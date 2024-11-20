https://ria.ru/20241120/khezbolla-1984885495.html

"Хезболла" решила продолжать боевые действия параллельно с переговорами

"Хезболла" решила продолжать боевые действия параллельно с переговорами - РИА Новости, 20.11.2024

"Хезболла" решила продолжать боевые действия параллельно с переговорами

Ливанское шиитское движение "Хезболлах" приняло решение продолжать боевые действия против Израиля параллельно с переговорами о прекращении огня, сообщил в среду РИА Новости, 20.11.2024

2024-11-20T17:48

2024-11-20T17:48

2024-11-20T18:01

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обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Ливанское шиитское движение "Хезболлах" приняло решение продолжать боевые действия против Израиля параллельно с переговорами о прекращении огня, сообщил в среду генеральный секретарь движения Наим Касем."Мы решили, что у нас будут два параллельных пути: первый - это боевые действия, которые будут носить характер эскалации в соответствии с данными с поля боя, и он будет продолжен… второй путь - это путь переговоров. Это значит, что боевые действия не будут приостановлены для переговоров", - сказал Касем во время выступления.

https://ria.ru/20241120/khezbolla-1984876535.html

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Дарья Буймова

в мире, израиль, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024