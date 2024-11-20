https://ria.ru/20241120/mishustin-1984861751.html
Мишустин призвал авиакомпании подготовиться к приему новой техники
Мишустин призвал авиакомпании подготовиться к приему новой техники - РИА Новости, 20.11.2024
Мишустин призвал авиакомпании подготовиться к приему новой техники
Российские авиаперевозчики и аэропорты должны своевременно подготовиться к приему и освоению передовых образцов российской техники, заявил премьер-министр РФ... РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T16:20
2024-11-20T16:20
2024-11-20T16:32
россия
михаил мишустин
ту-214
ил-96
ил-114-300
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Российские авиаперевозчики и аэропорты должны своевременно подготовиться к приему и освоению передовых образцов российской техники, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Мишустин на пленарном заседании форума "Транспорт России" заявил о важности скорейшего массового выпуска в России всех типов самолетов, включая полностью обновленные "Суперджеты", Ту-214, Ил-96, Ил-114 и "Байкал", а также отечественных вертолетов. "Нужно, чтобы наши профильные учебные заведения, аэропорты, перевозчики своевременно подготовились к приему и освоению передовых образцов техники", - подчеркнул Мишустин.
https://ria.ru/20240518/oak-1946818771.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, михаил мишустин, ту-214, ил-96, ил-114-300
Россия, Михаил Мишустин, Ту-214, Ил-96, Ил-114-300
Мишустин призвал авиакомпании подготовиться к приему новой техники
Мишустин: авиаперевозчики и аэропорты должны готовиться к освоению новой техники