https://ria.ru/20241114/roskomnadzor-1983803192.html
В РКН рассказали об учениях по отключению Рунета
В РКН рассказали об учениях по отключению Рунета - РИА Новости, 14.11.2024
В РКН рассказали об учениях по отключению Рунета
Роскомнадзор совместно с операторами связи ежегодно проводит учения на подтверждение готовности Рунета обеспечивать доступность ключевых зарубежных и... РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-14T17:43
2024-11-14T17:43
2024-11-14T17:43
технологии
россия
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Роскомнадзор совместно с операторами связи ежегодно проводит учения на подтверждение готовности Рунета обеспечивать доступность ключевых зарубежных и отечественных сервисов в случае преднамеренного внешнего воздействия, они не затрагивают доступ в интернет российских пользователей, сообщили РИА Новости в ведомстве. Ранее в четверг Telegram-каналы писали, что ЦБ РФ направил российским банкам письмо о том, что Роскомнадзор планирует в декабре провести учения по отключению доступа к зарубежному сегменту сети "Интернет" на территории отдельных российских регионов. "Проверка готовности ключевых систем обеспечения устойчивости работы российского сегмента сети интернет проводятся ежегодно... Задача учений - подтвердить готовность российской инфраструктуры сети "Интернет" обеспечивать доступность ключевых зарубежных и российских сервисов в случае преднамеренного внешнего воздействия", - прокомментировали в Роскомнадзоре. Так, в ходе учений, совместно с операторами связи, выявляется эффективность работы ключевой замещающей инфраструктуры, а также информационные системы, чья работоспособность зависит от связи с сервисами, библиотеками и иными ресурсами, находящимися в зарубежных сетях связи. Отмечается, что график проведения учений утверждает Минцифры РФ по согласованию с ФСБ и Роскомнадзором. "Проверки не затрагивают доступ в сеть "Интернет" российских пользователей", - подчеркнули в РКН.
https://ria.ru/20241008/roskomnadzor-1977065637.html
https://ria.ru/20240506/boty-1944049616.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Технологии, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
В РКН рассказали об учениях по отключению Рунета
РКН об учениях: устойчивость работы интернета проверяют ежегодно
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Роскомнадзор совместно с операторами связи ежегодно проводит учения на подтверждение готовности Рунета обеспечивать доступность ключевых зарубежных и отечественных сервисов в случае преднамеренного внешнего воздействия, они не затрагивают доступ в интернет российских пользователей, сообщили РИА Новости в ведомстве.
Ранее в четверг Telegram-каналы писали, что ЦБ РФ направил российским банкам письмо о том, что Роскомнадзор планирует в декабре провести учения по отключению доступа к зарубежному сегменту сети "Интернет" на территории отдельных российских регионов.
"Проверка готовности ключевых систем обеспечения устойчивости работы российского сегмента сети интернет проводятся ежегодно... Задача учений - подтвердить готовность российской инфраструктуры сети "Интернет" обеспечивать доступность ключевых зарубежных и российских сервисов в случае преднамеренного внешнего воздействия", - прокомментировали в Роскомнадзоре.
Так, в ходе учений, совместно с операторами связи, выявляется эффективность работы ключевой замещающей инфраструктуры, а также информационные системы, чья работоспособность зависит от связи с сервисами, библиотеками и иными ресурсами, находящимися в зарубежных сетях связи.
Отмечается, что график проведения учений утверждает Минцифры РФ по согласованию с ФСБ
и Роскомнадзором.
"Проверки не затрагивают доступ в сеть "Интернет" российских пользователей", - подчеркнули в РКН.