на пользу и экономическим, и торговым, и туристическим, и братским связям" между странами-союзницами. В ходе заседания комиссии было отмечено, что Минсвязи Беларуси и Минцифры РФ находятся в плотном контакте по вопросам формирования комфортных тарифов для пользователей услуг связи в Союзном государстве. Как сообщалось, ранее Союзный Совмин принял решение, которым предусмотрено предоставление 300 минут входящих бесплатных звонков и цена за интернет, сопоставимая в домашнем регионе. "Эта та база, от которой мы с Минцифры России отталкиваемся и рассматриваем варианты этого базового подхода (к тарифам на услуги связи - прим. ред.)", – отметил на заседании комиссии первый замглавы белорусского Мининформа Павел Ткач, его слова также приводит Sputnik. Он обратил внимание, что уже проделан большой объем работы и есть ощутимые результаты в части голосовых вызовов. В свою очередь заместитель директора департамента развития массовых коммуникаций и международного сотрудничества Минцифры России Андрей Живов сказал, что профильные ведомства двух стран находятся в постоянном контакте по вопросам отмены роуминга". "Мы с коллегами из Минсвязи в плотном контакте, и когда выходим на финишную прямую – открываем вопросы, которые ранее не обсуждали. Сейчас главным камнем преткновения является то, что мы называем "комфортные тарифы". Мы пытаемся понять, можем ли мы обнулить операторские ставки", – цитирует Sputnik слова Живова. Ведомства выясняют, что напрямую повлияет на тарифы, которые выставляются для абонентов в двух странах, отметил Живов.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, белоруссия, минск, сергей пахомов