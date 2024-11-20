https://ria.ru/20241120/mishustin-1984867265.html

Мишустин призвал создать новый облик воздушного флота

Мишустин призвал создать новый облик воздушного флота - РИА Новости, 20.11.2024

Мишустин призвал создать новый облик воздушного флота

Воздушный флот России должен приобрести новый облик, основанный на отечественных решениях, это требует максимальной концентрации ресурсов, заявил... РИА Новости, 20.11.2024

2024-11-20T16:43

2024-11-20T16:43

2024-11-20T17:58

экономика

россия

михаил мишустин

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Воздушный флот России должен приобрести новый облик, основанный на отечественных решениях, это требует максимальной концентрации ресурсов, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин "Российский воздушный флот должен приобрести качественно новый облик, который основан должен быть на собственных решениях", - сказал Мишустин на пленарной сессии форума "Транспорт России". Глава российского кабмина отметил, что для перехода на отечественные материалы и оборудование требуется "максимальная концентрация ресурсов". "Ни одна страна еще не сталкивалась с необходимостью преодоления такого уровня технологического вызова в столь краткие сроки. И это, по сути, уникальная возможность для нашей страны, для науки, промышленности, для всех нас", - добавил Мишустин.

https://ria.ru/20241120/mishustin-1984860982.html

https://ria.ru/20240818/volodin-1966861136.html

россия

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, михаил мишустин