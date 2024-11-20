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"Хезболла" назвала условие для продолжения переговоров с Израилем
"Хезболла" назвала условие для продолжения переговоров с Израилем - РИА Новости, 20.11.2024
"Хезболла" назвала условие для продолжения переговоров с Израилем
Ливанское шиитское движение "Хезболлах" согласно на продолжение непрямых переговоров о прекращении огня с Израилем при условии сохранения суверенитета Ливана,... РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T17:40
2024-11-20T17:40
2024-11-20T17:52
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Ливанское шиитское движение "Хезболлах" согласно на продолжение непрямых переговоров о прекращении огня с Израилем при условии сохранения суверенитета Ливана, сообщил во вторник генеральный секретарь движения Наим Касем."Хезболлах" ознакомилось с предложением о прекращении огня, были замечания со стороны движения и спикера парламента (Ливана Набиха Берри - ред.)… Мы передали их спецпосланнику США и обсуждали с ним детально… Наши замечания указывают на то, что мы согласны с происходящим процессом непрямых переговоров при посредничестве спикера парламента Берри, если другая сторона этого хочет… Наши переговоры будут проходить при двух условиях: полное прекращение агрессии и сохранение суверенитета Ливана. А значит, Израилю не позволено нарушать границы и делать в любое время то, что он считает нужным", - сказал Касем во время выступления.
https://ria.ru/20241120/hohshtejn-1984855434.html
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в мире, израиль, ливан, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, сша
В мире, Израиль, Ливан, Хезболла, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, США
"Хезболла" назвала условие для продолжения переговоров с Израилем
"Хезболла" продолжит переговоры с Израилем при сохранении суверенитета Ливана