https://ria.ru/20241120/gladkov-1984882654.html

Гладков рассказал о белгородских предприятиях, вступивших в СЭЗ

Гладков рассказал о белгородских предприятиях, вступивших в СЭЗ - РИА Новости, 20.11.2024

Гладков рассказал о белгородских предприятиях, вступивших в СЭЗ

Белгородская область является единственным регионом, чьи предприятия уже подали заявки в Минэкономразвития РФ на вступление в свободную экономическую зону,... РИА Новости, 20.11.2024

2024-11-20T17:31

2024-11-20T17:31

2024-11-20T17:31

белгородская область

белгородская область

россия

брянская область

вячеслав гладков

владимир путин

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

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БЕЛГОРОД, 20 ноя – РИА Новости. Белгородская область является единственным регионом, чьи предприятия уже подали заявки в Минэкономразвития РФ на вступление в свободную экономическую зону, территория которой охватывает также Курскую и Брянскую области, статус резидента даёт право на различные преференции, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Гладков в ходе пресс-конференции обозначил, что в Белгородской области завершён очередной этап в рамках выполнения поручения президента РФ Владимира Путина о создании СЭЗ на территории региона. Так, уже пять предприятий из Шебекинского округа подали свои заявки в Минэкономразвития РФ о включении их в состав свободной экономической зоны. Сейчас свои пакеты документов формируют и другие предприятия, которые отвечают условиям потенциальных резидентов СЭЗ. "В первую очередь бизнес обращался за помощью в восстановлении. Например, в Шебекинском округе разрушено почти 5 тысяч домов и квартир... Белгородская область на сегодняшний день - единственный регион, чьи предприятия уже подали свои заявки в Минэкономразвития РФ на вступление в СЭЗ", - сказал Гладков, слова которого приводит пресс-служба правительства региона. Он отметил, что пять поданных заявок на вступление в свободную экономическую зону, учитывая, что это приграничные территории, - уже немало. Министерство экономического развития и промышленности Белгородской области активно ведёт индивидуальную работу с предприятиями по включению их в СЭЗ региона. Был проведён ряд встреч с предпринимателями, на котором давали разъясняющую информацию о действии преференциального режима, а также обучающие семинары с представителями администраций приграничных регионов. Помимо этого, сформирован проектный офис для консультаций и помощи при планировании инвестиционного проекта, разработана подробная методичка по заполнению инвестиционной декларации. Статус резидента СЭЗ даёт возможность получить различные преференции, если инвестиционный проект предприятия направлен на создание, модернизацию или восстановление.

https://ria.ru/20241119/gladkov--1984537257.html

https://ria.ru/20241118/gladkov-1984392136.html

белгородская область

россия

брянская область

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белгородская область, россия, брянская область, вячеслав гладков, владимир путин, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)