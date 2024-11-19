https://ria.ru/20241119/rossija-1984629143.html

Россия ценит усилия всех стран по урегулированию на Украине, заявил Кремль

Россия ценит усилия всех стран по урегулированию на Украине, заявил Кремль - РИА Новости, 19.11.2024

Россия ценит усилия всех стран по урегулированию на Украине, заявил Кремль

Россия ценит усилия всех стран, которые хотят внести вклад в урегулирование конфликта на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 19.11.2024

2024-11-19T15:15

2024-11-19T15:15

2024-11-19T15:15

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НЬЮ-ДЕЛИ, 19 ноя - РИА Новости. Россия ценит усилия всех стран, которые хотят внести вклад в урегулирование конфликта на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы ценим усилия всех стран, которые хотят внести вклад в урегулирование конфликта на Украине, особенно когда эти усилия исходят от наших больших друзей, таких как Индия", - сказал Песков на встрече "Новые возможности для сотрудничества между индийскими и российскими СМИ: укрепление связей между народами Индии и России". Встреча с главными редакторами индийских СМИ проходит под эгидой Sputnik.

https://ria.ru/20241119/svo-1984582067.html

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в мире, россия, украина, индия, дмитрий песков