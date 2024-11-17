https://ria.ru/20241117/obstrely-1984228128.html

В Херсонской области мирный житель погиб из-за обстрела со стороны ВСУ

В Херсонской области мирный житель погиб из-за обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 17.11.2024

В Херсонской области мирный житель погиб из-за обстрела со стороны ВСУ

В результате украинских обстрелов в Великих Копаниях Херсонской области один человек погиб, в Новой Каховке один человек получил ранения, всего за сутки... РИА Новости, 17.11.2024

2024-11-17T10:03

2024-11-17T10:03

2024-11-17T10:03

специальная военная операция на украине

новая каховка

херсонская область

днепр (город)

вооруженные силы украины

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125927_0:317:3076:2047_1920x0_80_0_0_7e940ed623d25dbc06e8dfa81cc23812.jpg

ГЕНИЧЕСК, 17 ноя — РИА Новости. В результате украинских обстрелов в Великих Копаниях Херсонской области один человек погиб, в Новой Каховке один человек получил ранения, всего за сутки украинская армия нанесла по населенным пунктам Херсонской области 57 артиллерийских ударов, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. "В результате обстрела ВСУ, в Новой Каховке ранения получил один мирный житель. В Великих Копанях в результате обстрела жилого сектора один мирный житель погиб. В течение светлого времени суток украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 35 артиллерийских ударов. Еще 22 обстрела со стороны украинской армии произошли ночью", - сообщил источник. Обстрелам украинской армии подверглись 12 населенных пунктов: Новая Каховка, Таврийск, Днепряны, Корсунка, Великие Копани, Горностаевка, Каиры, Заводовка, Пролетарка, Новая Маячка, Алешки, Каховка.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

новая каховка

херсонская область

днепр (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

новая каховка, херсонская область , днепр (город), вооруженные силы украины, происшествия