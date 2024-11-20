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Мишустин призвал создать новый облик воздушного флота - РИА Новости, 20.11.2024
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16:43 20.11.2024 (обновлено: 17:58 20.11.2024)
https://ria.ru/20241120/mishustin-1984867265.html
Мишустин призвал создать новый облик воздушного флота
Мишустин призвал создать новый облик воздушного флота - РИА Новости, 20.11.2024
Мишустин призвал создать новый облик воздушного флота
Воздушный флот России должен приобрести новый облик, основанный на отечественных решениях, это требует максимальной концентрации ресурсов, заявил... РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T16:43
2024-11-20T17:58
экономика
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Воздушный флот России должен приобрести новый облик, основанный на отечественных решениях, это требует максимальной концентрации ресурсов, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин "Российский воздушный флот должен приобрести качественно новый облик, который основан должен быть на собственных решениях", - сказал Мишустин на пленарной сессии форума "Транспорт России". Глава российского кабмина отметил, что для перехода на отечественные материалы и оборудование требуется "максимальная концентрация ресурсов". "Ни одна страна еще не сталкивалась с необходимостью преодоления такого уровня технологического вызова в столь краткие сроки. И это, по сути, уникальная возможность для нашей страны, для науки, промышленности, для всех нас", - добавил Мишустин.
https://ria.ru/20241120/mishustin-1984860982.html
https://ria.ru/20240818/volodin-1966861136.html
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экономика, россия, михаил мишустин
Экономика, Россия, Михаил Мишустин
Мишустин призвал создать новый облик воздушного флота

Мишустин: облик воздушного флота должен основываться на отечественных решениях

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на панельной дискуссии "Эффективная транспортная система. Ключевые элементы" XVIII международного форума "Транспорт России". 20 ноября 2024
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на панельной дискуссии Эффективная транспортная система. Ключевые элементы XVIII международного форума Транспорт России. 20 ноября 2024 - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на панельной дискуссии "Эффективная транспортная система. Ключевые элементы" XVIII международного форума "Транспорт России". 20 ноября 2024
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Воздушный флот России должен приобрести новый облик, основанный на отечественных решениях, это требует максимальной концентрации ресурсов, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин
"Российский воздушный флот должен приобрести качественно новый облик, который основан должен быть на собственных решениях", - сказал Мишустин на пленарной сессии форума "Транспорт России".
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
Мишустин рассказал о развитии транспортной отрасли
Вчера, 16:15
Глава российского кабмина отметил, что для перехода на отечественные материалы и оборудование требуется "максимальная концентрация ресурсов".
"Ни одна страна еще не сталкивалась с необходимостью преодоления такого уровня технологического вызова в столь краткие сроки. И это, по сути, уникальная возможность для нашей страны, для науки, промышленности, для всех нас", - добавил Мишустин.
Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 18.08.2024
Володин поздравил работников воздушного флота
18 августа, 10:30
 
ЭкономикаРоссияМихаил Мишустин
 
 
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