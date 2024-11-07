https://ria.ru/20241107/rossija-1982536948.html
Путин заявил о готовности вести диалог по стратегической стабильности
Путин заявил о готовности вести диалог по стратегической стабильности - РИА Новости, 07.11.2024
Путин заявил о готовности вести диалог по стратегической стабильности
Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что Россия готова вести диалог по стратегической стабильности. РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T22:17
2024-11-07T22:17
2024-11-07T22:17
великий новгород
валдай
владимир путин
заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году
в мире
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СОЧИ, 7 ноя - РИА Новости. Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что Россия готова вести диалог по стратегической стабильности. "Мы готовы вести этот диалог, но в современных условиях здесь существует много моментов", - сказал Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай", отвечая на вопрос о стратегической стабильности. Международный дискуссионный клуб "Валдай" - объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде недалеко от озера Валдай. "Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.Выступление Путина на заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>
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великий новгород, валдай, владимир путин, заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году , в мире
Великий Новгород, Валдай, Владимир Путин, Заседание дискуссионного клуба "Валдай" в 2024 году , В мире
Путин заявил о готовности вести диалог по стратегической стабильности
Путин: Россия готова вести диалог по стратегической стабильности