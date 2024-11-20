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Небензя назвал вето США на резолюцию СБ по Газе бессовестным
Небензя назвал вето США на резолюцию СБ по Газе бессовестным - РИА Новости, 20.11.2024
Небензя назвал вето США на резолюцию СБ по Газе бессовестным
Постпред РФ в ООН Василий Небензя назвал вето США на новый проект резолюции СБ о прекращении огня в Газе "бессовестным и бесчеловечным поступком". РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T19:16
2024-11-20T19:16
2024-11-20T19:16
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ООН, 20 ноя - РИА Новости. Постпред РФ в ООН Василий Небензя назвал вето США на новый проект резолюции СБ о прекращении огня в Газе "бессовестным и бесчеловечным поступком". "Хладнокровное циничное препятствие со стороны Соединенных Штатов простому требованию со стороны Совета Безопасности спасти человеческие жизни является бессовестным и бесчеловечным поступком", - сказал Небензя в ходе заседания Совбеза ООН. РФ, отметил он, продолжит твердо выступать за прекращение насилия в отношении палестинцев.
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в мире, россия, сша, василий небензя, оон
В мире, Россия, США, Василий Небензя, ООН
Небензя назвал вето США на резолюцию СБ по Газе бессовестным
Небензя назвал вето США на резолюцию о прекращении огня в Газе бесчеловечным