https://ria.ru/20241120/balkony-1984811951.html
Книга о лебедянских балконах вышла в Липецкой области
Книга о лебедянских балконах вышла в Липецкой области - РИА Новости, 20.11.2024
Книга о лебедянских балконах вышла в Липецкой области
В Липецкой области издали книгу о лебедянских балконах – старинной архитектурной достопримечательности крупного районного центра Лебедянь, сообщил глава региона РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T13:28
2024-11-20T13:28
2024-11-20T13:28
липецкая область
игорь артамонов
липецкая область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/07/1894812812_0:57:3072:1785_1920x0_80_0_0_c55bc1c53d330a2b5c25a0b99608e8d8.jpg
ЛИПЕЦК, 20 ноя - РИА Новости. В Липецкой области издали книгу о лебедянских балконах – старинной архитектурной достопримечательности крупного районного центра Лебедянь, сообщил глава региона Игорь Артамонов. Он рассказал, что автором книги "Лебедянские балконы" стал местный краевед и реставратор Валерий Акимов. Издание содержит редкие фотографии, эскизы и описания одноэтажных жилых домов с балконами-террасами, многие из которых не сохранились. Артамонов отметил, что книга издана в рамках одноименного проекта краеведа, который поддержал Фонд культурных инициатив. Автор передаст издание в школы и библиотеки Липецкой области. "Сохранение исторического облика зданий и культурного наследия наших предков — это не просто дань прошлому, а живая связь поколений. Энтузиасты, которые посвящают свое время и силы этой важной работе, вносят огромный вклад в сохранение национальной культуры и идентичности", — подчеркнул Артамонов.
https://ria.ru/20241120/natsproekt-1984801519.html
липецкая область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/07/1894812812_57:0:2788:2048_1920x0_80_0_0_5bfd0167a44dcfd29fd340c033d4121c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь артамонов, липецкая область
Липецкая область, Игорь Артамонов, Липецкая область
ЛИПЕЦК, 20 ноя - РИА Новости. В Липецкой области издали книгу о лебедянских балконах – старинной архитектурной достопримечательности крупного районного центра Лебедянь, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
Он рассказал, что автором книги "Лебедянские балконы" стал местный краевед и реставратор Валерий Акимов. Издание содержит редкие фотографии, эскизы и описания одноэтажных жилых домов с балконами-террасами, многие из которых не сохранились.
Артамонов отметил, что книга издана в рамках одноименного проекта краеведа, который поддержал Фонд культурных инициатив. Автор передаст издание в школы и библиотеки Липецкой области.
"Сохранение исторического облика зданий и культурного наследия наших предков — это не просто дань прошлому, а живая связь поколений. Энтузиасты, которые посвящают свое время и силы этой важной работе, вносят огромный вклад в сохранение национальной культуры и идентичности", — подчеркнул Артамонов.