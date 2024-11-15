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УВКПЧ действует в интересах Запада, считает эксперт - РИА Новости, 15.11.2024
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13:28 15.11.2024
https://ria.ru/20241115/uvkpch-1983947262.html
УВКПЧ действует в интересах Запада, считает эксперт
УВКПЧ действует в интересах Запада, считает эксперт - РИА Новости, 15.11.2024
УВКПЧ действует в интересах Запада, считает эксперт
Институт ООН, в том числе Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), находится под влиянием Запада и действует в его интересах, поэтому не... РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T13:28
2024-11-15T13:28
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Институт ООН, в том числе Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), находится под влиянием Запада и действует в его интересах, поэтому не стоит в ближайшее время ждать смены риторики УВКПЧ по отношению к погибшим российским журналистам, рассказал РИА Новости первый заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Игорь Ковалев. Ранее в четверг представитель УВКПЧ Рено де Виллен в ответ на просьбу корреспондента РИА Новости прокомментировать убийства Киевом российских журналистов заявил, что Россия якобы "не предоставляет доступ" для подтверждения этой информации. "По-моему мы даже перестали удивляться, понимая, что многие институты, в том числе и институт ООН не то, чтобы политически ангажирован, но находится под влиянием стран Запада и действует в интересах Запада, иногда даже нарушая те принципы, которые были изначально заложены при формировании этих институтов", - сказал он. Эксперт добавил, что реформировать ООН очень тяжело, поскольку существуют разные и порой полярные мнения по этому вопросу, поэтому в том, что касается российских журналистов и УВКПЧ, смены риторики ожидать не стоит. "Собственно о реформе ООН - организации, которая появилась после окончания Второй мировой войны и соответствовала реалиям того времени, но не очень соответствует реалиям нынешнего времени. Прошло много лет, а ООН практически не реформировали, поэтому сейчас о необходимости изменения и перестройки этой организации и институтов, которые входят в семью ООН говорят все и даже наши руководители включая министра иностранных дел. Другой вопрос как это сделать, потому что перестроить иногда бывает гораздо сложнее, чем построить заново", - заключил он. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что секретариат ЮНЕСКО демонстративно игнорирует официально передаваемую Россией информацию о преступлениях Киева против российских журналистов. Также постоянный представитель РФ при ООН в Женеве Геннадий Гатилов отмечал, что с 2014 года от рук киевского режима погибли Ольга Мороз, Олесь Бузина, Павел Шеремет, Игорь Корнелюк, Антон Волошин, Анатолий Клян, Сергей Постнов, Олег Клоков, Алексей Ильяшевич, Ростислав Журавлёв, Борис Максудов, Владлен Татарский, Гонзало Лира, Семён Ерёмин, Никита Цицаги, Валерий Кожин и Дарья Дугина.
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россия, оон, в мире, украина
Россия, ООН, В мире, Украина
УВКПЧ действует в интересах Запада, считает эксперт

Эксперт Ковалев: УВКПЧ находится под влиянием Запада и действует в его интересах

© AP Photo / EDUARDO MUNOZЗдание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
© AP Photo / EDUARDO MUNOZ
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Архивное фото
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Институт ООН, в том числе Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), находится под влиянием Запада и действует в его интересах, поэтому не стоит в ближайшее время ждать смены риторики УВКПЧ по отношению к погибшим российским журналистам, рассказал РИА Новости первый заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Игорь Ковалев.
Ранее в четверг представитель УВКПЧ Рено де Виллен в ответ на просьбу корреспондента РИА Новости прокомментировать убийства Киевом российских журналистов заявил, что Россия якобы "не предоставляет доступ" для подтверждения этой информации.
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"По-моему мы даже перестали удивляться, понимая, что многие институты, в том числе и институт ООН не то, чтобы политически ангажирован, но находится под влиянием стран Запада и действует в интересах Запада, иногда даже нарушая те принципы, которые были изначально заложены при формировании этих институтов", - сказал он.
Эксперт добавил, что реформировать ООН очень тяжело, поскольку существуют разные и порой полярные мнения по этому вопросу, поэтому в том, что касается российских журналистов и УВКПЧ, смены риторики ожидать не стоит.
«
"Собственно о реформе ООН - организации, которая появилась после окончания Второй мировой войны и соответствовала реалиям того времени, но не очень соответствует реалиям нынешнего времени. Прошло много лет, а ООН практически не реформировали, поэтому сейчас о необходимости изменения и перестройки этой организации и институтов, которые входят в семью ООН говорят все и даже наши руководители включая министра иностранных дел. Другой вопрос как это сделать, потому что перестроить иногда бывает гораздо сложнее, чем построить заново", - заключил он.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что секретариат ЮНЕСКО демонстративно игнорирует официально передаваемую Россией информацию о преступлениях Киева против российских журналистов.
Также постоянный представитель РФ при ООН в Женеве Геннадий Гатилов отмечал, что с 2014 года от рук киевского режима погибли Ольга Мороз, Олесь Бузина, Павел Шеремет, Игорь Корнелюк, Антон Волошин, Анатолий Клян, Сергей Постнов, Олег Клоков, Алексей Ильяшевич, Ростислав Журавлёв, Борис Максудов, Владлен Татарский, Гонзало Лира, Семён Ерёмин, Никита Цицаги, Валерий Кожин и Дарья Дугина.
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