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В Херсонской области мирный житель погиб из-за обстрела со стороны ВСУ
В Херсонской области мирный житель погиб из-за обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 17.11.2024
В Херсонской области мирный житель погиб из-за обстрела со стороны ВСУ
В результате украинских обстрелов в Великих Копаниях Херсонской области один человек погиб, в Новой Каховке один человек получил ранения, всего за сутки... РИА Новости, 17.11.2024
2024-11-17T10:03
2024-11-17T10:03
2024-11-17T10:03
специальная военная операция на украине
новая каховка
херсонская область
днепр (город)
вооруженные силы украины
происшествия
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ГЕНИЧЕСК, 17 ноя — РИА Новости. В результате украинских обстрелов в Великих Копаниях Херсонской области один человек погиб, в Новой Каховке один человек получил ранения, всего за сутки украинская армия нанесла по населенным пунктам Херсонской области 57 артиллерийских ударов, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. "В результате обстрела ВСУ, в Новой Каховке ранения получил один мирный житель. В Великих Копанях в результате обстрела жилого сектора один мирный житель погиб. В течение светлого времени суток украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 35 артиллерийских ударов. Еще 22 обстрела со стороны украинской армии произошли ночью", - сообщил источник. Обстрелам украинской армии подверглись 12 населенных пунктов: Новая Каховка, Таврийск, Днепряны, Корсунка, Великие Копани, Горностаевка, Каиры, Заводовка, Пролетарка, Новая Маячка, Алешки, Каховка.
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новая каховка
херсонская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новая каховка, херсонская область , днепр (город), вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Новая Каховка, Херсонская область , Днепр (город), Вооруженные силы Украины, Происшествия
В Херсонской области мирный житель погиб из-за обстрела со стороны ВСУ
ВСУ за сутки 57 раз обстреляли Херсонскую область, один человек погиб
ГЕНИЧЕСК, 17 ноя — РИА Новости. В результате украинских обстрелов в Великих Копаниях Херсонской области один человек погиб, в Новой Каховке один человек получил ранения, всего за сутки украинская армия нанесла по населенным пунктам Херсонской области 57 артиллерийских ударов, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией.
"В результате обстрела ВСУ
, в Новой Каховке ранения получил один мирный житель. В Великих Копанях в результате обстрела жилого сектора один мирный житель погиб. В течение светлого времени суток украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 35 артиллерийских ударов. Еще 22 обстрела со стороны украинской армии произошли ночью", - сообщил источник.
Обстрелам украинской армии подверглись 12 населенных пунктов: Новая Каховка, Таврийск, Днепряны, Корсунка, Великие Копани, Горностаевка, Каиры, Заводовка, Пролетарка, Новая Маячка, Алешки, Каховка.