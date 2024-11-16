https://ria.ru/20241116/sobyanin-1984870941.html

Собянин: восемьдесят семь новых исторических указателей установили в Москве

Собянин: восемьдесят семь новых исторических указателей установили в Москве - РИА Новости, 20.11.2024

Собянин: восемьдесят семь новых исторических указателей установили в Москве

Восемьдесят семь новых исторических указателей установили в Москве, они будут помогать находить объекты, связанные с великими путешественниками, сообщил мэр... РИА Новости, 20.11.2024

2024-11-16T10:00

2024-11-16T10:00

2024-11-20T16:53

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

сергей собянин

русское географическое общество

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Восемьдесят семь новых исторических указателей установили в Москве, они будут помогать находить объекты, связанные с великими путешественниками, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. "На улицах Москвы появились 87 указателей, которые помогут найти объекты, связанные с великими путешественниками. В том числе пять из них приведут к штаб-квартире Русского географического общества на Новой площади, семь - к улице (Петра) Семёнова-Тян-Шанского, восемь укажут путь к дому, где родился выдающийся учёный (географ - ред.) Пётр Кропоткин", - написал он в своем Telegram-канале. Это часть исторической навигации, которая развивается в Москве с 2020 года. Так, к 75-летию Победы установили первые указатели с QR-кодами о героях Великой Отечественной войны, привел пример мэр. Позже сделали таблички с информацией о покорителях космоса, великих полярниках, писателях и композиторах. В 2024 году к списку добавились путешественники: географы, антропологи, ботаники и другие выдающиеся люди, отметил Собянин.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, сергей собянин, русское географическое общество