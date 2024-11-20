https://ria.ru/20241120/atacms-1984888719.html

Польский политик не верит, что ВСУ используют ракеты ATACMS без помощи США

Польский политик не верит, что ВСУ используют ракеты ATACMS без помощи США - РИА Новости, 20.11.2024

Польский политик не верит, что ВСУ используют ракеты ATACMS без помощи США

Один из лидеров польской коалиции националистов и евроскептиков "Конфедерация" Януш Коввин-Микке не верит в то, что украинские военные применяют американские... РИА Новости, 20.11.2024

2024-11-20T18:01

2024-11-20T18:01

2024-11-20T18:01

специальная военная операция на украине

россия

сша

брянская область

сергей лавров

владимир путин

джо байден

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/05/1957561004_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_6d131118dbce8fdaf10aa11f0f841189.jpg

ВАРШАВА, 20 ноя - РИА Новости. Один из лидеров польской коалиции националистов и евроскептиков "Конфедерация" Януш Коввин-Микке не верит в то, что украинские военные применяют американские ракеты ATACMS без помощи специалистов из США. "Что меня больше всего удивляет, так это то, что многие действительно верят, что это сами украинцы уже год запускают ATACMS", - написал Корвин-Микке на платформе Х. Он считает, что США не могут пойти на то, чтобы передать Украине свои ракетные технологии. "Это маловероятно: американцы очень неохотно делятся своими высокими технологиями с другими", - написал политик. Президент РФ Владимир Путин в сентябре отмечал, что полетные задания в дальнобойные ракетные системы могут вносить только военнослужащие стран НАТО, а украинские военные это делать не в состоянии. Таким образом, страны НАТО дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом этих вооружений, а по сути принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт, подчеркивал российский лидер. Он отмечал, что прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее. Глава МИД РФ Сергей Лавров также выражал уверенность в том, что поставленное Киеву дальнобойное оружие украинцы сами использовать не могут. Газета New York Times со ссылкой на неназванных представителей американской администрации сообщала, что президент США Джо Байден впервые санкционировал использование Украиной американских ракет дальнего поражения для ударов по территории России. По словам источников, первые удары вглубь территории России, скорее всего, будут нанесены с помощью ракет ATACMS. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель утверждает, что такое разрешение касается ударов по РФ в радиусе 300 километров. Украинские СМИ РБК-Украина и "Цензор.НЕТ" 19 ноября написали, что ВСУ впервые нанесли удар баллистическими ракетами ATACMS по территории России в международно признанных границах. Однако позднее украинский телеканал "24 канал" сообщил, что в Генштабе ВСУ не подтвердили эту информацию. Позднее Минобороны РФ сообщило, что ВСУ в ночь на 19 ноября нанесли удар шестью баллистическими ракетами ATACMS по Брянской области. По данным ведомства, в результате противоракетного боя боевыми расчетами ЗРС С-400 и ЗРПК "Панцирь" пять ракет сбиты, одна повреждена. Фрагменты ракеты упали на техническую территорию военного объекта в Брянской области, из-за чего возник пожар, который был оперативно ликвидирован. Жертв и разрушений нет. Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя использование ракет ATACMS по территории Брянской области, заявил, что это сигнал о том, что на Западе хотят эскалации.

https://ria.ru/20241120/gosduma-1984800599.html

https://ria.ru/20241120/merkuris-1984864236.html

https://ria.ru/20241120/ws-1984766979.html

россия

сша

брянская область

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, сша, брянская область, сергей лавров, владимир путин, джо байден, вооруженные силы украины, нато, евросоюз, в мире, украина