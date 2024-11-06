https://ria.ru/20241106/sikorskiy-1982292468.html

Сикорский поставил Западные Балканы перед выбором между Россией и ЕС

Сикорский поставил Западные Балканы перед выбором между Россией и ЕС - РИА Новости, 06.11.2024

Сикорский поставил Западные Балканы перед выбором между Россией и ЕС

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский поставил Западные Балканы перед выбором между нормальными отношениями Россией и членством в Европейском союзе. РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T18:48

2024-11-06T18:48

2024-11-06T18:48

в мире

босния и герцеговина

польша

россия

радослав сикорский

милорад додик

брикс

евросоюз

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ВАРШАВА, 6 ноя - РИА Новости. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский поставил Западные Балканы перед выбором между нормальными отношениями Россией и членством в Европейском союзе. В среду в Варшаве состоялась встреча Сикорского с министром иностранных дел Боснии и Герцеговины Эмелдином Конаковичем. "Я озвучил свое мнение, опасения относительно позиции властей Республики Сербской в отношении российской агрессии на Украине и интенсивности контактов с Кремлем. Такая позиция противоречит линии, принятой в Евросоюзе, и должна быть изменена. Иначе это негативно будет влиять на темп интеграции Боснии и Герцеговины в Евросоюз", - сказал Сикорский журналистам после окончания встречи. Ранее президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик посетил саммит БРИКС в Казани. Конакович позволил себе критику в отношении президента за этот визит. В ответ на это Додик заявил, что саммит БРИКС – это "мировое событие самого высокого ранга, в котором участвуют сильнейшие страны мира". Лидер боснийских сербов также обратил внимание министра Конаковича, что БРИКС представляет собой мировую ассоциацию, которая пробуждает надежду, что "мир станет более справедливым, полным уважения, где страны ведут себя суверенно и без навязывания своих требований другим".

https://ria.ru/20241104/sikorskiy-1981848775.html

https://ria.ru/20241018/rakety-1978638398.html

босния и герцеговина

польша

россия

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в мире, босния и герцеговина, польша, россия, радослав сикорский, милорад додик, брикс, евросоюз