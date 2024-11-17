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Подобрались вплотную. У границ России появилась новая угроза - РИА Новости, 17.11.2024
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Подобрались вплотную. У границ России появилась новая угроза
Подобрались вплотную. У границ России появилась новая угроза - РИА Новости, 17.11.2024
Подобрались вплотную. У границ России появилась новая угроза
В польском Редзиково открылась очередная американская военная база. Ее строительство обсуждали почти два десятка лет, и это первый в стране объект подобного... РИА Новости, 17.11.2024
2024-11-17T08:00
2024-11-17T08:00
в мире
польша
сша
россия
министерство обороны сша
игорь коротченко
алексей леонков
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости, Давид Нармания. В польском Редзиково открылась очередная американская военная база. Ее строительство обсуждали почти два десятка лет, и это первый в стране объект подобного рода. В чем его особенность и что там разместили — в материале РИА Новости.Важный элемент в системеПереговоры о постоянной базе, на которую можно перебросить системы противоракетной обороны, начались еще при администрации Джорджа Буша — младшего в начале 2000-х. В 2008-м подписали соответствующее соглашение.Объект построили на севере страны, в 165 километрах от границы с Россией."База в Редзиково — это вечное присутствие американских войск на территории Польши. Для Польши это одно из важнейших событий после 1989 года", — заявил министр национальной обороны страны Владислав Косиняк-Камыш.Это второе размещение американской системы ПРО Aegis Ashore в Европе. Первое состоялось еще в 2016-м на юге Румынии, в Девеселу. Другие элементы ПРО НАТО в регионе — четыре американских эсминца, базирующиеся в испанском порту Рота, а также радар раннего оповещения в турецком Куреджике.Систему Aegis разрабатывали для эсминцев Arleigh Burke и крейсеров Ticonderoga. Однако затем в Пентагоне решили создать и наземный вариант. Именно его перебросят в Польшу."… и с ядерным боезарядом тоже"Комплекс включает в себя радар AN/SPY-1, пусковые установки Mk 41 VLS и антибаллистические ракеты SM-3 (Standard Missile-3). Как объяснил РИА Новости главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко, появление этих установок позволит США запускать не только ракеты-перехватчики."Штатные пусковые установки Mk 41 VLS теоретически и практически позволяют загрузить в них не только противоракеты SM-3, а также крылатые ракеты "Томагавк" как с обычным, так и с ядерным боезарядом", — отметил он.По его словам, узнать о такой замене заранее будет очень сложно — это можно сделать только при наличии агентурных источников на самом объекте.Коротченко добавил, что SM-3 способна уничтожать не только межконтинентальные баллистические ракеты, но и спутники на околоземной орбите."Для России очевидна необходимость рассмотреть и скорректировать часть планов в военной сфере, включая возможность уничтожения указанного объекта в Польше в условиях реального конфликта с НАТО", — считает эксперт.Аналогичные системы — Typhon с пусковыми установками Mk 70 — США уже перебрасывали на север Европы. Их также можно применять для запуска "Томагавков" с дальностью до 2500 километров. Эти комплексы американцы в рамках учений размещали в мае, а также в сентябре 2023-го на острове Борнхольм в Дании. Помимо этого, их доставляли на Филиппины.Впрочем, эффективность базы в Редзиково под вопросом.По мнению военного эксперта Алексея Леонкова, в случае конфликта между Россией и НАТО у Москвы есть эффективные средства для уничтожения этого объекта."Эта система должна была выполнять роль перехвата баллистических ракет, сейчас она завершена, но ее строительство приостанавливалось в связи с тем, что в Калининградской области мы разместили оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер", чья дальность полета позволяет эту базу "обнулить" в случае, если начнется некий глобальной конфликт между странами НАТО и России, — сказал он РИА Новости. — Изначальная эффективность, которая задумывалась для этой базы в Редзиково, утратила актуальность".Расширение присутствия на востокеПланы по расширению системы ПРО в альянсе вынашивали давно — еще на саммите в Лиссабоне в 2010-м договорились о необходимости создания интегрированной системы противоракетной обороны для всего блока.В Кремле и тогда, и сейчас реагировали однозначно: подобные шаги ведут к конфронтации."Это продвижение американской военной инфраструктуры на территории Европы в сторону наших границ. Это не что иное, как попытка сдерживать наш военный потенциал. Конечно, это ведет к принятию соответствующих мер для обеспечения паритета", — заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков журналистам, комментируя открытие новой базы.Вместе с тем это далеко не единственное проявление активности Североатлантического альянса у российских границ в последние годы.В 2016-м лидеры стран — членов блока договорились о создании сил передового присутствия на востоке Евросоюза. Спустя год сформировали четыре многонациональные боевые группы — в Латвии, Литве, Эстонии и Польше. Их координируют из Щецина в Польше. А в 2018-м заработал штаб в польском Эльблаге. В апреле 2022-го решили увеличить число боевых групп до восьми. Дополнительные подразделения — от 600 до двух тысяч человек — разместили в Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии.Летом 2022-го на саммите в Мадриде эти силы увеличили до 300 тысяч. Причем если раньше было 40 тысяч человек, которые должны быть готовы к переброске в любую точку Европы в течение 15 дней, то теперь сроки сократили до десяти дней для первых 100 тысяч военнослужащих.Помимо этого, после присоединения к альянсу Финляндии и Швеции, территорию этих стран уже активно используют в военных целях. В частности, Хельсинки подписал соглашение с Вашингтоном о сотрудничестве в сфере обороны, по условиям которого обязался передать Пентагону 15 военных объектов. В том числе — четыре базы ВВС и базу на острове Руссаре, которая создает удобные условия для контроля Финского залива. На некоторых объектах также будут размещены шведские вооруженные силы.На наращивание военной инфраструктуры у своих границ Москва вынуждена отвечать взаимностью — увеличением вооруженных сил, созданием двух новых военных округов на северо-западе страны и укреплением собственного военного потенциала. Однако Брюссель не останавливается, и это может привести к началу новой гонки вооружений — с точки зрения не только технического оснащения, но и появления баз в различных регионах мира.
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в мире, польша, сша, россия, министерство обороны сша, игорь коротченко, алексей леонков
В мире, Польша, США, Россия, Министерство обороны США, Игорь Коротченко, Алексей Леонков
Подобрались вплотную. У границ России появилась новая угроза

Эксперт Коротченко: США могут разместить в Польше ракеты с ядерным зарядом

© Фото : Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej/KPRP/Marek BorawskiПрезидент Польши Анджей Дуда во время открытия база ПРО Aegis в Редзиково
Президент Польши Анджей Дуда во время открытия база ПРО Aegis в Редзиково - РИА Новости, 1920, 17.11.2024
© Фото : Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej/KPRP/Marek Borawski
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости, Давид Нармания. В польском Редзиково открылась очередная американская военная база. Ее строительство обсуждали почти два десятка лет, и это первый в стране объект подобного рода. В чем его особенность и что там разместили — в материале РИА Новости.

Важный элемент в системе

Переговоры о постоянной базе, на которую можно перебросить системы противоракетной обороны, начались еще при администрации Джорджа Буша — младшего в начале 2000-х. В 2008-м подписали соответствующее соглашение.
Объект построили на севере страны, в 165 километрах от границы с Россией.
"База в Редзиково — это вечное присутствие американских войск на территории Польши. Для Польши это одно из важнейших событий после 1989 года", — заявил министр национальной обороны страны Владислав Косиняк-Камыш.
© Фото : Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej/KPRP/Marek BorawskiПрезидент Польши Анджей Дуда во время открытия базы ПРО Aegis в Редзиково
Президент Польши Анджей Дуда во время открытия базы ПРО Aegis в Редзиково - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
© Фото : Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej/KPRP/Marek Borawski
Президент Польши Анджей Дуда во время открытия базы ПРО Aegis в Редзиково
Это второе размещение американской системы ПРО Aegis Ashore в Европе. Первое состоялось еще в 2016-м на юге Румынии, в Девеселу. Другие элементы ПРО НАТО в регионе — четыре американских эсминца, базирующиеся в испанском порту Рота, а также радар раннего оповещения в турецком Куреджике.
Систему Aegis разрабатывали для эсминцев Arleigh Burke и крейсеров Ticonderoga. Однако затем в Пентагоне решили создать и наземный вариант. Именно его перебросят в Польшу.

"… и с ядерным боезарядом тоже"

Комплекс включает в себя радар AN/SPY-1, пусковые установки Mk 41 VLS и антибаллистические ракеты SM-3 (Standard Missile-3). Как объяснил РИА Новости главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко, появление этих установок позволит США запускать не только ракеты-перехватчики.
"Штатные пусковые установки Mk 41 VLS теоретически и практически позволяют загрузить в них не только противоракеты SM-3, а также крылатые ракеты "Томагавк" как с обычным, так и с ядерным боезарядом", — отметил он.
По его словам, узнать о такой замене заранее будет очень сложно — это можно сделать только при наличии агентурных источников на самом объекте.
© U.S. Navy photo by Petty Officer 3rd Class Jonathan SundermanЗапуск крылатой ракеты Tomahawk
Запуск крылатой ракеты Tomahawk - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
© U.S. Navy photo by Petty Officer 3rd Class Jonathan Sunderman
Запуск крылатой ракеты Tomahawk
Коротченко добавил, что SM-3 способна уничтожать не только межконтинентальные баллистические ракеты, но и спутники на околоземной орбите.
"Для России очевидна необходимость рассмотреть и скорректировать часть планов в военной сфере, включая возможность уничтожения указанного объекта в Польше в условиях реального конфликта с НАТО", — считает эксперт.
Аналогичные системы — Typhon с пусковыми установками Mk 70 — США уже перебрасывали на север Европы. Их также можно применять для запуска "Томагавков" с дальностью до 2500 километров. Эти комплексы американцы в рамках учений размещали в мае, а также в сентябре 2023-го на острове Борнхольм в Дании. Помимо этого, их доставляли на Филиппины.
Впрочем, эффективность базы в Редзиково под вопросом.
По мнению военного эксперта Алексея Леонкова, в случае конфликта между Россией и НАТО у Москвы есть эффективные средства для уничтожения этого объекта.
© РИА Новости / Министерство обороны России | Перейти в медиабанкПуск крылатой ракеты оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер"
Пуск крылатой ракеты оперативно-тактического ракетного комплекса Искандер - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
© РИА Новости / Министерство обороны России
Перейти в медиабанк
Пуск крылатой ракеты оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер"
"Эта система должна была выполнять роль перехвата баллистических ракет, сейчас она завершена, но ее строительство приостанавливалось в связи с тем, что в Калининградской области мы разместили оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер", чья дальность полета позволяет эту базу "обнулить" в случае, если начнется некий глобальной конфликт между странами НАТО и России, — сказал он РИА Новости. — Изначальная эффективность, которая задумывалась для этой базы в Редзиково, утратила актуальность".

Расширение присутствия на востоке

Планы по расширению системы ПРО в альянсе вынашивали давно — еще на саммите в Лиссабоне в 2010-м договорились о необходимости создания интегрированной системы противоракетной обороны для всего блока.
В Кремле и тогда, и сейчас реагировали однозначно: подобные шаги ведут к конфронтации.
"Это продвижение американской военной инфраструктуры на территории Европы в сторону наших границ. Это не что иное, как попытка сдерживать наш военный потенциал. Конечно, это ведет к принятию соответствующих мер для обеспечения паритета", — заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков журналистам, комментируя открытие новой базы.
© AP Photo / Vadim GhirdaАмериканский военный на территории военной базы в Румынии
Американский военный на территории военной базы в Румынии - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
© AP Photo / Vadim Ghirda
Американский военный на территории военной базы в Румынии
Вместе с тем это далеко не единственное проявление активности Североатлантического альянса у российских границ в последние годы.
В 2016-м лидеры стран — членов блока договорились о создании сил передового присутствия на востоке Евросоюза. Спустя год сформировали четыре многонациональные боевые группы — в Латвии, Литве, Эстонии и Польше. Их координируют из Щецина в Польше. А в 2018-м заработал штаб в польском Эльблаге. В апреле 2022-го решили увеличить число боевых групп до восьми. Дополнительные подразделения — от 600 до двух тысяч человек — разместили в Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии.
Летом 2022-го на саммите в Мадриде эти силы увеличили до 300 тысяч. Причем если раньше было 40 тысяч человек, которые должны быть готовы к переброске в любую точку Европы в течение 15 дней, то теперь сроки сократили до десяти дней для первых 100 тысяч военнослужащих.
© AP Photo / Czarek SokolowskiФинский военный во время учений НАТО
Финский военный во время учений НАТО - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Финский военный во время учений НАТО
Помимо этого, после присоединения к альянсу Финляндии и Швеции, территорию этих стран уже активно используют в военных целях. В частности, Хельсинки подписал соглашение с Вашингтоном о сотрудничестве в сфере обороны, по условиям которого обязался передать Пентагону 15 военных объектов. В том числе — четыре базы ВВС и базу на острове Руссаре, которая создает удобные условия для контроля Финского залива. На некоторых объектах также будут размещены шведские вооруженные силы.
На наращивание военной инфраструктуры у своих границ Москва вынуждена отвечать взаимностью — увеличением вооруженных сил, созданием двух новых военных округов на северо-западе страны и укреплением собственного военного потенциала. Однако Брюссель не останавливается, и это может привести к началу новой гонки вооружений — с точки зрения не только технического оснащения, но и появления баз в различных регионах мира.
Американские военнослужащие стреляют из артиллерийского орудия во время учений в Румынии - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
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