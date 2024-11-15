Администрация Байдена поддерживает идею расширения ядерных сил, пишет WSJ
WSJ: администрация Байдена выступает за расширение ядерных сил сдерживания РФ
© AP Photo / Patrick SemanskyЗдание Белого дома в Вашингтоне, США
© AP Photo / Patrick Semansky
Здание Белого дома в Вашингтоне, США. Архивное фото
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Чиновники администрации президента США Джо Байдена поддерживают идею расширения ядерных сил страны для потенциального одновременного сдерживания угрозы из Китая, России и КНДР, пишет издание Wall Street Journal со ссылкой на источники.
"США должны быть готовы расширить свои ядерные силы, чтобы сдерживать растущие угрозы со стороны Китая, России и Северной Кореи, считают высокопоставленные представители администрации Байдена", - пишет издание, отмечая, что решения о развертывании большего количества ядерного оружия, будут приниматься новой администрацией победившего на выборах Дональда Трампа.
Отмечается, что политика администрации Байдена изложена в ее "Руководстве по планированию применения ядерного оружия". Эта строго секретная директива, подписанная Байденом в начале этого года, поручает Пентагону разработать варианты одновременного сдерживания агрессии со стороны Китая, России и КНДР.
По словам чиновников администрации, политика Байдена подчеркивает важность разработки передовых неядерных систем и углубления военного сотрудничества с союзниками в Азии и Европе для преодоления потенциальных опасностей. Однако Пентагон также готовит варианты развертывания большего количества ядерных боеголовок, если эти усилия окажутся недостаточными.