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Комитет ГД одобрил право частных охранников по противодействию БПЛА - РИА Новости, 15.11.2024
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18:23 15.11.2024
https://ria.ru/20241115/popravka-1984054262.html
Комитет ГД одобрил право частных охранников по противодействию БПЛА
Комитет ГД одобрил право частных охранников по противодействию БПЛА - РИА Новости, 15.11.2024
Комитет ГД одобрил право частных охранников по противодействию БПЛА
Комитет Госдумы по безопасности одобрил поправку о праве частных охранников по противодействию БПЛА при защите объектов с требованиями к антитеррористической... РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T18:23
2024-11-15T18:23
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Комитет Госдумы по безопасности одобрил поправку о праве частных охранников по противодействию БПЛА при защите объектов с требованиями к антитеррористической защищенности к проекту о частной охранной деятельности. "Частный охранник, работающий по трудовому договору с частной охранной организацией, в целях защиты объектов, в отношении которых установлены обязательные для выполнения требования к антитеррористической защищенности, работников и (или) лиц, находящихся на них, имеет право пресекать функционирование беспилотных воздушных, подводных и надводных судов и аппаратов, беспилотных транспортных средств и иных автоматизированных беспилотных комплексов, в том числе посредством подавления или преобразования сигналов дистанционного управления беспилотными аппаратами, воздействия на пульты управления беспилотными аппаратами, а также повреждения или уничтожения беспилотных аппаратов", - сказано в таблице поправок, размещенной в думской электронной базе. Другой поправкой уточняется правовой статус работников частной охранной организации в части нераспространения на него действия законов, закрепляющих правовой статус работников правоохранительных органов.
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госдума рф, общество
Госдума РФ, Общество
Комитет ГД одобрил право частных охранников по противодействию БПЛА

Комитет ГД одобрил поправку о праве частных охранников по противодействию БПЛА

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы
Здание Государственной Думы - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Комитет Госдумы по безопасности одобрил поправку о праве частных охранников по противодействию БПЛА при защите объектов с требованиями к антитеррористической защищенности к проекту о частной охранной деятельности.
"Частный охранник, работающий по трудовому договору с частной охранной организацией, в целях защиты объектов, в отношении которых установлены обязательные для выполнения требования к антитеррористической защищенности, работников и (или) лиц, находящихся на них, имеет право пресекать функционирование беспилотных воздушных, подводных и надводных судов и аппаратов, беспилотных транспортных средств и иных автоматизированных беспилотных комплексов, в том числе посредством подавления или преобразования сигналов дистанционного управления беспилотными аппаратами, воздействия на пульты управления беспилотными аппаратами, а также повреждения или уничтожения беспилотных аппаратов", - сказано в таблице поправок, размещенной в думской электронной базе.
Другой поправкой уточняется правовой статус работников частной охранной организации в части нераспространения на него действия законов, закрепляющих правовой статус работников правоохранительных органов.
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