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Ветер и интенсивные осадки ожидаются в Москве в четверг - РИА Новости, 20.11.2024
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Ветер и интенсивные осадки ожидаются в Москве в четверг
Ветер и интенсивные осадки ожидаются в Москве в четверг - РИА Новости, 20.11.2024
Ветер и интенсивные осадки ожидаются в Москве в четверг
Ветер, дождь и снег ожидаются в Москве в четверг, интенсивные осадки будут с 12.00 до 21.00, к утру пятницы может выпасть до 30 миллиметров, сообщил столичный... РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T17:18
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Ветер, дождь и снег ожидаются в Москве в четверг, интенсивные осадки будут с 12.00 до 21.00, к утру пятницы может выпасть до 30 миллиметров, сообщил столичный комплекс городского хозяйства в своем Telegram-канале. Отмечается, что в столице в четверг прогнозируются сильный ветер, дождь и мокрый снег. "Наиболее интенсивными осадки будут в период с 12.00 до 21.00. К утру 22 ноября может выпасть до 30 миллиметров осадков", - уточняется в сообщении. Подчеркивается, что, согласно экстренному сообщению синоптиков, в ночь на четверг, 21 ноября, погода ухудшится. Ожидаются дождь и усиление порывов ветра до 18 метров в секунду. "В течение суток 21 ноября неблагоприятные погодные условия сохранятся… Порывы ветра в четверг могут достигать свыше 20 метров в секунду", - добавляется в сообщении. Комплекс горхозяйства просит горожан быть предельно внимательными на улице в непогоду: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили, а при управлении автомобилем строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.
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москва, погода
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Погода

Ветер и интенсивные осадки ожидаются в Москве в четверг

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкМосква
Москва - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Ветер, дождь и снег ожидаются в Москве в четверг, интенсивные осадки будут с 12.00 до 21.00, к утру пятницы может выпасть до 30 миллиметров, сообщил столичный комплекс городского хозяйства в своем Telegram-канале.
Отмечается, что в столице в четверг прогнозируются сильный ветер, дождь и мокрый снег.
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"Наиболее интенсивными осадки будут в период с 12.00 до 21.00. К утру 22 ноября может выпасть до 30 миллиметров осадков", - уточняется в сообщении.
Подчеркивается, что, согласно экстренному сообщению синоптиков, в ночь на четверг, 21 ноября, погода ухудшится. Ожидаются дождь и усиление порывов ветра до 18 метров в секунду.
"В течение суток 21 ноября неблагоприятные погодные условия сохранятся… Порывы ветра в четверг могут достигать свыше 20 метров в секунду", - добавляется в сообщении.
Комплекс горхозяйства просит горожан быть предельно внимательными на улице в непогоду: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили, а при управлении автомобилем строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.
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