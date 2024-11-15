https://ria.ru/20241115/bayden-1984095526.html

Администрация Байдена поддерживает идею расширения ядерных сил, пишет WSJ

Администрация Байдена поддерживает идею расширения ядерных сил, пишет WSJ - РИА Новости, 15.11.2024

Администрация Байдена поддерживает идею расширения ядерных сил, пишет WSJ

Чиновники администрации президента США Джо Байдена поддерживают идею расширения ядерных сил страны для потенциального одновременного сдерживания угрозы из... РИА Новости, 15.11.2024

2024-11-15T23:17

2024-11-15T23:17

2024-11-15T23:17

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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Чиновники администрации президента США Джо Байдена поддерживают идею расширения ядерных сил страны для потенциального одновременного сдерживания угрозы из Китая, России и КНДР, пишет издание Wall Street Journal со ссылкой на источники. "США должны быть готовы расширить свои ядерные силы, чтобы сдерживать растущие угрозы со стороны Китая, России и Северной Кореи, считают высокопоставленные представители администрации Байдена", - пишет издание, отмечая, что решения о развертывании большего количества ядерного оружия, будут приниматься новой администрацией победившего на выборах Дональда Трампа. Отмечается, что политика администрации Байдена изложена в ее "Руководстве по планированию применения ядерного оружия". Эта строго секретная директива, подписанная Байденом в начале этого года, поручает Пентагону разработать варианты одновременного сдерживания агрессии со стороны Китая, России и КНДР. По словам чиновников администрации, политика Байдена подчеркивает важность разработки передовых неядерных систем и углубления военного сотрудничества с союзниками в Азии и Европе для преодоления потенциальных опасностей. Однако Пентагон также готовит варианты развертывания большего количества ядерных боеголовок, если эти усилия окажутся недостаточными.

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в мире, китай, россия, сша, джо байден, дональд трамп, министерство обороны сша