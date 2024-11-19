https://ria.ru/20241119/rossija-1984627728.html

Россия ценит отношения с Индией и Китаем, заявили в Кремле

Россия ценит отношения с Индией и Китаем, заявили в Кремле - РИА Новости, 19.11.2024

Россия ценит отношения с Индией и Китаем, заявили в Кремле

Россия ценит отношения и с Китаем, и с Индией, никогда не будет диктовать им что делать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 19.11.2024

2024-11-19T15:11

2024-11-19T15:11

2024-11-19T15:11

китай

индия

россия

дмитрий песков

в мире

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Россия ценит отношения и с Китаем, и с Индией, никогда не будет диктовать им что делать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы никогда не осмелимся сказать Индии ни слова о том, что делать с Китаем, и мы никогда не осмелимся сказать Китаю, что делать с Индией", - сказал Песков на встрече "Новые возможности для сотрудничества между индийскими и российскими СМИ: укрепление связей между народами Индии и России". Встреча с главными редакторами индийских СМИ проходит под эгидой Sputnik.

https://ria.ru/20241119/peskov-1984589118.html

китай

индия

россия

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китай, индия, россия, дмитрий песков, в мире