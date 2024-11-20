https://ria.ru/20241120/dubna-1984855241.html

Свыше 2 тысяч рабочих мест создано в подмосковной ОЭЗ "Дубна"

Свыше 2 тысяч рабочих мест создано в подмосковной ОЭЗ "Дубна" - РИА Новости, 20.11.2024

Свыше 2 тысяч рабочих мест создано в подмосковной ОЭЗ "Дубна"

Более двух тысяч рабочих мест создали в подмосковной особой экономической зоне "Дубна" за первые три квартала этого года, сообщает пресс-служба министерства... РИА Новости, 20.11.2024

2024-11-20T15:37

2024-11-20T15:37

2024-11-20T15:37

новости подмосковья

коммерческая недвижимость

московская область (подмосковье)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1b/1968835090_0:38:1280:758_1920x0_80_0_0_1680e55364bcf5b6c31c3a6a65e6f135.jpg

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Более двух тысяч рабочих мест создали в подмосковной особой экономической зоне "Дубна" за первые три квартала этого года, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области. "В период с января по сентябрь 2024 года управляющая компания ОЭЗ "Дубна" и компании, работающие на территории промышленной площадки, суммарно создали 2072 рабочих места. Всего на данный момент на предприятиях-резидентах ОЭЗ трудоустроено более 9,1 тысячи жителей Московской области", — рассказала заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба. Так, в числе крупных компаний-работодателей ОЭЗ "Дубна" — предприятия, входящие в ГК "ПРОМТЕХ", а также "ПСК ФАРМА", "Ядро Фаб Дубна", "Алтегра". В ведомстве добавили, что 23 ноября в особой экономической зоне "Дубна" пройдет ярмарка вакансий. На мероприятии будут представлены предложения о трудоустройстве от 30 высокотехнологичных компаний.

https://ria.ru/20241120/podmoskove-1984814274.html

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

коммерческая недвижимость, московская область (подмосковье)