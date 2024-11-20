Рейтинг@Mail.ru
Книга о лебедянских балконах вышла в Липецкой области - РИА Новости, 20.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Липецкая область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Липецкая область
 
13:28 20.11.2024
https://ria.ru/20241120/balkony-1984811951.html
Книга о лебедянских балконах вышла в Липецкой области
Книга о лебедянских балконах вышла в Липецкой области - РИА Новости, 20.11.2024
Книга о лебедянских балконах вышла в Липецкой области
В Липецкой области издали книгу о лебедянских балконах – старинной архитектурной достопримечательности крупного районного центра Лебедянь, сообщил глава региона РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T13:28
2024-11-20T13:28
липецкая область
игорь артамонов
липецкая область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/07/1894812812_0:57:3072:1785_1920x0_80_0_0_c55bc1c53d330a2b5c25a0b99608e8d8.jpg
ЛИПЕЦК, 20 ноя - РИА Новости. В Липецкой области издали книгу о лебедянских балконах – старинной архитектурной достопримечательности крупного районного центра Лебедянь, сообщил глава региона Игорь Артамонов. Он рассказал, что автором книги "Лебедянские балконы" стал местный краевед и реставратор Валерий Акимов. Издание содержит редкие фотографии, эскизы и описания одноэтажных жилых домов с балконами-террасами, многие из которых не сохранились. Артамонов отметил, что книга издана в рамках одноименного проекта краеведа, который поддержал Фонд культурных инициатив. Автор передаст издание в школы и библиотеки Липецкой области. "Сохранение исторического облика зданий и культурного наследия наших предков — это не просто дань прошлому, а живая связь поколений. Энтузиасты, которые посвящают свое время и силы этой важной работе, вносят огромный вклад в сохранение национальной культуры и идентичности", — подчеркнул Артамонов.
https://ria.ru/20241120/natsproekt-1984801519.html
липецкая область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/07/1894812812_57:0:2788:2048_1920x0_80_0_0_5bfd0167a44dcfd29fd340c033d4121c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
игорь артамонов, липецкая область
Липецкая область, Игорь Артамонов, Липецкая область

Книга о лебедянских балконах вышла в Липецкой области

© Фото : правительство Липецкой областиГубернатор Липецкой области Игорь Артамонов
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
© Фото : правительство Липецкой области
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЛИПЕЦК, 20 ноя - РИА Новости. В Липецкой области издали книгу о лебедянских балконах – старинной архитектурной достопримечательности крупного районного центра Лебедянь, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
Он рассказал, что автором книги "Лебедянские балконы" стал местный краевед и реставратор Валерий Акимов. Издание содержит редкие фотографии, эскизы и описания одноэтажных жилых домов с балконами-террасами, многие из которых не сохранились.
Артамонов отметил, что книга издана в рамках одноименного проекта краеведа, который поддержал Фонд культурных инициатив. Автор передаст издание в школы и библиотеки Липецкой области.
"Сохранение исторического облика зданий и культурного наследия наших предков — это не просто дань прошлому, а живая связь поколений. Энтузиасты, которые посвящают свое время и силы этой важной работе, вносят огромный вклад в сохранение национальной культуры и идентичности", — подчеркнул Артамонов.
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
Липецкая область присоединится к новому нацпроекту в 2025 году
Вчера, 12:59
 
Липецкая областьИгорь АртамоновЛипецкая область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала