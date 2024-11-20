https://ria.ru/20241120/dubna-1984855241.html
Свыше 2 тысяч рабочих мест создано в подмосковной ОЭЗ "Дубна"
Свыше 2 тысяч рабочих мест создано в подмосковной ОЭЗ "Дубна" - РИА Новости, 20.11.2024
Свыше 2 тысяч рабочих мест создано в подмосковной ОЭЗ "Дубна"
Более двух тысяч рабочих мест создали в подмосковной особой экономической зоне "Дубна" за первые три квартала этого года, сообщает пресс-служба министерства... РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T15:37
2024-11-20T15:37
2024-11-20T15:37
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Более двух тысяч рабочих мест создали в подмосковной особой экономической зоне "Дубна" за первые три квартала этого года, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области. "В период с января по сентябрь 2024 года управляющая компания ОЭЗ "Дубна" и компании, работающие на территории промышленной площадки, суммарно создали 2072 рабочих места. Всего на данный момент на предприятиях-резидентах ОЭЗ трудоустроено более 9,1 тысячи жителей Московской области", — рассказала заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба. Так, в числе крупных компаний-работодателей ОЭЗ "Дубна" — предприятия, входящие в ГК "ПРОМТЕХ", а также "ПСК ФАРМА", "Ядро Фаб Дубна", "Алтегра". В ведомстве добавили, что 23 ноября в особой экономической зоне "Дубна" пройдет ярмарка вакансий. На мероприятии будут представлены предложения о трудоустройстве от 30 высокотехнологичных компаний.
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коммерческая недвижимость, московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Коммерческая недвижимость, Московская область (Подмосковье)
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Более двух тысяч рабочих мест создали в подмосковной особой экономической зоне "Дубна" за первые три квартала этого года, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.
"В период с января по сентябрь 2024 года управляющая компания ОЭЗ "Дубна" и компании, работающие на территории промышленной площадки, суммарно создали 2072 рабочих места. Всего на данный момент на предприятиях-резидентах ОЭЗ трудоустроено более 9,1 тысячи жителей Московской области", — рассказала заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба.
Так, в числе крупных компаний-работодателей ОЭЗ "Дубна" — предприятия, входящие в ГК "ПРОМТЕХ", а также "ПСК ФАРМА", "Ядро Фаб Дубна", "Алтегра".
В ведомстве добавили, что 23 ноября в особой экономической зоне "Дубна" пройдет ярмарка вакансий. На мероприятии будут представлены предложения о трудоустройстве от 30 высокотехнологичных компаний.