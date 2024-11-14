https://ria.ru/20241114/roskomnadzor-1983803192.html

В РКН рассказали об учениях по отключению Рунета

В РКН рассказали об учениях по отключению Рунета - РИА Новости, 14.11.2024

В РКН рассказали об учениях по отключению Рунета

Роскомнадзор совместно с операторами связи ежегодно проводит учения на подтверждение готовности Рунета обеспечивать доступность ключевых зарубежных и... РИА Новости, 14.11.2024

2024-11-14T17:43

2024-11-14T17:43

2024-11-14T17:43

технологии

россия

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Роскомнадзор совместно с операторами связи ежегодно проводит учения на подтверждение готовности Рунета обеспечивать доступность ключевых зарубежных и отечественных сервисов в случае преднамеренного внешнего воздействия, они не затрагивают доступ в интернет российских пользователей, сообщили РИА Новости в ведомстве. Ранее в четверг Telegram-каналы писали, что ЦБ РФ направил российским банкам письмо о том, что Роскомнадзор планирует в декабре провести учения по отключению доступа к зарубежному сегменту сети "Интернет" на территории отдельных российских регионов. "Проверка готовности ключевых систем обеспечения устойчивости работы российского сегмента сети интернет проводятся ежегодно... Задача учений - подтвердить готовность российской инфраструктуры сети "Интернет" обеспечивать доступность ключевых зарубежных и российских сервисов в случае преднамеренного внешнего воздействия", - прокомментировали в Роскомнадзоре. Так, в ходе учений, совместно с операторами связи, выявляется эффективность работы ключевой замещающей инфраструктуры, а также информационные системы, чья работоспособность зависит от связи с сервисами, библиотеками и иными ресурсами, находящимися в зарубежных сетях связи. Отмечается, что график проведения учений утверждает Минцифры РФ по согласованию с ФСБ и Роскомнадзором. "Проверки не затрагивают доступ в сеть "Интернет" российских пользователей", - подчеркнули в РКН.

https://ria.ru/20241008/roskomnadzor-1977065637.html

https://ria.ru/20240506/boty-1944049616.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

технологии, россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)