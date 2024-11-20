https://ria.ru/20241120/mishustin-1984879699.html

Мишустин призвал соблюдать график строительства ВСМ Москва — Петербург

Мишустин призвал соблюдать график строительства ВСМ Москва — Петербург - РИА Новости, 20.11.2024

Мишустин призвал соблюдать график строительства ВСМ Москва — Петербург

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о важности строгого соблюдения графика работ над сооружением высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва -... РИА Новости, 20.11.2024

2024-11-20T17:23

2024-11-20T17:23

2024-11-20T17:23

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россия

москва

санкт-петербург

михаил мишустин

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о важности строгого соблюдения графика работ над сооружением высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва - Санкт-Петербург, напомнив, что первые поезда должны выйти на линию уже через четыре года. "Весной был дан старт строительству высокоскоростной магистрали Москва - Санкт-Петербург. Первые поезда нового поколения должны, по планам, выйти на линию уже через четыре года. А значит, от всех участников кооперации требуется высочайшая собранность и, конечно же, строгое соблюдение графика", сказал Мишустин, выступая на пленарном заседании форума "Транспорт России". Российский премьер напомнил, что магистраль пройдет по территории шести субъектов, отметив возможности в туристической сфере, которые открываются перед регионами. "Туристическая доступность многих городов возрастет многократно. И мультипликатор от этого будет очень большой для смежных областей. Это станет серьезным импульсом для роста экономики на местах. Регионы, сектор гостеприимства, предприниматели должны быть, конечно, готовы к этому. Будут нужны вспомогательные маршруты, целый комплекс других мероприятий", - добавил Мишустин. Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Пока в России таких дорог нет. Пилотным проектом станет ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом. Дорогу планируется запустить 1 апреля 2028 года. Время в пути составит 2 часа 15 минут. В перспективе планируется создание сети ВСМ в России.

https://ria.ru/20240905/vsm-1970694340.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, технологии, россия, москва, санкт-петербург, михаил мишустин