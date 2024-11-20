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Мишустин призвал авиакомпании подготовиться к приему новой техники - РИА Новости, 20.11.2024
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16:20 20.11.2024 (обновлено: 16:32 20.11.2024)
https://ria.ru/20241120/mishustin-1984861751.html
Мишустин призвал авиакомпании подготовиться к приему новой техники
Мишустин призвал авиакомпании подготовиться к приему новой техники - РИА Новости, 20.11.2024
Мишустин призвал авиакомпании подготовиться к приему новой техники
Российские авиаперевозчики и аэропорты должны своевременно подготовиться к приему и освоению передовых образцов российской техники, заявил премьер-министр РФ... РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T16:20
2024-11-20T16:32
россия
михаил мишустин
ту-214
ил-96
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Российские авиаперевозчики и аэропорты должны своевременно подготовиться к приему и освоению передовых образцов российской техники, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Мишустин на пленарном заседании форума "Транспорт России" заявил о важности скорейшего массового выпуска в России всех типов самолетов, включая полностью обновленные "Суперджеты", Ту-214, Ил-96, Ил-114 и "Байкал", а также отечественных вертолетов. "Нужно, чтобы наши профильные учебные заведения, аэропорты, перевозчики своевременно подготовились к приему и освоению передовых образцов техники", - подчеркнул Мишустин.
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россия, михаил мишустин, ту-214, ил-96, ил-114-300
Россия, Михаил Мишустин, Ту-214, Ил-96, Ил-114-300
Мишустин призвал авиакомпании подготовиться к приему новой техники

Мишустин: авиаперевозчики и аэропорты должны готовиться к освоению новой техники

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин осматривает выставку XVIII международного форума "Транспорт России" в Москве. 20 ноября 2024
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин осматривает выставку XVIII международного форума Транспорт России в Москве. 20 ноября 2024 - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин осматривает выставку XVIII международного форума "Транспорт России" в Москве. 20 ноября 2024
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Российские авиаперевозчики и аэропорты должны своевременно подготовиться к приему и освоению передовых образцов российской техники, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Мишустин на пленарном заседании форума "Транспорт России" заявил о важности скорейшего массового выпуска в России всех типов самолетов, включая полностью обновленные "Суперджеты", Ту-214, Ил-96, Ил-114 и "Байкал", а также отечественных вертолетов.
"Нужно, чтобы наши профильные учебные заведения, аэропорты, перевозчики своевременно подготовились к приему и освоению передовых образцов техники", - подчеркнул Мишустин.
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РоссияМихаил МишустинТу-214Ил-96Ил-114-300
 
 
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