https://ria.ru/20241119/peskov-1984570475.html
Песков отказался делать прогнозы о дальнейшей политике Трампа
Песков отказался делать прогнозы о дальнейшей политике Трампа - РИА Новости, 19.11.2024
Песков отказался делать прогнозы о дальнейшей политике Трампа
Действия администрации избранного президента США Дональда Трампа пока трудно предсказать, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T12:21
2024-11-19T12:21
2024-11-19T12:45
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НЬЮ-ДЕЛИ, 19 ноя - РИА Новости. Действия администрации избранного президента США Дональда Трампа пока трудно предсказать, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Мы не знаем, что именно собирается делать администрация Трампа. Я считаю, пока это крайне непредсказуемо", - сказал Песков на встрече "Новые возможности для сотрудничества между индийскими и российскими СМИ: укрепление связей между народами Индии и России".Встреча с главными редакторами индийских СМИ проходит под эгидой Sputnik.Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS.
https://ria.ru/20241119/peskov-1984572564.html
https://ria.ru/20241119/trump-1984027652.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, дональд трамп, дмитрий песков
В мире, США, Дональд Трамп, Дмитрий Песков
Песков отказался делать прогнозы о дальнейшей политике Трампа
Песков: действия администрации Трампа пока трудно предсказать