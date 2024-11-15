https://ria.ru/20241115/youtube-1983943738.html

Проблема YouTube не является приоритетной для россиян, заявили в Кремле

Проблема YouTube не является приоритетной для россиян, заявили в Кремле - РИА Новости, 15.11.2024

Проблема YouTube не является приоритетной для россиян, заявили в Кремле

Проблема работы YouTube не является приоритетной на повестке дня россиян, это сейчас не главное, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 15.11.2024

2024-11-15T13:15

2024-11-15T13:15

2024-11-15T13:15

россия

дмитрий песков

владимир путин

карен шахназаров

youtube

мосфильм

технологии

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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Проблема работы YouTube не является приоритетной на повестке дня россиян, это сейчас не главное, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Президент России Владимир Путин провел встречу с генеральным директором "Мосфильма" Кареном Шахназаровым в Кремле 13 ноября, во время которой пообещал разобраться с замедлением работы YouTube в РФ. "Насколько нам известно, все-таки эта проблема YouTube никаким образом не относится к перечню таких приоритетных вопросов на повестке дня у людей, поэтому такая постановка вопроса: "Когда россиянам вернут YouTube?", я бы с ней, наверно, не согласился. Это совсем не главное сейчас", - сказал Песков.

https://ria.ru/20241114/simonjan-1983652855.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, дмитрий песков, владимир путин, карен шахназаров, youtube, мосфильм, технологии