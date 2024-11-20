https://ria.ru/20241120/balkony-1984811951.html

Книга о лебедянских балконах вышла в Липецкой области

Книга о лебедянских балконах вышла в Липецкой области - РИА Новости, 20.11.2024

Книга о лебедянских балконах вышла в Липецкой области

В Липецкой области издали книгу о лебедянских балконах – старинной архитектурной достопримечательности крупного районного центра Лебедянь, сообщил глава региона РИА Новости, 20.11.2024

2024-11-20T13:28

2024-11-20T13:28

2024-11-20T13:28

липецкая область

игорь артамонов

липецкая область

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ЛИПЕЦК, 20 ноя - РИА Новости. В Липецкой области издали книгу о лебедянских балконах – старинной архитектурной достопримечательности крупного районного центра Лебедянь, сообщил глава региона Игорь Артамонов. Он рассказал, что автором книги "Лебедянские балконы" стал местный краевед и реставратор Валерий Акимов. Издание содержит редкие фотографии, эскизы и описания одноэтажных жилых домов с балконами-террасами, многие из которых не сохранились. Артамонов отметил, что книга издана в рамках одноименного проекта краеведа, который поддержал Фонд культурных инициатив. Автор передаст издание в школы и библиотеки Липецкой области. "Сохранение исторического облика зданий и культурного наследия наших предков — это не просто дань прошлому, а живая связь поколений. Энтузиасты, которые посвящают свое время и силы этой важной работе, вносят огромный вклад в сохранение национальной культуры и идентичности", — подчеркнул Артамонов.

https://ria.ru/20241120/natsproekt-1984801519.html

липецкая область

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игорь артамонов, липецкая область