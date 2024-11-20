Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме попросили проверить высказывания Ильтякова в адрес женщин - РИА Новости, 20.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:55 20.11.2024
https://ria.ru/20241120/gosduma-1984887121.html
В Госдуме попросили проверить высказывания Ильтякова в адрес женщин
В Госдуме попросили проверить высказывания Ильтякова в адрес женщин - РИА Новости, 20.11.2024
В Госдуме попросили проверить высказывания Ильтякова в адрес женщин
Депутат Госдумы от "Новых людей" Ксения Горячева направила обращение в думскую комиссию по вопросам депутатской этики с просьбой проверить высказывания депутата РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T17:55
2024-11-20T17:55
госдума рф
общество
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1f/1743805832_0:135:2832:1728_1920x0_80_0_0_fd03fec77a81bdd8e6052dbacfba28d7.jpg
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Депутат Госдумы от "Новых людей" Ксения Горячева направила обращение в думскую комиссию по вопросам депутатской этики с просьбой проверить высказывания депутата Александра Ильтякова в адрес женщин. Как рассказала Горячева, в ряде СМИ появились новости с оскорбительными, по ее мнению, фразами Ильтякова в адрес женщин, которые не хотят рожать. "Направила запрос в комиссию Госдумы по вопросам депутатской этики, чтобы эти высказывания были рассмотрены. Высокий статус накладывает на нас всех обязанность говорить о важных темах с уважением и ответственностью", - сообщила Горячева в своём Telegram-канале. В своем обращении она приводит конкретные цитаты Ильтякова.
https://ria.ru/20241026/gubernator-1980275181.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1f/1743805832_54:0:2785:2048_1920x0_80_0_0_9a667bf6fc75218b1ef6e2a66b19324a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
госдума рф, общество, россия
Госдума РФ, Общество, Россия
В Госдуме попросили проверить высказывания Ильтякова в адрес женщин

Горячева попросила проверить высказывания Ильтякова в адрес женщин

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкАлександр Ильтяков
Александр Ильтяков - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Александр Ильтяков. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Депутат Госдумы от "Новых людей" Ксения Горячева направила обращение в думскую комиссию по вопросам депутатской этики с просьбой проверить высказывания депутата Александра Ильтякова в адрес женщин.
Как рассказала Горячева, в ряде СМИ появились новости с оскорбительными, по ее мнению, фразами Ильтякова в адрес женщин, которые не хотят рожать.
"Направила запрос в комиссию Госдумы по вопросам депутатской этики, чтобы эти высказывания были рассмотрены. Высокий статус накладывает на нас всех обязанность говорить о важных темах с уважением и ответственностью", - сообщила Горячева в своём Telegram-канале.
В своем обращении она приводит конкретные цитаты Ильтякова.
Георгий Филимонов - РИА Новости, 1920, 26.10.2024
В Вологодской области объяснили эмоциональные высказывания губернатора
26 октября, 17:42
 
Госдума РФОбществоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала