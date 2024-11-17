https://ria.ru/20241117/baza-1984050764.html

Подобрались вплотную. У границ России появилась новая угроза

Подобрались вплотную. У границ России появилась новая угроза - РИА Новости, 17.11.2024

Подобрались вплотную. У границ России появилась новая угроза

В польском Редзиково открылась очередная американская военная база. Ее строительство обсуждали почти два десятка лет, и это первый в стране объект подобного... РИА Новости, 17.11.2024

2024-11-17T08:00

2024-11-17T08:00

2024-11-17T08:00

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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости, Давид Нармания. В польском Редзиково открылась очередная американская военная база. Ее строительство обсуждали почти два десятка лет, и это первый в стране объект подобного рода. В чем его особенность и что там разместили — в материале РИА Новости.Важный элемент в системеПереговоры о постоянной базе, на которую можно перебросить системы противоракетной обороны, начались еще при администрации Джорджа Буша — младшего в начале 2000-х. В 2008-м подписали соответствующее соглашение.Объект построили на севере страны, в 165 километрах от границы с Россией."База в Редзиково — это вечное присутствие американских войск на территории Польши. Для Польши это одно из важнейших событий после 1989 года", — заявил министр национальной обороны страны Владислав Косиняк-Камыш.Это второе размещение американской системы ПРО Aegis Ashore в Европе. Первое состоялось еще в 2016-м на юге Румынии, в Девеселу. Другие элементы ПРО НАТО в регионе — четыре американских эсминца, базирующиеся в испанском порту Рота, а также радар раннего оповещения в турецком Куреджике.Систему Aegis разрабатывали для эсминцев Arleigh Burke и крейсеров Ticonderoga. Однако затем в Пентагоне решили создать и наземный вариант. Именно его перебросят в Польшу."… и с ядерным боезарядом тоже"Комплекс включает в себя радар AN/SPY-1, пусковые установки Mk 41 VLS и антибаллистические ракеты SM-3 (Standard Missile-3). Как объяснил РИА Новости главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко, появление этих установок позволит США запускать не только ракеты-перехватчики."Штатные пусковые установки Mk 41 VLS теоретически и практически позволяют загрузить в них не только противоракеты SM-3, а также крылатые ракеты "Томагавк" как с обычным, так и с ядерным боезарядом", — отметил он.По его словам, узнать о такой замене заранее будет очень сложно — это можно сделать только при наличии агентурных источников на самом объекте.Коротченко добавил, что SM-3 способна уничтожать не только межконтинентальные баллистические ракеты, но и спутники на околоземной орбите."Для России очевидна необходимость рассмотреть и скорректировать часть планов в военной сфере, включая возможность уничтожения указанного объекта в Польше в условиях реального конфликта с НАТО", — считает эксперт.Аналогичные системы — Typhon с пусковыми установками Mk 70 — США уже перебрасывали на север Европы. Их также можно применять для запуска "Томагавков" с дальностью до 2500 километров. Эти комплексы американцы в рамках учений размещали в мае, а также в сентябре 2023-го на острове Борнхольм в Дании. Помимо этого, их доставляли на Филиппины.Впрочем, эффективность базы в Редзиково под вопросом.По мнению военного эксперта Алексея Леонкова, в случае конфликта между Россией и НАТО у Москвы есть эффективные средства для уничтожения этого объекта."Эта система должна была выполнять роль перехвата баллистических ракет, сейчас она завершена, но ее строительство приостанавливалось в связи с тем, что в Калининградской области мы разместили оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер", чья дальность полета позволяет эту базу "обнулить" в случае, если начнется некий глобальной конфликт между странами НАТО и России, — сказал он РИА Новости. — Изначальная эффективность, которая задумывалась для этой базы в Редзиково, утратила актуальность".Расширение присутствия на востокеПланы по расширению системы ПРО в альянсе вынашивали давно — еще на саммите в Лиссабоне в 2010-м договорились о необходимости создания интегрированной системы противоракетной обороны для всего блока.В Кремле и тогда, и сейчас реагировали однозначно: подобные шаги ведут к конфронтации."Это продвижение американской военной инфраструктуры на территории Европы в сторону наших границ. Это не что иное, как попытка сдерживать наш военный потенциал. Конечно, это ведет к принятию соответствующих мер для обеспечения паритета", — заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков журналистам, комментируя открытие новой базы.Вместе с тем это далеко не единственное проявление активности Североатлантического альянса у российских границ в последние годы.В 2016-м лидеры стран — членов блока договорились о создании сил передового присутствия на востоке Евросоюза. Спустя год сформировали четыре многонациональные боевые группы — в Латвии, Литве, Эстонии и Польше. Их координируют из Щецина в Польше. А в 2018-м заработал штаб в польском Эльблаге. В апреле 2022-го решили увеличить число боевых групп до восьми. Дополнительные подразделения — от 600 до двух тысяч человек — разместили в Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии.Летом 2022-го на саммите в Мадриде эти силы увеличили до 300 тысяч. Причем если раньше было 40 тысяч человек, которые должны быть готовы к переброске в любую точку Европы в течение 15 дней, то теперь сроки сократили до десяти дней для первых 100 тысяч военнослужащих.Помимо этого, после присоединения к альянсу Финляндии и Швеции, территорию этих стран уже активно используют в военных целях. В частности, Хельсинки подписал соглашение с Вашингтоном о сотрудничестве в сфере обороны, по условиям которого обязался передать Пентагону 15 военных объектов. В том числе — четыре базы ВВС и базу на острове Руссаре, которая создает удобные условия для контроля Финского залива. На некоторых объектах также будут размещены шведские вооруженные силы.На наращивание военной инфраструктуры у своих границ Москва вынуждена отвечать взаимностью — увеличением вооруженных сил, созданием двух новых военных округов на северо-западе страны и укреплением собственного военного потенциала. Однако Брюссель не останавливается, и это может привести к началу новой гонки вооружений — с точки зрения не только технического оснащения, но и появления баз в различных регионах мира.

https://ria.ru/20241023/finlyandiya-1979326310.html

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Нармания Давид

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Нармания Давид

в мире, польша, сша, россия, министерство обороны сша, игорь коротченко, алексей леонков