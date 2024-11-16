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Собянин: восемьдесят семь новых исторических указателей установили в Москве
Собянин: восемьдесят семь новых исторических указателей установили в Москве - РИА Новости, 20.11.2024
Собянин: восемьдесят семь новых исторических указателей установили в Москве
Восемьдесят семь новых исторических указателей установили в Москве, они будут помогать находить объекты, связанные с великими путешественниками, сообщил мэр... РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-16T10:00
2024-11-16T10:00
2024-11-20T16:53
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Восемьдесят семь новых исторических указателей установили в Москве, они будут помогать находить объекты, связанные с великими путешественниками, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. "На улицах Москвы появились 87 указателей, которые помогут найти объекты, связанные с великими путешественниками. В том числе пять из них приведут к штаб-квартире Русского географического общества на Новой площади, семь - к улице (Петра) Семёнова-Тян-Шанского, восемь укажут путь к дому, где родился выдающийся учёный (географ - ред.) Пётр Кропоткин", - написал он в своем Telegram-канале. Это часть исторической навигации, которая развивается в Москве с 2020 года. Так, к 75-летию Победы установили первые указатели с QR-кодами о героях Великой Отечественной войны, привел пример мэр. Позже сделали таблички с информацией о покорителях космоса, великих полярниках, писателях и композиторах. В 2024 году к списку добавились путешественники: географы, антропологи, ботаники и другие выдающиеся люди, отметил Собянин.
https://realty.ria.ru/20241113/moskva-1983516684.html
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москва, сергей собянин, русское географическое общество
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Сергей Собянин, Русское географическое общество
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Восемьдесят семь новых исторических указателей установили в Москве, они будут помогать находить объекты, связанные с великими путешественниками, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
"На улицах Москвы появились 87 указателей, которые помогут найти объекты, связанные с великими путешественниками. В том числе пять из них приведут к штаб-квартире Русского географического общества
на Новой площади, семь - к улице (Петра) Семёнова-Тян-Шанского, восемь укажут путь к дому, где родился выдающийся учёный (географ - ред.) Пётр Кропоткин", - написал он в своем Telegram-канале.
Это часть исторической навигации, которая развивается в Москве с 2020 года. Так, к 75-летию Победы установили первые указатели с QR-кодами о героях Великой Отечественной войны, привел пример мэр. Позже сделали таблички с информацией о покорителях космоса, великих полярниках, писателях и композиторах.
В 2024 году к списку добавились путешественники: географы, антропологи, ботаники и другие выдающиеся люди, отметил Собянин.