https://ria.ru/20241120/oskvernenie--1984908672.html

В Калужской области вынесли приговор мужчинам за осквернение мемориала

В Калужской области вынесли приговор мужчинам за осквернение мемориала - РИА Новости, 20.11.2024

В Калужской области вынесли приговор мужчинам за осквернение мемориала

Двух жителей Калужской области приговорили к полутора годам принудительных работ за осквернение в пьяном виде мемориала с Вечным огнем, сообщает объединенная... РИА Новости, 20.11.2024

2024-11-20T20:32

2024-11-20T20:32

2024-11-20T20:32

калужская область

юхновский район

юхнов

общество

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ЯРОСЛАВЛЬ, 20 ноя - РИА Новости. Двух жителей Калужской области приговорили к полутора годам принудительных работ за осквернение в пьяном виде мемориала с Вечным огнем, сообщает объединенная пресс-служба судов региона. Двое жителей (возраст - 20 лет и 21 год) Юхновского района Калужской области совершили в ночь на 14 июля. "Оба находясь в состоянии алкогольного опьянения на территории объекта культурного наследия регионального значения - Братской могилы советских воинов, погибших за освобождение города Юхнова, попытались потушить Вечный огонь ногами, а затем сорвали с захоронения венок. Тем самым они совершили осквернение символов воинской славы России, оскорбление памяти защитников Отечества, совершенные публично, группой лиц", - говорится в сообщении. Отмечается, что молодые люди признали вину в совершении указанных действий, вскоре после происшествия они опубликовали в интернете видеозапись с извинениями. Суд признал обоих подсудимых виновными и назначил им наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев каждому. "Вместе с тем, учитывая данные о личностях подсудимых, их молодой возраст, полное признание ими своей вины, раскаяние в содеянном, в том числе принесение публичных извинений, а также активное способствование расследованию преступления, суд счел возможным заменить назначенное им наказание принудительными работами на срок 1 год 6 месяцев каждому", - информирует пресс-служба, отмечая, что приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

https://ria.ru/20241111/oskvernenie-1983187753.html

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калужская область

юхновский район

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калужская область, юхновский район, юхнов, общество