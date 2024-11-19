https://ria.ru/20241119/peskov-1984570475.html

Песков отказался делать прогнозы о дальнейшей политике Трампа

Песков отказался делать прогнозы о дальнейшей политике Трампа - РИА Новости, 19.11.2024

Песков отказался делать прогнозы о дальнейшей политике Трампа

Действия администрации избранного президента США Дональда Трампа пока трудно предсказать, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 19.11.2024

2024-11-19T12:21

2024-11-19T12:21

2024-11-19T12:45

в мире

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НЬЮ-ДЕЛИ, 19 ноя - РИА Новости. Действия администрации избранного президента США Дональда Трампа пока трудно предсказать, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Мы не знаем, что именно собирается делать администрация Трампа. Я считаю, пока это крайне непредсказуемо", - сказал Песков на встрече "Новые возможности для сотрудничества между индийскими и российскими СМИ: укрепление связей между народами Индии и России".Встреча с главными редакторами индийских СМИ проходит под эгидой Sputnik.Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS.

https://ria.ru/20241119/peskov-1984572564.html

https://ria.ru/20241119/trump-1984027652.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Варвара Скокшина

в мире, сша, дональд трамп, дмитрий песков