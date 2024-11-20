Рейтинг@Mail.ru
Гладков рассказал о белгородских предприятиях, вступивших в СЭЗ - РИА Новости, 20.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Белгородская область - РИА Новости, 1920, 23.08.2021
Белгородская область
 
17:31 20.11.2024
https://ria.ru/20241120/gladkov-1984882654.html
Гладков рассказал о белгородских предприятиях, вступивших в СЭЗ
Гладков рассказал о белгородских предприятиях, вступивших в СЭЗ - РИА Новости, 20.11.2024
Гладков рассказал о белгородских предприятиях, вступивших в СЭЗ
Белгородская область является единственным регионом, чьи предприятия уже подали заявки в Минэкономразвития РФ на вступление в свободную экономическую зону,... РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T17:31
2024-11-20T17:31
белгородская область
белгородская область
россия
брянская область
вячеслав гладков
владимир путин
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/07/1944343257_0:108:3089:1845_1920x0_80_0_0_f6899a495bc7c635132d9dc2780f2c8a.jpg
БЕЛГОРОД, 20 ноя – РИА Новости. Белгородская область является единственным регионом, чьи предприятия уже подали заявки в Минэкономразвития РФ на вступление в свободную экономическую зону, территория которой охватывает также Курскую и Брянскую области, статус резидента даёт право на различные преференции, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Гладков в ходе пресс-конференции обозначил, что в Белгородской области завершён очередной этап в рамках выполнения поручения президента РФ Владимира Путина о создании СЭЗ на территории региона. Так, уже пять предприятий из Шебекинского округа подали свои заявки в Минэкономразвития РФ о включении их в состав свободной экономической зоны. Сейчас свои пакеты документов формируют и другие предприятия, которые отвечают условиям потенциальных резидентов СЭЗ. "В первую очередь бизнес обращался за помощью в восстановлении. Например, в Шебекинском округе разрушено почти 5 тысяч домов и квартир... Белгородская область на сегодняшний день - единственный регион, чьи предприятия уже подали свои заявки в Минэкономразвития РФ на вступление в СЭЗ", - сказал Гладков, слова которого приводит пресс-служба правительства региона. Он отметил, что пять поданных заявок на вступление в свободную экономическую зону, учитывая, что это приграничные территории, - уже немало. Министерство экономического развития и промышленности Белгородской области активно ведёт индивидуальную работу с предприятиями по включению их в СЭЗ региона. Был проведён ряд встреч с предпринимателями, на котором давали разъясняющую информацию о действии преференциального режима, а также обучающие семинары с представителями администраций приграничных регионов. Помимо этого, сформирован проектный офис для консультаций и помощи при планировании инвестиционного проекта, разработана подробная методичка по заполнению инвестиционной декларации. Статус резидента СЭЗ даёт возможность получить различные преференции, если инвестиционный проект предприятия направлен на создание, модернизацию или восстановление.
https://ria.ru/20241119/gladkov--1984537257.html
https://ria.ru/20241118/gladkov-1984392136.html
белгородская область
россия
брянская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/07/1944343257_99:0:2828:2047_1920x0_80_0_0_f30d91cccc043198d95bc57f059827ef.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белгородская область, россия, брянская область, вячеслав гладков, владимир путин, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Белгородская область, Белгородская область, Россия, Брянская область, Вячеслав Гладков, Владимир Путин, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)

Гладков рассказал о белгородских предприятиях, вступивших в СЭЗ

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкГубернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БЕЛГОРОД, 20 ноя – РИА Новости. Белгородская область является единственным регионом, чьи предприятия уже подали заявки в Минэкономразвития РФ на вступление в свободную экономическую зону, территория которой охватывает также Курскую и Брянскую области, статус резидента даёт право на различные преференции, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Гладков в ходе пресс-конференции обозначил, что в Белгородской области завершён очередной этап в рамках выполнения поручения президента РФ Владимира Путина о создании СЭЗ на территории региона. Так, уже пять предприятий из Шебекинского округа подали свои заявки в Минэкономразвития РФ о включении их в состав свободной экономической зоны. Сейчас свои пакеты документов формируют и другие предприятия, которые отвечают условиям потенциальных резидентов СЭЗ.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
Гладков рассказал о работе белгородской коммунальной техники зимой
19 ноября, 10:36
"В первую очередь бизнес обращался за помощью в восстановлении. Например, в Шебекинском округе разрушено почти 5 тысяч домов и квартир... Белгородская область на сегодняшний день - единственный регион, чьи предприятия уже подали свои заявки в Минэкономразвития РФ на вступление в СЭЗ", - сказал Гладков, слова которого приводит пресс-служба правительства региона.
Он отметил, что пять поданных заявок на вступление в свободную экономическую зону, учитывая, что это приграничные территории, - уже немало.
Министерство экономического развития и промышленности Белгородской области активно ведёт индивидуальную работу с предприятиями по включению их в СЭЗ региона. Был проведён ряд встреч с предпринимателями, на котором давали разъясняющую информацию о действии преференциального режима, а также обучающие семинары с представителями администраций приграничных регионов. Помимо этого, сформирован проектный офис для консультаций и помощи при планировании инвестиционного проекта, разработана подробная методичка по заполнению инвестиционной декларации.
Статус резидента СЭЗ даёт возможность получить различные преференции, если инвестиционный проект предприятия направлен на создание, модернизацию или восстановление.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
Гладков поручил начать выплаты пострадавшим белгородцам
18 ноября, 14:05
 
Белгородская областьБелгородская областьРоссияБрянская областьВячеслав ГладковВладимир ПутинМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала