https://ria.ru/20241120/khezbolla-1984885495.html
"Хезболла" решила продолжать боевые действия параллельно с переговорами
"Хезболла" решила продолжать боевые действия параллельно с переговорами - РИА Новости, 20.11.2024
"Хезболла" решила продолжать боевые действия параллельно с переговорами
Ливанское шиитское движение "Хезболлах" приняло решение продолжать боевые действия против Израиля параллельно с переговорами о прекращении огня, сообщил в среду РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T17:48
2024-11-20T17:48
2024-11-20T18:01
в мире
израиль
хезболла
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1a/1905383091_0:0:3293:1853_1920x0_80_0_0_f1c8cdb1ba54380e995315df19225a7f.jpg
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Ливанское шиитское движение "Хезболлах" приняло решение продолжать боевые действия против Израиля параллельно с переговорами о прекращении огня, сообщил в среду генеральный секретарь движения Наим Касем."Мы решили, что у нас будут два параллельных пути: первый - это боевые действия, которые будут носить характер эскалации в соответствии с данными с поля боя, и он будет продолжен… второй путь - это путь переговоров. Это значит, что боевые действия не будут приостановлены для переговоров", - сказал Касем во время выступления.
https://ria.ru/20241120/khezbolla-1984876535.html
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1a/1905383091_564:0:3293:2047_1920x0_80_0_0_003ed6c6fd4a2b4846f90aab8387dfa3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Израиль, Хезболла, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
"Хезболла" решила продолжать боевые действия параллельно с переговорами
"Хезболла" продолжит боевые действия против Израиля параллельно с переговорами
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Ливанское шиитское движение "Хезболлах" приняло решение продолжать боевые действия против Израиля параллельно с переговорами о прекращении огня, сообщил в среду генеральный секретарь движения Наим Касем.
"Мы решили, что у нас будут два параллельных пути: первый - это боевые действия, которые будут носить характер эскалации в соответствии с данными с поля боя, и он будет продолжен… второй путь - это путь переговоров. Это значит, что боевые действия не будут приостановлены для переговоров", - сказал Касем во время выступления.