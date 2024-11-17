Рейтинг@Mail.ru
В Херсонской области мирный житель погиб из-за обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 17.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:03 17.11.2024
https://ria.ru/20241117/obstrely-1984228128.html
В Херсонской области мирный житель погиб из-за обстрела со стороны ВСУ
В Херсонской области мирный житель погиб из-за обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 17.11.2024
В Херсонской области мирный житель погиб из-за обстрела со стороны ВСУ
В результате украинских обстрелов в Великих Копаниях Херсонской области один человек погиб, в Новой Каховке один человек получил ранения, всего за сутки... РИА Новости, 17.11.2024
2024-11-17T10:03
2024-11-17T10:03
специальная военная операция на украине
новая каховка
херсонская область
днепр (город)
вооруженные силы украины
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125927_0:317:3076:2047_1920x0_80_0_0_7e940ed623d25dbc06e8dfa81cc23812.jpg
ГЕНИЧЕСК, 17 ноя — РИА Новости. В результате украинских обстрелов в Великих Копаниях Херсонской области один человек погиб, в Новой Каховке один человек получил ранения, всего за сутки украинская армия нанесла по населенным пунктам Херсонской области 57 артиллерийских ударов, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. "В результате обстрела ВСУ, в Новой Каховке ранения получил один мирный житель. В Великих Копанях в результате обстрела жилого сектора один мирный житель погиб. В течение светлого времени суток украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 35 артиллерийских ударов. Еще 22 обстрела со стороны украинской армии произошли ночью", - сообщил источник. Обстрелам украинской армии подверглись 12 населенных пунктов: Новая Каховка, Таврийск, Днепряны, Корсунка, Великие Копани, Горностаевка, Каиры, Заводовка, Пролетарка, Новая Маячка, Алешки, Каховка.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
новая каховка
херсонская область
днепр (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125927_246:0:2975:2047_1920x0_80_0_0_f2e4e6e604f2989ab3b797676d512787.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новая каховка, херсонская область , днепр (город), вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Новая Каховка, Херсонская область , Днепр (город), Вооруженные силы Украины, Происшествия
В Херсонской области мирный житель погиб из-за обстрела со стороны ВСУ

ВСУ за сутки 57 раз обстреляли Херсонскую область, один человек погиб

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 17.11.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ГЕНИЧЕСК, 17 ноя — РИА Новости. В результате украинских обстрелов в Великих Копаниях Херсонской области один человек погиб, в Новой Каховке один человек получил ранения, всего за сутки украинская армия нанесла по населенным пунктам Херсонской области 57 артиллерийских ударов, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией.
"В результате обстрела ВСУ, в Новой Каховке ранения получил один мирный житель. В Великих Копанях в результате обстрела жилого сектора один мирный житель погиб. В течение светлого времени суток украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 35 артиллерийских ударов. Еще 22 обстрела со стороны украинской армии произошли ночью", - сообщил источник.
Обстрелам украинской армии подверглись 12 населенных пунктов: Новая Каховка, Таврийск, Днепряны, Корсунка, Великие Копани, Горностаевка, Каиры, Заводовка, Пролетарка, Новая Маячка, Алешки, Каховка.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеНовая КаховкаХерсонская областьДнепр (город)Вооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала