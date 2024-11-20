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"Хезболла" решила продолжать боевые действия параллельно с переговорами - РИА Новости, 20.11.2024
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17:48 20.11.2024 (обновлено: 18:01 20.11.2024)
https://ria.ru/20241120/khezbolla-1984885495.html
"Хезболла" решила продолжать боевые действия параллельно с переговорами
"Хезболла" решила продолжать боевые действия параллельно с переговорами - РИА Новости, 20.11.2024
"Хезболла" решила продолжать боевые действия параллельно с переговорами
Ливанское шиитское движение "Хезболлах" приняло решение продолжать боевые действия против Израиля параллельно с переговорами о прекращении огня, сообщил в среду РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T17:48
2024-11-20T18:01
в мире
израиль
хезболла
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Ливанское шиитское движение "Хезболлах" приняло решение продолжать боевые действия против Израиля параллельно с переговорами о прекращении огня, сообщил в среду генеральный секретарь движения Наим Касем."Мы решили, что у нас будут два параллельных пути: первый - это боевые действия, которые будут носить характер эскалации в соответствии с данными с поля боя, и он будет продолжен… второй путь - это путь переговоров. Это значит, что боевые действия не будут приостановлены для переговоров", - сказал Касем во время выступления.
https://ria.ru/20241120/khezbolla-1984876535.html
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в мире, израиль, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Израиль, Хезболла, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
"Хезболла" решила продолжать боевые действия параллельно с переговорами

"Хезболла" продолжит боевые действия против Израиля параллельно с переговорами

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкБойцы движения "Хезболла"
Бойцы движения Хезболла - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Бойцы движения "Хезболла" . Архивное фото
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Ливанское шиитское движение "Хезболлах" приняло решение продолжать боевые действия против Израиля параллельно с переговорами о прекращении огня, сообщил в среду генеральный секретарь движения Наим Касем.
"Мы решили, что у нас будут два параллельных пути: первый - это боевые действия, которые будут носить характер эскалации в соответствии с данными с поля боя, и он будет продолжен… второй путь - это путь переговоров. Это значит, что боевые действия не будут приостановлены для переговоров", - сказал Касем во время выступления.
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В миреИзраильХезболлаОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
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