https://ria.ru/20241120/moskva-1984878125.html

Ветер и интенсивные осадки ожидаются в Москве в четверг

Ветер и интенсивные осадки ожидаются в Москве в четверг - РИА Новости, 20.11.2024

Ветер и интенсивные осадки ожидаются в Москве в четверг

Ветер, дождь и снег ожидаются в Москве в четверг, интенсивные осадки будут с 12.00 до 21.00, к утру пятницы может выпасть до 30 миллиметров, сообщил столичный... РИА Новости, 20.11.2024

2024-11-20T17:18

2024-11-20T17:18

2024-11-20T17:18

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Ветер, дождь и снег ожидаются в Москве в четверг, интенсивные осадки будут с 12.00 до 21.00, к утру пятницы может выпасть до 30 миллиметров, сообщил столичный комплекс городского хозяйства в своем Telegram-канале. Отмечается, что в столице в четверг прогнозируются сильный ветер, дождь и мокрый снег. "Наиболее интенсивными осадки будут в период с 12.00 до 21.00. К утру 22 ноября может выпасть до 30 миллиметров осадков", - уточняется в сообщении. Подчеркивается, что, согласно экстренному сообщению синоптиков, в ночь на четверг, 21 ноября, погода ухудшится. Ожидаются дождь и усиление порывов ветра до 18 метров в секунду. "В течение суток 21 ноября неблагоприятные погодные условия сохранятся… Порывы ветра в четверг могут достигать свыше 20 метров в секунду", - добавляется в сообщении. Комплекс горхозяйства просит горожан быть предельно внимательными на улице в непогоду: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили, а при управлении автомобилем строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.

https://ria.ru/20241120/sobyanin-1984876043.html

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2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, погода