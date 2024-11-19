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Песков отказался делать прогнозы о дальнейшей политике Трампа - РИА Новости, 19.11.2024
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12:21 19.11.2024 (обновлено: 12:45 19.11.2024)
https://ria.ru/20241119/peskov-1984570475.html
Песков отказался делать прогнозы о дальнейшей политике Трампа
Песков отказался делать прогнозы о дальнейшей политике Трампа - РИА Новости, 19.11.2024
Песков отказался делать прогнозы о дальнейшей политике Трампа
Действия администрации избранного президента США Дональда Трампа пока трудно предсказать, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T12:21
2024-11-19T12:45
в мире
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дональд трамп
дмитрий песков
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НЬЮ-ДЕЛИ, 19 ноя - РИА Новости. Действия администрации избранного президента США Дональда Трампа пока трудно предсказать, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Мы не знаем, что именно собирается делать администрация Трампа. Я считаю, пока это крайне непредсказуемо", - сказал Песков на встрече "Новые возможности для сотрудничества между индийскими и российскими СМИ: укрепление связей между народами Индии и России".Встреча с главными редакторами индийских СМИ проходит под эгидой Sputnik.Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS.
https://ria.ru/20241119/peskov-1984572564.html
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в мире, сша, дональд трамп, дмитрий песков
В мире, США, Дональд Трамп, Дмитрий Песков
Песков отказался делать прогнозы о дальнейшей политике Трампа

Песков: действия администрации Трампа пока трудно предсказать

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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НЬЮ-ДЕЛИ, 19 ноя - РИА Новости. Действия администрации избранного президента США Дональда Трампа пока трудно предсказать, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Мы не знаем, что именно собирается делать администрация Трампа. Я считаю, пока это крайне непредсказуемо", - сказал Песков на встрече "Новые возможности для сотрудничества между индийскими и российскими СМИ: укрепление связей между народами Индии и России".
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
Трампу оставили неудобное наследие, заявил Песков
Вчера, 12:31
Встреча с главными редакторами индийских СМИ проходит под эгидой Sputnik.
Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
"Преемник найден". Трампа уже хотят свергнуть
Вчера, 08:00
 
В миреСШАДональд ТрампДмитрий Песков
 
 
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