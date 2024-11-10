https://ria.ru/20241110/smi-1982890831.html

СМИ: США потребовали от Тайваня прекратить поставки в КНР чипов для ИИ

СМИ: США потребовали от Тайваня прекратить поставки в КНР чипов для ИИ - РИА Новости, 10.11.2024

СМИ: США потребовали от Тайваня прекратить поставки в КНР чипов для ИИ

США официально потребовали от тайваньской TSMC прекратить поставки в Китай чипов, предназначенных для использования в сфере ИИ, передает агентство Рейтер со... РИА Новости, 10.11.2024

2024-11-10T04:34

2024-11-10T04:34

2024-11-10T04:40

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости/Прайм. США официально потребовали от тайваньской TSMC прекратить поставки в Китай чипов, предназначенных для использования в сфере ИИ, передает агентство Рейтер со ссылкой на источник, знакомый с вопросом."США потребовали от TSMC прекратить поставки китайским клиентам передовых чипов, которые зачастую используются в сфере ИИ, начиная с понедельника", - пишет агентство.Ограничения минторга США, о которых говорится в письме, коснутся поставок в Китай передовых 7-нанометровых чипов и более совершенных для графических процессоров (GPU) и ИИ-ускорителей.Ранее издание Nikkei Asia со ссылкой на источники сообщило, что TSMC приостановит производство чипов для искусственного интеллекта (ИИ) и высокопроизводительных вычислений для нескольких китайских компаний в связи с усилением мер для соблюдения экспортного контроля США.В октябре агентство Блумберг передавало, что TSMC прекратила поставлять полупроводники клиенту после того, как они были обнаружены в продукции китайского производителя электронных устройств Huawei, что нарушает санкции США.В начале октября 2022 года США запретили 28 китайским технологическим компаниям доступ к полупроводниковым микросхемам, произведенным по американским технологиям по всему миру. Запрет распространяется не только на поставки американских предприятий, но и на любую компанию в мире, использующую американские полупроводниковые технологии.

https://ria.ru/20241107/krysy-1982337377.html

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в мире, технологии, сша, китай, huawei technologies