https://ria.ru/20241116/yugra-1984182903.html

В Югре обсуждают новые меры поддержки коренных народов Севера

В Югре обсуждают новые меры поддержки коренных народов Севера - РИА Новости, 16.11.2024

В Югре обсуждают новые меры поддержки коренных народов Севера

Участники экспертной сессии "Диалог о будущем: устойчивое развитие и поддержка коренных народов Севера" в Ханты-Мансийске проанализировали действующие меры... РИА Новости, 16.11.2024

2024-11-16T19:19

2024-11-16T19:19

2024-11-16T19:19

ханты-мансийский автономный округ

россия

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ТЮМЕНЬ, 16 ноя – РИА Новости. Участники экспертной сессии "Диалог о будущем: устойчивое развитие и поддержка коренных народов Севера" в Ханты-Мансийске проанализировали действующие меры поддержки и по итогам дискуссии предложили дополнения в адресную государственную программу, сообщил сенатор Российской Федерации, первый вице-президент Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Александр Новьюхов. Экспертная сессия "Диалог о будущем: устойчивое развитие и поддержка коренных народов Севера" была организована во исполнение поручений губернатора Руслана Кухарука, ее участниками стали более ста представителей районов, общественных организаций и общин коренных народов, органов власти и профильных ведомств Югры. На сессии были определены общие смыслы и цели совместной деятельности, сформулированы критерии устойчивого развития коренных народов Севера, проанализированы тридцать действующих в рамках государственных и отраслевых госпрограмм мер поддержки, из них выделены наиболее эффективные и те, что надо дорабатывать. "Главное - предложены конкретные дополнения в адресную государственную программу. Среди наиболее значимых направлений: поддержка молодых оленеводов, расширение сети этностойбищ, разработка отдельного проекта по здоровьесбережению, индексация размера субсидий в ряде отраслей традиционной хозяйственной деятельности, единая маркетинговая стратегия для произведенных коренными народами товаров", - сообщил Новьюхов на своей странице в соцсети "ВКонтакте". По словам сенатора, озвученные инициативы в ближайшее время рассмотрят в правительстве региона, в дальнейшем югорский опыт взаимодействия коренных народов и органов власти будет предложен коллегам из других субъектов РФ.

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