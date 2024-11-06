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Зеленский обязал банки раскрывать данные клиентов, совершивших преступления - РИА Новости, 06.11.2024
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20:04 06.11.2024
https://ria.ru/20241106/zelenskij-1982304282.html
Зеленский обязал банки раскрывать данные клиентов, совершивших преступления
Зеленский обязал банки раскрывать данные клиентов, совершивших преступления - РИА Новости, 06.11.2024
Зеленский обязал банки раскрывать данные клиентов, совершивших преступления
Владимир Зеленский подписал закон, обязывающий украинских банкиров предоставлять полиции всю информацию о счетах и платежах клиентов при совершении ими... РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T20:04
2024-11-06T20:04
технологии
украина
владимир зеленский
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МОСКВА, 6 ноя – РИА Новости. Владимир Зеленский подписал закон, обязывающий украинских банкиров предоставлять полиции всю информацию о счетах и платежах клиентов при совершении ими преступлений, сообщает в среду украинское издание "Страна.ua". "Зеленский подписал закон, обязывающий банкиров давать нацполиции всю информацию о счетах и платежах при совершении преступлений. Украинские банки и небанковские финучреждения (в первую очередь платежные организации) начнут делиться клиентской информацией с национальной полицией", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. По данным издания, документ ужесточает требования и штрафы к финансистам, расширяет полномочия национального банка, а главное — обязывает платежные организации предоставлять нужные полиции данные по письменному требованию правоохранителей. "Это не автоматическая передача финансовой информации обо всем и обо всех. Речь об ответах на конкретные запросы нацполиции по открытым уголовным делам при наличии признаков уголовного преступления. В законе перечислены виды уголовных статей, при которых будут раскрываться данные", - добавили в издании. "Информацию мерах реагирования поставщика платежных услуг в случае поступления от органов национальной полиции Украины письменного (электронного) запроса о совершенной платежной операции пользователя предоставляют, если такая операция содержит признаки уголовного правонарушения, предусмотренного статьями 185, 190–192, 200, 361, 362-363 Уголовного кодекса Украины", — приводит "Страна.ua" данные из документа. Перечисленные статьи касаются денежных краж, мошенничества, незаконных переводов, действий со счетом и взлома информационных сетей банков и других платежных организаций. Ожидается, что полученная информация поможет полицейским, в первую очередь подразделению киберполиции, бороться с мошенничеством. С этой целью правоохранители смогут получать у финучреждений не только сведения об их клиентах, участвующих в преступлении — жертвах, подозреваемых: ФИО, номер карты, счета, вид операции. Но также данные об их геолокации, чтобы выяснить их территориальное расположение. В издании напомнили, что многие украинские банки еще до февраля 2022 года сделали обязательной функцией отслеживание геолокации своих клиентов. Без включения функции геолокации людям не дают совершать операции через мобильные приложения.
https://ria.ru/20241106/zelenskij-1982151863.html
https://ria.ru/20240416/azarov-1940308351.html
https://ria.ru/20241017/tamozhnya-1978504943.html
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технологии, украина, владимир зеленский
Технологии, Украина, Владимир Зеленский
Зеленский обязал банки раскрывать данные клиентов, совершивших преступления

Страна.ua: Зеленский обязал банки раскрывать данные клиентов по запросу полиции

© AP Photo / Omar HavanaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© AP Photo / Omar Havana
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 6 ноя – РИА Новости. Владимир Зеленский подписал закон, обязывающий украинских банкиров предоставлять полиции всю информацию о счетах и платежах клиентов при совершении ими преступлений, сообщает в среду украинское издание "Страна.ua".
«
"Зеленский подписал закон, обязывающий банкиров давать нацполиции всю информацию о счетах и платежах при совершении преступлений. Украинские банки и небанковские финучреждения (в первую очередь платежные организации) начнут делиться клиентской информацией с национальной полицией", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
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По данным издания, документ ужесточает требования и штрафы к финансистам, расширяет полномочия национального банка, а главное — обязывает платежные организации предоставлять нужные полиции данные по письменному требованию правоохранителей.
"Это не автоматическая передача финансовой информации обо всем и обо всех. Речь об ответах на конкретные запросы нацполиции по открытым уголовным делам при наличии признаков уголовного преступления. В законе перечислены виды уголовных статей, при которых будут раскрываться данные", - добавили в издании.
"Информацию мерах реагирования поставщика платежных услуг в случае поступления от органов национальной полиции Украины письменного (электронного) запроса о совершенной платежной операции пользователя предоставляют, если такая операция содержит признаки уголовного правонарушения, предусмотренного статьями 185, 190–192, 200, 361, 362-363 Уголовного кодекса Украины", — приводит "Страна.ua" данные из документа.
Перечисленные статьи касаются денежных краж, мошенничества, незаконных переводов, действий со счетом и взлома информационных сетей банков и других платежных организаций.
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Ожидается, что полученная информация поможет полицейским, в первую очередь подразделению киберполиции, бороться с мошенничеством. С этой целью правоохранители смогут получать у финучреждений не только сведения об их клиентах, участвующих в преступлении — жертвах, подозреваемых: ФИО, номер карты, счета, вид операции. Но также данные об их геолокации, чтобы выяснить их территориальное расположение.
В издании напомнили, что многие украинские банки еще до февраля 2022 года сделали обязательной функцией отслеживание геолокации своих клиентов. Без включения функции геолокации людям не дают совершать операции через мобильные приложения.
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