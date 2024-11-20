Рейтинг@Mail.ru
Пахомов: отмена роуминга пойдет на пользу экономикам Беларуси и России - РИА Новости, 20.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Парламентское собрание СГ - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
 
17:30 20.11.2024
https://ria.ru/20241120/pakhomov-1984882041.html
Пахомов: отмена роуминга пойдет на пользу экономикам Беларуси и России
Пахомов: отмена роуминга пойдет на пользу экономикам Беларуси и России - РИА Новости, 20.11.2024
Пахомов: отмена роуминга пойдет на пользу экономикам Беларуси и России
Отмена роуминга в Союзном государстве позволит Беларуси и России более эффективно развивать экономические и торговые связи, считает заместитель председателя... РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T17:30
2024-11-20T17:30
парламентское собрание союза беларуси и россии
россия
белоруссия
минск
сергей пахомов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/05/1964231147_0:0:3068:1727_1920x0_80_0_0_076e83888b23b8ca4c3bdf7e3bb61cce.jpg
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Отмена роуминга в Союзном государстве позволит Беларуси и России более эффективно развивать экономические и торговые связи, считает заместитель председателя комиссии по информполитике, информационным технологиям и связи (от РФ) Парламентского собрания Союза Беларуси и РФ Сергей Пахомов, заседание которой состоялось сегодня в Минске. Профильные ведомства двух стран находятся в плотном взаимодействии по вопросам комфортных цен для пользователей услуг связи в Союзном государстве. "Здесь механизмы найдены, и те задачи по отмене роуминга к 1 марта 2025 года будут выполнены. Будут достаточно льготные условия, будут достаточно доступные цены, а что-то вообще бесплатным", - сказал Пахомов, его слова приводят Sputnik. Он выразил уверенность, что отмена роуминга "однозначно пойдет на пользу и экономическим, и торговым, и туристическим, и братским связям" между странами-союзницами. В ходе заседания комиссии было отмечено, что Минсвязи Беларуси и Минцифры РФ находятся в плотном контакте по вопросам формирования комфортных тарифов для пользователей услуг связи в Союзном государстве. Как сообщалось, ранее Союзный Совмин принял решение, которым предусмотрено предоставление 300 минут входящих бесплатных звонков и цена за интернет, сопоставимая в домашнем регионе. "Эта та база, от которой мы с Минцифры России отталкиваемся и рассматриваем варианты этого базового подхода (к тарифам на услуги связи - прим. ред.)", – отметил на заседании комиссии первый замглавы белорусского Мининформа Павел Ткач, его слова также приводит Sputnik. Он обратил внимание, что уже проделан большой объем работы и есть ощутимые результаты в части голосовых вызовов. В свою очередь заместитель директора департамента развития массовых коммуникаций и международного сотрудничества Минцифры России Андрей Живов сказал, что профильные ведомства двух стран находятся в постоянном контакте по вопросам отмены роуминга". "Мы с коллегами из Минсвязи в плотном контакте, и когда выходим на финишную прямую – открываем вопросы, которые ранее не обсуждали. Сейчас главным камнем преткновения является то, что мы называем "комфортные тарифы". Мы пытаемся понять, можем ли мы обнулить операторские ставки", – цитирует Sputnik слова Живова. Ведомства выясняют, что напрямую повлияет на тарифы, которые выставляются для абонентов в двух странах, отметил Живов.
https://ria.ru/20241120/kandidatura-1984848458.html
https://ria.ru/20241120/festival-1984800411.html
россия
белоруссия
минск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/05/1964231147_337:0:3068:2048_1920x0_80_0_0_635cc0bb80055a8025f9c803ff692f64.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, белоруссия, минск, сергей пахомов
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России , Россия, Белоруссия, Минск, Сергей Пахомов

Пахомов: отмена роуминга пойдет на пользу экономикам Беларуси и России

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкПредседатель комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов
Председатель комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Председатель комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Отмена роуминга в Союзном государстве позволит Беларуси и России более эффективно развивать экономические и торговые связи, считает заместитель председателя комиссии по информполитике, информационным технологиям и связи (от РФ) Парламентского собрания Союза Беларуси и РФ Сергей Пахомов, заседание которой состоялось сегодня в Минске.
Профильные ведомства двух стран находятся в плотном взаимодействии по вопросам комфортных цен для пользователей услуг связи в Союзном государстве.
Флажки России и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
Кандидатуру директора союзного медиахолдинга внесут до конца ноября
Вчера, 15:18
"Здесь механизмы найдены, и те задачи по отмене роуминга к 1 марта 2025 года будут выполнены. Будут достаточно льготные условия, будут достаточно доступные цены, а что-то вообще бесплатным", - сказал Пахомов, его слова приводят Sputnik.
Он выразил уверенность, что отмена роуминга "однозначно пойдет на пользу и экономическим, и торговым, и туристическим, и братским связям" между странами-союзницами.
В ходе заседания комиссии было отмечено, что Минсвязи Беларуси и Минцифры РФ находятся в плотном контакте по вопросам формирования комфортных тарифов для пользователей услуг связи в Союзном государстве.
Как сообщалось, ранее Союзный Совмин принял решение, которым предусмотрено предоставление 300 минут входящих бесплатных звонков и цена за интернет, сопоставимая в домашнем регионе.
"Эта та база, от которой мы с Минцифры России отталкиваемся и рассматриваем варианты этого базового подхода (к тарифам на услуги связи - прим. ред.)", – отметил на заседании комиссии первый замглавы белорусского Мининформа Павел Ткач, его слова также приводит Sputnik.
Он обратил внимание, что уже проделан большой объем работы и есть ощутимые результаты в части голосовых вызовов.
В свою очередь заместитель директора департамента развития массовых коммуникаций и международного сотрудничества Минцифры России Андрей Живов сказал, что профильные ведомства двух стран находятся в постоянном контакте по вопросам отмены роуминга".
Смоленск - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
Фестиваль "Молодежь – за Союзное государство" снова пройдет в Смоленске
Вчера, 12:50
"Мы с коллегами из Минсвязи в плотном контакте, и когда выходим на финишную прямую – открываем вопросы, которые ранее не обсуждали. Сейчас главным камнем преткновения является то, что мы называем "комфортные тарифы". Мы пытаемся понять, можем ли мы обнулить операторские ставки", – цитирует Sputnik слова Живова.
Ведомства выясняют, что напрямую повлияет на тарифы, которые выставляются для абонентов в двух странах, отметил Живов.
 
Парламентское Собрание Союза Беларуси и РоссииРоссияБелоруссияМинскСергей Пахомов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала