https://ria.ru/20241109/kuban-1982775712.html
Дистрибьютер компрессорной техники на Кубани внедрит бережливые технологии
Дистрибьютер компрессорной техники на Кубани внедрит бережливые технологии - РИА Новости, 09.11.2024
Дистрибьютер компрессорной техники на Кубани внедрит бережливые технологии
Дистрибьютер компрессорной техники из Динского района Кубани внедрит бережливые технологии в рамках нацпроекта "Производительность труда", сообщили в... РИА Новости, 09.11.2024
2024-11-09T00:28
2024-11-09T00:28
2024-11-09T00:28
экономика
технологии
динской район
краснодарский край
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КРАСНОДАР, 9 ноя – РИА Новости. Дистрибьютер компрессорной техники из Динского района Кубани внедрит бережливые технологии в рамках нацпроекта "Производительность труда", сообщили в администрации региона. "Дистрибьютер компрессорной техники из из Краснодарского края начнет внедрять бережливые технологии. Новая сервисная компания присоединилась к нацпроекту "Производительность труда", - говорится в сообщении. Уточняется, что новая сервисная компания из Динского района имеет в наличии собственный парк передвижных и модульных азотных и воздушных компрессорных станций, которые сдает в аренду. Также предоставляет услуги ремонта компрессорной техники и продает для нее запасные части. В течение полугода эксперты федерального центра компетенций будут помогать предприятию перестраивать внутрипроизводственную логистику, сокращать простои на пилотном потоке. Коллектив обучат основам бережливых технологий, чтобы компания затем продолжила самостоятельные улучшения, добавляют власти.
https://ria.ru/20241108/kuban-1982703877.html
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экономика, технологии, динской район, краснодарский край
Экономика, Технологии, Динской район, Краснодарский край
Дистрибьютер компрессорной техники на Кубани внедрит бережливые технологии
На Кубани дистрибьютер компрессорной техники внедрит бережливые технологии
КРАСНОДАР, 9 ноя – РИА Новости. Дистрибьютер компрессорной техники из Динского района Кубани внедрит бережливые технологии в рамках нацпроекта "Производительность труда", сообщили в администрации региона.
"Дистрибьютер компрессорной техники из из Краснодарского края
начнет внедрять бережливые технологии. Новая сервисная компания присоединилась к нацпроекту "Производительность труда", - говорится в сообщении.
Уточняется, что новая сервисная компания из Динского района имеет в наличии собственный парк передвижных и модульных азотных и воздушных компрессорных станций, которые сдает в аренду. Также предоставляет услуги ремонта компрессорной техники и продает для нее запасные части.
В течение полугода эксперты федерального центра компетенций будут помогать предприятию перестраивать внутрипроизводственную логистику, сокращать простои на пилотном потоке. Коллектив обучат основам бережливых технологий, чтобы компания затем продолжила самостоятельные улучшения, добавляют власти.