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Небензя назвал вето США на резолюцию СБ по Газе бессовестным - РИА Новости, 20.11.2024
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19:16 20.11.2024
https://ria.ru/20241120/nebenzja-1984901871.html
Небензя назвал вето США на резолюцию СБ по Газе бессовестным
Небензя назвал вето США на резолюцию СБ по Газе бессовестным - РИА Новости, 20.11.2024
Небензя назвал вето США на резолюцию СБ по Газе бессовестным
Постпред РФ в ООН Василий Небензя назвал вето США на новый проект резолюции СБ о прекращении огня в Газе "бессовестным и бесчеловечным поступком". РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T19:16
2024-11-20T19:16
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ООН, 20 ноя - РИА Новости. Постпред РФ в ООН Василий Небензя назвал вето США на новый проект резолюции СБ о прекращении огня в Газе "бессовестным и бесчеловечным поступком". "Хладнокровное циничное препятствие со стороны Соединенных Штатов простому требованию со стороны Совета Безопасности спасти человеческие жизни является бессовестным и бесчеловечным поступком", - сказал Небензя в ходе заседания Совбеза ООН. РФ, отметил он, продолжит твердо выступать за прекращение насилия в отношении палестинцев.
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в мире, россия, сша, василий небензя, оон
В мире, Россия, США, Василий Небензя, ООН
Небензя назвал вето США на резолюцию СБ по Газе бессовестным

Небензя назвал вето США на резолюцию о прекращении огня в Газе бесчеловечным

© AP Photo / Craig RuttleПостоянный представитель Российской Федерации при ООН Василий Небензя
Постоянный представитель Российской Федерации при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
© AP Photo / Craig Ruttle
Постоянный представитель Российской Федерации при ООН Василий Небензя. Архивное фото
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ООН, 20 ноя - РИА Новости. Постпред РФ в ООН Василий Небензя назвал вето США на новый проект резолюции СБ о прекращении огня в Газе "бессовестным и бесчеловечным поступком".
"Хладнокровное циничное препятствие со стороны Соединенных Штатов простому требованию со стороны Совета Безопасности спасти человеческие жизни является бессовестным и бесчеловечным поступком", - сказал Небензя в ходе заседания Совбеза ООН.
РФ, отметил он, продолжит твердо выступать за прекращение насилия в отношении палестинцев.
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
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26 марта, 19:20
 
В миреРоссияСШАВасилий НебензяООН
 
 
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