https://ria.ru/20241120/britaniya-1984810993.html

Британские депутаты хотят вызвать Маска для дачи показаний

Британские депутаты хотят вызвать Маска для дачи показаний - РИА Новости, 20.11.2024

Британские депутаты хотят вызвать Маска для дачи показаний

Британские депутаты планируют в рамках парламентского расследования вызвать американского миллиардера Илона Маска для дачи показаний о роли его социальной сети... РИА Новости, 20.11.2024

2024-11-20T13:26

2024-11-20T13:26

2024-11-20T15:38

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Британские депутаты планируют в рамках парламентского расследования вызвать американского миллиардера Илона Маска для дачи показаний о роли его социальной сети X в разжигании прошедших летом в Великобритании антииммигрантских протестов, сообщает в среду газета Guardian. "Депутаты собираются вызвать Илона Маска для дачи показаний о роли X в распространении дезинформации в рамках парламентского расследования беспорядков в Великобритании и роста ложного и вредного контента ИИ", - сказано в статье. Отмечается, что в рамках расследования, проводимого специальным комитетом Палаты общин (нижняя палата парламента) по вопросам науки и технологий, также хотят выслушать старших руководителей из компании Meta*. "Первые слушания пройдут в следующем году на фоне опасений, что законодательство Великобритании о безопасности в интернете может отставать от быстро развивающихся технологий и политизации платформ, как X", - пишет издание. Как сообщает газета, в компании не дали комментариев по поводу того, согласится ли Маск дать показания в парламенте, что "кажется маловероятным". Комитет изучит последствия применения генеративного ИИ, который, как сообщает газета, широко применялся в соцсетях для подстрекательства людей к участию в исламофобных протестах после убийства детей в британском Саутпорте. Они также рассмотрят бизнес-модели компаний из Кремниевой долины, которые "способствуют распространению контента, который может ввести в заблуждение и навредить". "У (Маска) очень сильные взгляды по разным аспектом этого... Я бы, конечно, хотел иметь возможность опросить его, чтобы увидеть, как в его понимании сочетается поддержка свободы слова с продвижением чистой дезинформации", - цитирует газета председателя комитета Чи Онвура. В конце июля массовые протесты вспыхнули во многих городах Великобритании после нападения 17-летнего подростка с ножом на детей в Саутпорте. Тогда три ребенка погибли, еще несколько детей и двух взрослых доставили в больницу в критическом состоянии. Акции протеста переросли в столкновения с полицией и массовые беспорядки после ложных слухов о том, что виновник нападения - беженец. Десятки полицейских пострадали в ходе беспорядков, организованных сторонниками ультраправых группировок. Более 1 тысячи человек были задержаны, предъявлены сотни обвинений. Ряд британских СМИ утверждал, что к разжиганию протестов якобы причастна Россия. Посольство РФ в Лондоне отвергло все подобные обвинения.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20240926/mask-1974914481.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, великобритания, россия, лондон, илон маск