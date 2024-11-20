https://ria.ru/20241120/abkhaziya-1984895033.html

В Абхазии обсудили оплату коммерческого перетока электроэнергии из России

В Абхазии обсудили оплату коммерческого перетока электроэнергии из России - РИА Новости, 20.11.2024

В Абхазии обсудили оплату коммерческого перетока электроэнергии из России

Исполняющий обязанности президента Абхазии Бадра Гунба в среду провел совещание в правительстве Абхазии, в ходе которого обсуждалась оплата коммерческого... РИА Новости, 20.11.2024

2024-11-20T18:31

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СУХУМ, 20 ноя – РИА Новости. Исполняющий обязанности президента Абхазии Бадра Гунба в среду провел совещание в правительстве Абхазии, в ходе которого обсуждалась оплата коммерческого перетока электроэнергии из РФ, сообщает пресс-служба главы государства. "Вице-премьеры доложили и.о. главы государства о ходе работы по курируемым направлениям. На совещании обсуждался наиболее актуальный вопрос, связанный с оплатой коммерческого перетока электроэнергии из Российской Федерации", - говорится в сообщении. Отмечается, что переток электроэнергии оплачен до 22 ноября. "Из-за критического уровня воды в Джварском водохранилище и, как следствие, сокращения объёмов выработки электроэнергии комплексом ИнгурГЭС, дефицит покрывается за счёт коммерческого перетока из России. Бадра Гунба поручил усилить работу, чтобы изыскать и мобилизовать средства для дальнейшей оплаты перетока, чтобы не оставить население без электроэнергии", - говорится в сообщении пресс-службы. Министр энергетики Джансух Нанба 17 ноября заявлял, что для оплаты перетока электроэнергии до конца года Абхазия должна перечислить РФ 650 миллионов рублей.

https://ria.ru/20241120/abkhaziya-1984895330.html

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абхазия, россия, в мире, экономика