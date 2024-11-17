https://ria.ru/20241117/slovakiya-1984286481.html

Словацкий депутат назвал условие для установления мира на Украине

Словацкий депутат назвал условие для установления мира на Украине - РИА Новости, 17.11.2024

Словацкий депутат назвал условие для установления мира на Украине

Мировым лидерам необходимо осознать, что мир может быть достигнут только с Россией, а не против нее, заявил депутат парламента Словакии, советник премьера Ян... РИА Новости, 17.11.2024

2024-11-17T20:59

2024-11-17T20:59

2024-11-17T21:06

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СИРИУС, 17 ноя – РИА Новости. Мировым лидерам необходимо осознать, что мир может быть достигнут только с Россией, а не против нее, заявил депутат парламента Словакии, советник премьера Ян Мажгут. "И когда будет достигнут и установлен мир на Украине? Хороший вопрос. На мой взгляд, все мировые лидеры должны осознать, что мир может быть достигнут только с Россией, а не против России", - сказал РИА Новости Мажгут в рамках симпозиума в Сириусе. Он также отметил необходимость дипломатических переговоров между Евросоюзом, США и Россией с целью восстановления мира. Симпозиум "Роль государства, науки и общества в развитии социально-экономического сотрудничества между БРИКС+ и европейскими странами и организациями" проходил 16 ноября на федеральной территории Сириус, расположенной у границ Сочи. Организаторами мероприятия выступили Институт Европы РАН и общественная организация "Международный форум БРИКС". По заявлению оргкомитета, симпозиум стал первой серьезной попыткой собрать за одним столом парламентариев России, стран Евросоюза и государства БРИКС+.

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