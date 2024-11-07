https://ria.ru/20241107/smi-1982576869.html

Путин назвал RT точкой опоры за границей

Путин назвал RT точкой опоры за границей - РИА Новости, 08.11.2024

Путин назвал RT точкой опоры за границей

Russia Today (RT) — единственная точка опоры России в Европе, но на Западе боятся и этого, пытаясь закрыть СМИ, заявил президент России Владимир Путин на... РИА Новости, 08.11.2024

2024-11-07T22:43

2024-11-07T22:43

2024-11-08T06:53

валдай

владимир путин

великий новгород

телеканал rt

заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году

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СОЧИ, 7 ноя - РИА Новости. Russia Today (RT) — единственная точка опоры России в Европе, но на Западе боятся и этого, пытаясь закрыть СМИ, заявил президент России Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай". "Нашим журналистам не дают же работать там нигде, ни в Европе, ни в Штатах. Все закрывают, придумывают кучу сложностей…У нас всего то одна точка опоры там — Russia Today. И все, ничего нет. У нас же не разветвленная система, не так как у англосаксов мировые СМИ, у нас же их нет. Но и это стараются закрыть, и этого боятся", — сказал президент России. Международный дискуссионный клуб "Валдай" – объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде недалеко от озера Валдай. "Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.

https://ria.ru/20241029/litva-1980772471.html

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валдай, владимир путин, великий новгород, телеканал rt, заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году