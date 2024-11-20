https://ria.ru/20241120/khezbolla-1984884321.html

"Хезболла" назвала условие для продолжения переговоров с Израилем

"Хезболла" назвала условие для продолжения переговоров с Израилем - РИА Новости, 20.11.2024

"Хезболла" назвала условие для продолжения переговоров с Израилем

Ливанское шиитское движение "Хезболлах" согласно на продолжение непрямых переговоров о прекращении огня с Израилем при условии сохранения суверенитета Ливана,... РИА Новости, 20.11.2024

2024-11-20T17:40

2024-11-20T17:40

2024-11-20T17:52

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Ливанское шиитское движение "Хезболлах" согласно на продолжение непрямых переговоров о прекращении огня с Израилем при условии сохранения суверенитета Ливана, сообщил во вторник генеральный секретарь движения Наим Касем."Хезболлах" ознакомилось с предложением о прекращении огня, были замечания со стороны движения и спикера парламента (Ливана Набиха Берри - ред.)… Мы передали их спецпосланнику США и обсуждали с ним детально… Наши замечания указывают на то, что мы согласны с происходящим процессом непрямых переговоров при посредничестве спикера парламента Берри, если другая сторона этого хочет… Наши переговоры будут проходить при двух условиях: полное прекращение агрессии и сохранение суверенитета Ливана. А значит, Израилю не позволено нарушать границы и делать в любое время то, что он считает нужным", - сказал Касем во время выступления.

https://ria.ru/20241120/hohshtejn-1984855434.html

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в мире, израиль, ливан, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, сша