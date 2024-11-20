https://ria.ru/20241120/gosduma-1984887121.html

В Госдуме попросили проверить высказывания Ильтякова в адрес женщин

В Госдуме попросили проверить высказывания Ильтякова в адрес женщин - РИА Новости, 20.11.2024

В Госдуме попросили проверить высказывания Ильтякова в адрес женщин

Депутат Госдумы от "Новых людей" Ксения Горячева направила обращение в думскую комиссию по вопросам депутатской этики с просьбой проверить высказывания депутата РИА Новости, 20.11.2024

2024-11-20T17:55

2024-11-20T17:55

2024-11-20T17:55

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Депутат Госдумы от "Новых людей" Ксения Горячева направила обращение в думскую комиссию по вопросам депутатской этики с просьбой проверить высказывания депутата Александра Ильтякова в адрес женщин. Как рассказала Горячева, в ряде СМИ появились новости с оскорбительными, по ее мнению, фразами Ильтякова в адрес женщин, которые не хотят рожать. "Направила запрос в комиссию Госдумы по вопросам депутатской этики, чтобы эти высказывания были рассмотрены. Высокий статус накладывает на нас всех обязанность говорить о важных темах с уважением и ответственностью", - сообщила Горячева в своём Telegram-канале. В своем обращении она приводит конкретные цитаты Ильтякова.

https://ria.ru/20241026/gubernator-1980275181.html

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