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Россия ценит отношения с Индией и Китаем, заявили в Кремле - РИА Новости, 19.11.2024
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15:11 19.11.2024
https://ria.ru/20241119/rossija-1984627728.html
Россия ценит отношения с Индией и Китаем, заявили в Кремле
Россия ценит отношения с Индией и Китаем, заявили в Кремле - РИА Новости, 19.11.2024
Россия ценит отношения с Индией и Китаем, заявили в Кремле
Россия ценит отношения и с Китаем, и с Индией, никогда не будет диктовать им что делать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T15:11
2024-11-19T15:11
китай
индия
россия
дмитрий песков
в мире
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Россия ценит отношения и с Китаем, и с Индией, никогда не будет диктовать им что делать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы никогда не осмелимся сказать Индии ни слова о том, что делать с Китаем, и мы никогда не осмелимся сказать Китаю, что делать с Индией", - сказал Песков на встрече "Новые возможности для сотрудничества между индийскими и российскими СМИ: укрепление связей между народами Индии и России". Встреча с главными редакторами индийских СМИ проходит под эгидой Sputnik.
https://ria.ru/20241119/peskov-1984589118.html
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китай, индия, россия, дмитрий песков, в мире
Китай, Индия, Россия, Дмитрий Песков, В мире
Россия ценит отношения с Индией и Китаем, заявили в Кремле

Песков: Россия ценит отношения и с Китаем, и с Индией

© РИА Новости / Максим БлиновВид на башни Московского Кремля и Большой Кремлевский дворец
Вид на башни Московского Кремля и Большой Кремлевский дворец - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
Вид на башни Московского Кремля и Большой Кремлевский дворец. Архивное фото
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Россия ценит отношения и с Китаем, и с Индией, никогда не будет диктовать им что делать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы никогда не осмелимся сказать Индии ни слова о том, что делать с Китаем, и мы никогда не осмелимся сказать Китаю, что делать с Индией", - сказал Песков на встрече "Новые возможности для сотрудничества между индийскими и российскими СМИ: укрепление связей между народами Индии и России".
Встреча с главными редакторами индийских СМИ проходит под эгидой Sputnik.
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