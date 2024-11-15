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Проблема YouTube не является приоритетной для россиян, заявили в Кремле
Проблема YouTube не является приоритетной для россиян, заявили в Кремле - РИА Новости, 15.11.2024
Проблема YouTube не является приоритетной для россиян, заявили в Кремле
Проблема работы YouTube не является приоритетной на повестке дня россиян, это сейчас не главное, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T13:15
2024-11-15T13:15
2024-11-15T13:15
россия
дмитрий песков
владимир путин
карен шахназаров
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мосфильм
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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Проблема работы YouTube не является приоритетной на повестке дня россиян, это сейчас не главное, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Президент России Владимир Путин провел встречу с генеральным директором "Мосфильма" Кареном Шахназаровым в Кремле 13 ноября, во время которой пообещал разобраться с замедлением работы YouTube в РФ. "Насколько нам известно, все-таки эта проблема YouTube никаким образом не относится к перечню таких приоритетных вопросов на повестке дня у людей, поэтому такая постановка вопроса: "Когда россиянам вернут YouTube?", я бы с ней, наверно, не согласился. Это совсем не главное сейчас", - сказал Песков.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дмитрий песков, владимир путин, карен шахназаров, youtube, мосфильм, технологии
Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Карен Шахназаров, YouTube, Мосфильм, Технологии
Проблема YouTube не является приоритетной для россиян, заявили в Кремле
Песков: проблемы с YouTube не являются приоритетными в повестке дня россиян