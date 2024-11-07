https://ria.ru/20241107/krasnodar-1982421235.html

В МЧС объяснили, с чем может быть связан хлопок в Краснодаре

В МЧС объяснили, с чем может быть связан хлопок в Краснодаре - РИА Новости, 07.11.2024

В МЧС объяснили, с чем может быть связан хлопок в Краснодаре

Громкий хлопок, который в четверг днем услышали жители Краснодара, предположительно, связан с преодолением самолетом звукового барьера, сообщили журналистам в... РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T13:59

2024-11-07T13:59

2024-11-07T13:59

происшествия

краснодар

россия

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КРАСНОДАР, 7 ноя – РИА Новости. Громкий хлопок, который в четверг днем услышали жители Краснодара, предположительно, связан с преодолением самолетом звукового барьера, сообщили журналистам в ГУМЧС РФ по Кубани. "Предположительно, прохождение звукового барьера самолета", - сообщили спасатели, отвечая на вопрос, с чем может быть связан громкий хлопок в центре краевой столицы.

https://ria.ru/20241106/gaz-1982087246.html

краснодар

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происшествия, краснодар, россия