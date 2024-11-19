https://ria.ru/20241119/trump-1984411783.html

Трамп создал проблемы российским спецслужбам

Трамп создал проблемы российским спецслужбам - РИА Новости, 19.11.2024

Трамп создал проблемы российским спецслужбам

Дональд Трамп провел уже полтора десятка назначений в свою новую администрацию. Многие из них удивили, а некоторые и вовсе шокировали. Среди них оказались и... РИА Новости, 19.11.2024

2024-11-19T08:00

2024-11-19T08:00

2024-11-19T08:30

аналитика

сша

центральное разведывательное управление (цру)

фбр

дональд трамп

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Дональд Трамп провел уже полтора десятка назначений в свою новую администрацию. Многие из них удивили, а некоторые и вовсе шокировали. Среди них оказались и ключевые для понимания будущего конфликта Трампа и старой административной системы США — глава ЦРУ и директор Национальной разведки.Директор Нацразведки с формально-бюрократической точки зрения — должность более важная и ответственная, чем директор ЦРУ. Дело в том, что в его обязанности входит координация работы всего разведывательного сообщества США, то есть официально 17 разноплановых агентств. На практике это не совсем так, поскольку в результате многолетней аппаратной борьбы из-под контроля директора Нацразведки ушли Министерство обороны, у которого несколько собственных разведслужб, Агентство нацбезопасности с его электронной мощью и несколько структур поменьше — в частности, департаменты космической и геопространственной разведок.Зато сейчас по действующему законодательству директор ЦРУ обязан согласовывать с директором Нацразведки практически все свои действия, включая оперативные. Создана такая система была после 11 сентября 2001 года. После теракта несколько комиссий, расследовавших обстоятельства дела, посчитали, что первопричиной провала американской разведки, пропустившей подготовку теракта у себя под носом, была несогласованность между различными структурами. В частности, ЦРУ отказывалось делиться своими данными с ФБР и вообще с кем-либо еще. Кроме того, ЦРУ находилось в заведомо привилегированном положении, поскольку директор управления обладал правом прямого доступа и доклада президенту.Тогда при президенте Джордже Буше и была предпринята попытка сломать эту систему. В частности, прямой доступ к персоне президента оставили только директору Нацразведки. И было законодательно запрещено совмещать две директорские должности — Нацразведки и ЦРУ.Но американская бюрократическая система очень устойчива, особенно в тех сферах, где довлеет "глубинное государство", — в армии и разведке. Потому подковерные бои вокруг этой реформы шли несколько лет, и в итоге должность директора Нацразведки была учреждена только в 2004 году в урезанном виде. На деле он превратился во что-то вроде надзирателя над ЦРУ, а аппарат Нацразведки — в огромную (до 1500 штатных сотрудников) бюрократическую структуру, занятую в основном бумажной работой. При этом на должность директора Нацразведки, за исключением ее первого директора Джона Неграпонте, назначались в основном бывшие высокопоставленные работники того же ЦРУ (сейчас это Эврил Хейнс). В результате постепенно терялся сам смысл учреждения нового бюрократического органа, поскольку бывшие сотрудники ЦРУ не слишком усердствовали в надзирающих функциях за своим родным ведомством.Тем не менее потенциал у этой должности огромен. Директор Нацразведки действительно обладает правами "придушивать" работу ЦРУ вплоть до контроля за кадровыми назначениями внутри ведомства. Можно даже точечно менять вектор работы разведки, не вторгаясь напрямую в оперативную деятельность.Для всего этого нужна только политическая воля. И Трамп нашел человека, который таковой обладает и способен не просто навести порядок внутри разведывательного сообщества, но и полностью вывернуть его наизнанку.Это 43-летняя Тулси Габбард — отставной подполковник Национальной гвардии, служившая на Ближнем Востоке и в миротворческих миссиях в Восточной Африке. Она потомственный политик (ее отец был сенатором на Гавайях), но в последнее время демонстрировала внесистемные взгляды, особенно в области внешней политики.Однако есть все основания предполагать, что назначение Габбард связано не с ее внешнеполитическими представлениями и взглядами (хотя и это тоже). Действия Трампа откровенно направлены внутрь американской системы власти, а внешние кризисы для него — только еще один повод осушать "вашингтонское болото". Трамп и так не слишком любит разведывательное сообщество, а сейчас руками Габбард он попытается в кратчайшие сроки переформатировать, если не уничтожить полностью, десятилетиями складывавшуюся иерархическую систему в ЦРУ, а заодно и те идеологические принципы, на которые опирается американская разведка в своей работе.В конце первой своей каденции Дональд Трамп попытался назначить на эту должность Джона Ли Рэтклиффа, лично преданного ему человека, который очень помог Трампу во время попытки импичмента. Но контролируемый демпартией конгресс утвердил Рэтклиффа только со второй попытки, в результате было потеряно полгода — новый директор Нацразведки никак проявить себя не успел.Зато теперь Рэтклифф номинирован Трампом на должность как раз директора ЦРУ. Тандем Габбард — Рэтклифф не казался очевидным, но, если они все-таки будут утверждены на своих должностях, в американском разведывательном обществе сложится уникальная ситуация. На двух ключевых позициях окажутся люди без опыта работы в разведке, не знакомые с оперативной деятельностью, но зато сочетающие в своем тандеме политическую волю (Габбард) и юридическую подкованность (Рэтклифф), — чтобы, во-первых, произвести внутри разведки чистку антитрампистов, а во-вторых — вообще сломать всю эту систему, начиная с отбора кадров и заканчивая идеологической подоплекой разведдеятельности.Похожие процессы ожидаются и в армии после номинации на должность министра обороны Пита Хегсета. В США уже активно циркулируют слухи о неких списках на увольнение генералов, получивших звания и должности при Обаме и Байдене, а также связанных с бывшим начальником комитета штабов, с которым у Трампа особенно не сложились отношения. Второй список, по слухам, шире и будет касаться тех старших офицеров, кто допустил фатальные ошибки в планировании операции по выводу войск из Афганистана.Армия в США — это не только казармы и флот. Это гигантский механизм с нечеловеческим бюджетом. Так просто разворошить это "гнездо ястребов" не получится, хотя Трамп намерен попробовать. Он понял (сам или с помощью советников), что главной проблемой его первой каденции был саботаж со стороны административно-бюрократического аппарата, целиком ориентированного на демпартию и "глубинное государство". И теперь борьба с этой системой поставлена во главу угла.Если реформы в армии и в военно-промышленном комплексе — дело сложное и долгое, то в американском разведывательном сообществе новая метла может отметиться уже довольно быстро. Помимо очевидного контроля за кадровыми назначениями в ЦРУ и смежных агентствах, наибольший интерес будут представлять изменения в идеологическом векторе разведки. Значительную часть кадрового состава ЦРУ действительно составляют фанатики, увлеченные миссией распространения либеральной демократии по миру. А по версии Трампа, функции разведки должны свестись до изоляционного прагматизма. Как и в какую сторону под давлением тандема Габбард — Рэтклифф будет смещаться деятельность ЦРУ — это самое важное для России. Что же касается чисто технической стороны деятельности разведки, то в ней мало что изменится. Даже если будет сменен начальник Оперативного директората ЦРУ, придумать что-то новое вместо классического шпионажа вряд ли удастся. Но почти наверняка можно будет ожидать некоторого сокращения оперативной деятельности просто в силу административного хаоса, наступающего всегда после столь радикальной смены первых лиц по всей вертикали управления.Но расслабляться нельзя, поскольку разведывательное сообщество США было и останется для российских спецслужб главным противником. Не исключено, что отечественным профессионалам станет даже несколько сложнее работать по противодействию, поскольку из практики ЦРУ может на время уйти свойственная им самовлюбленность и наглость. Да и американская административная система сохраняет мощную инерцию, вернуть ее в некую новую реальность — сложная и неблагодарная работа. Для которой и нужны Тулси Габбард и Джон Рэтклифф с Питом Хегсетом в качестве бюрократических бульдозеров.

https://ria.ru/20241113/tramp-1983415945.html

https://ria.ru/20241115/razvedka-1984033945.html

https://ria.ru/20241115/proverki-1983999537.html

https://ria.ru/20241115/gabbard-1983986188.html

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аналитика, сша, центральное разведывательное управление (цру), фбр, дональд трамп