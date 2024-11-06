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Сикорский поставил Западные Балканы перед выбором между Россией и ЕС - РИА Новости, 06.11.2024
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18:48 06.11.2024
https://ria.ru/20241106/sikorskiy-1982292468.html
Сикорский поставил Западные Балканы перед выбором между Россией и ЕС
Сикорский поставил Западные Балканы перед выбором между Россией и ЕС - РИА Новости, 06.11.2024
Сикорский поставил Западные Балканы перед выбором между Россией и ЕС
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский поставил Западные Балканы перед выбором между нормальными отношениями Россией и членством в Европейском союзе. РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T18:48
2024-11-06T18:48
в мире
босния и герцеговина
польша
россия
радослав сикорский
милорад додик
брикс
евросоюз
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ВАРШАВА, 6 ноя - РИА Новости. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский поставил Западные Балканы перед выбором между нормальными отношениями Россией и членством в Европейском союзе. В среду в Варшаве состоялась встреча Сикорского с министром иностранных дел Боснии и Герцеговины Эмелдином Конаковичем. "Я озвучил свое мнение, опасения относительно позиции властей Республики Сербской в отношении российской агрессии на Украине и интенсивности контактов с Кремлем. Такая позиция противоречит линии, принятой в Евросоюзе, и должна быть изменена. Иначе это негативно будет влиять на темп интеграции Боснии и Герцеговины в Евросоюз", - сказал Сикорский журналистам после окончания встречи. Ранее президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик посетил саммит БРИКС в Казани. Конакович позволил себе критику в отношении президента за этот визит. В ответ на это Додик заявил, что саммит БРИКС – это "мировое событие самого высокого ранга, в котором участвуют сильнейшие страны мира". Лидер боснийских сербов также обратил внимание министра Конаковича, что БРИКС представляет собой мировую ассоциацию, которая пробуждает надежду, что "мир станет более справедливым, полным уважения, где страны ведут себя суверенно и без навязывания своих требований другим".
https://ria.ru/20241104/sikorskiy-1981848775.html
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в мире, босния и герцеговина, польша, россия, радослав сикорский, милорад додик, брикс, евросоюз
В мире, Босния и Герцеговина, Польша, Россия, Радослав Сикорский, Милорад Додик, БРИКС, Евросоюз
Сикорский поставил Западные Балканы перед выбором между Россией и ЕС

Сикорский заявил, что Западные Балканы должны выбрать между Россией и ЕС

© AP Photo / Ebrahim NorooziМинистр иностранных дел Польши Радослав Сикорский
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. Архивное фото
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ВАРШАВА, 6 ноя - РИА Новости. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский поставил Западные Балканы перед выбором между нормальными отношениями Россией и членством в Европейском союзе.
В среду в Варшаве состоялась встреча Сикорского с министром иностранных дел Боснии и Герцеговины Эмелдином Конаковичем.
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"Я озвучил свое мнение, опасения относительно позиции властей Республики Сербской в отношении российской агрессии на Украине и интенсивности контактов с Кремлем. Такая позиция противоречит линии, принятой в Евросоюзе, и должна быть изменена. Иначе это негативно будет влиять на темп интеграции Боснии и Герцеговины в Евросоюз", - сказал Сикорский журналистам после окончания встречи.
Ранее президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик посетил саммит БРИКС в Казани. Конакович позволил себе критику в отношении президента за этот визит.
В ответ на это Додик заявил, что саммит БРИКС – это "мировое событие самого высокого ранга, в котором участвуют сильнейшие страны мира".
Лидер боснийских сербов также обратил внимание министра Конаковича, что БРИКС представляет собой мировую ассоциацию, которая пробуждает надежду, что "мир станет более справедливым, полным уважения, где страны ведут себя суверенно и без навязывания своих требований другим".
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В миреБосния и ГерцеговинаПольшаРоссияРадослав СикорскийМилорад ДодикБРИКСЕвросоюз
 
 
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