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В Госдуме попросили проверить высказывания Ильтякова в адрес женщин
В Госдуме попросили проверить высказывания Ильтякова в адрес женщин - РИА Новости, 20.11.2024
В Госдуме попросили проверить высказывания Ильтякова в адрес женщин
Депутат Госдумы от "Новых людей" Ксения Горячева направила обращение в думскую комиссию по вопросам депутатской этики с просьбой проверить высказывания депутата РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T17:55
2024-11-20T17:55
2024-11-20T17:55
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Депутат Госдумы от "Новых людей" Ксения Горячева направила обращение в думскую комиссию по вопросам депутатской этики с просьбой проверить высказывания депутата Александра Ильтякова в адрес женщин. Как рассказала Горячева, в ряде СМИ появились новости с оскорбительными, по ее мнению, фразами Ильтякова в адрес женщин, которые не хотят рожать. "Направила запрос в комиссию Госдумы по вопросам депутатской этики, чтобы эти высказывания были рассмотрены. Высокий статус накладывает на нас всех обязанность говорить о важных темах с уважением и ответственностью", - сообщила Горячева в своём Telegram-канале. В своем обращении она приводит конкретные цитаты Ильтякова.
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В Госдуме попросили проверить высказывания Ильтякова в адрес женщин
Горячева попросила проверить высказывания Ильтякова в адрес женщин
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости.
Депутат Госдумы от "Новых людей" Ксения Горячева
направила обращение в думскую комиссию по вопросам депутатской этики с просьбой проверить высказывания депутата Александра Ильтякова в адрес женщин.
Как рассказала Горячева, в ряде СМИ появились новости с оскорбительными, по ее мнению, фразами Ильтякова в адрес женщин, которые не хотят рожать.
"Направила запрос в комиссию Госдумы по вопросам депутатской этики, чтобы эти высказывания были рассмотрены. Высокий статус накладывает на нас всех обязанность говорить о важных темах с уважением и ответственностью", - сообщила Горячева в своём Telegram-канале.
В своем обращении она приводит конкретные цитаты Ильтякова.