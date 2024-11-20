https://ria.ru/20241120/festival-1984800411.html
Фестиваль "Молодежь – за Союзное государство" снова пройдет в Смоленске
Фестиваль "Молодежь – за Союзное государство" снова пройдет в Смоленске - РИА Новости, 20.11.2024
Фестиваль "Молодежь – за Союзное государство" снова пройдет в Смоленске
Белорусской и российской молодежи в условиях давления Запада важно сохранять историческую память, сказал депутат Госдумы РФ, председатель комиссии... РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T12:50
2024-11-20T12:50
2024-11-20T13:01
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Белорусской и российской молодежи в условиях давления Запада важно сохранять историческую память, сказал депутат Госдумы РФ, председатель комиссии Парламентского собрания Союза Беларуси и России по молодежной политике, спорту и туризму Артем Туров. В текущем году в рамках масштабного молодежного слета впервые состоялся форум молодых историков, который теперь решено проводить на постоянной основе. Туров отметил, что тема сохранения общей памяти и истории активно обсуждалась на фестивале "Молодежь – за Союзное государство", который в сентябре прошел в Смоленске. В рамках мероприятия впервые состоялся форум молодых историков – студентов, аспирантов, преподавателей школ, вузов. "То давление, которое оказывает объединенный Запад на Россию и Беларусь, – это видно всем. И нам очень важно сохранить ключевое, по чему бьют наши противники, с чего, например, начиналась ситуация на Украине, в Прибалтике – это подмена исторической памяти", – заявил Туров журналистам перед заседанием профильной комиссии союзного парламента в Минске, его слова приводит Sputnik.Туров добавил, что Смоленск уже закрепился в качестве места проведения молодежного фестиваля, поскольку это удобная площадка с точки зрения логистики между столицами Союзного государства. "Смоленск сыграл ключевую роль в становлении Советской Белоруссии, он был фактически две недели столицей БССР и является для наших стран, как мне кажется, центром, который исторически связывает Беларусь и Россию", – подчеркнул российский парламентарий. Фестиваль "Молодежь – за Союзное государство" в 2024 году прошел в Смоленске с 11 по 15 сентября по инициативе Парламентского собрания Союза Беларуси и России. Масштабный творческий и образовательный форум, собравший около 300 участников, призван объединить культурное пространство и укрепить дружбу между молодежью Беларуси и России. В этом году его приурочили к 25-й годовщине Союзного государства. С 2007 по 2019 годы фестиваль проводился в Ростовской области, а с сентября 2022-го – на территории Смоленской области.
https://ria.ru/20241120/byudzhet-1984789966.html
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россия, смоленск, белоруссия, артем туров, союзное государство, госдума рф
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России , Россия, Смоленск, Белоруссия, Артем Туров, Союзное государство, Госдума РФ
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Белорусской и российской молодежи в условиях давления Запада важно сохранять историческую память, сказал депутат Госдумы РФ, председатель комиссии Парламентского собрания Союза Беларуси и России по молодежной политике, спорту и туризму Артем Туров.
В текущем году в рамках масштабного молодежного слета впервые состоялся форум молодых историков, который теперь решено проводить на постоянной основе.
Туров отметил, что тема сохранения общей памяти и истории активно обсуждалась на фестивале "Молодежь – за Союзное государство", который в сентябре прошел в Смоленске. В рамках мероприятия впервые состоялся форум молодых историков – студентов, аспирантов, преподавателей школ, вузов.
"То давление, которое оказывает объединенный Запад на Россию и Беларусь
, – это видно всем. И нам очень важно сохранить ключевое, по чему бьют наши противники, с чего, например, начиналась ситуация на Украине
, в Прибалтике
– это подмена исторической памяти", – заявил Туров журналистам перед заседанием профильной комиссии союзного парламента в Минске
, его слова приводит Sputnik
.
Туров добавил, что Смоленск уже закрепился в качестве места проведения молодежного фестиваля, поскольку это удобная площадка с точки зрения логистики между столицами Союзного государства.
"Смоленск сыграл ключевую роль в становлении Советской Белоруссии, он был фактически две недели столицей БССР и является для наших стран, как мне кажется, центром, который исторически связывает Беларусь и Россию", – подчеркнул российский парламентарий.
Фестиваль "Молодежь – за Союзное государство" в 2024 году прошел в Смоленске с 11 по 15 сентября по инициативе Парламентского собрания Союза Беларуси и России. Масштабный творческий и образовательный форум, собравший около 300 участников, призван объединить культурное пространство и укрепить дружбу между молодежью Беларуси и России. В этом году его приурочили к 25-й годовщине Союзного государства.
С 2007 по 2019 годы фестиваль проводился в Ростовской области
, а с сентября 2022-го – на территории Смоленской области
.