https://ria.ru/20241117/slovakiya-1984286481.html
Словацкий депутат назвал условие для установления мира на Украине
Словацкий депутат назвал условие для установления мира на Украине - РИА Новости, 17.11.2024
Словацкий депутат назвал условие для установления мира на Украине
Мировым лидерам необходимо осознать, что мир может быть достигнут только с Россией, а не против нее, заявил депутат парламента Словакии, советник премьера Ян... РИА Новости, 17.11.2024
2024-11-17T20:59
2024-11-17T20:59
2024-11-17T21:06
в мире
россия
словакия
украина
брикс
российская академия наук
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0b/1920726337_0:269:3164:2048_1920x0_80_0_0_382d2198873b80d2d6e55b8c59f91643.jpg
СИРИУС, 17 ноя – РИА Новости. Мировым лидерам необходимо осознать, что мир может быть достигнут только с Россией, а не против нее, заявил депутат парламента Словакии, советник премьера Ян Мажгут. "И когда будет достигнут и установлен мир на Украине? Хороший вопрос. На мой взгляд, все мировые лидеры должны осознать, что мир может быть достигнут только с Россией, а не против России", - сказал РИА Новости Мажгут в рамках симпозиума в Сириусе. Он также отметил необходимость дипломатических переговоров между Евросоюзом, США и Россией с целью восстановления мира. Симпозиум "Роль государства, науки и общества в развитии социально-экономического сотрудничества между БРИКС+ и европейскими странами и организациями" проходил 16 ноября на федеральной территории Сириус, расположенной у границ Сочи. Организаторами мероприятия выступили Институт Европы РАН и общественная организация "Международный форум БРИКС". По заявлению оргкомитета, симпозиум стал первой серьезной попыткой собрать за одним столом парламентариев России, стран Евросоюза и государства БРИКС+.
https://ria.ru/20241116/fitso-1984111733.html
россия
словакия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0b/1920726337_203:0:2934:2048_1920x0_80_0_0_9385785dedb2a038cd968ff0dfed2ac8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, словакия, украина, брикс, российская академия наук
В мире, Россия, Словакия, Украина, БРИКС, Российская академия наук
Словацкий депутат назвал условие для установления мира на Украине
Депутат Мажгут: мир на Украине может быть достигнут только с РФ, а не против нее