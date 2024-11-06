https://ria.ru/20241106/puteshestviya-1982273066.html

Куда поехать отдохнуть: идеи для интересных путешествий по России

Куда поехать отдохнуть в России: интересные места и популярные направления

Куда поехать отдохнуть: идеи для интересных путешествий по России

Наша страна уникальна и даже самый искушенный путешественник найдет в ней новое место, где можно провести отпуск или съездить на выходные с семьей. Куда поехать РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T18:40

2024-11-06T18:40

2024-11-06T18:40

туризм

россия

санкт-петербург

сахалин

новый год

туризм

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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости Наша страна уникальна и даже самый искушенный путешественник найдет в ней новое место, где можно провести отпуск или съездить на выходные с семьей. Куда поехать в России отдохнуть, популярные направления, почему стоит слетать в Карелию, на Камчатку или в Калининград, когда лучше отправляться на Байкал, кому стоит полететь на Сахалин, а куда ехать за северным сиянием – рекомендации экспертов в материале РИА Новости.Куда поехать в РоссииПутешествия по России — это возможность увидеть уникальную природу и познакомиться с культурным многообразием страны. От суровых северных берегов до вулканов на Камчатке — каждый регион уникален по-своему. Альберт Бодокия, автор канала о туризме “Аллюзия Альберта” отмечает, что планируя поездку, стоит учитывать сезонные особенности и заранее бронировать жилье и туры, так как в некоторых направлениях количество мест ограничено. Подумать о транспорте: иногда лучше выбрать самолет, чтобы сэкономить время, но есть места, куда удобнее и интереснее добираться поездом. И, конечно, важно заранее узнать о местной культуре, традициях и кухне — это сделает путешествие еще более насыщенным"."Внутренний туризм активно развивается в России, россияне стали больше путешествовать на автомобиле. В разных регионах представлено широкое разнообразие интересных мест и направлений, способных удовлетворить разноплановые интересы отдыхающих", — говорит Дмитрий Морковкин, доцент кафедры экономической теории Финансового университета при Правительстве РФ.По данным российского сервиса бронирования жилья для отдыха ТВИЛ.РУ, россияне продолжают открывать для себя направления и достопримечательности своей страны. Например, в первой десятке ноября Санкт-Петербург, Сочи, Казань, Кисловодск, Москва — по данным прошлых годов можно предполагать, что эти направления будут лидировать также в декабре, январе и феврале и дальше, пока не наступит теплый сезон. Средняя стоимость ночи проживания в этих городах в ноябре будет варьироваться от 3500 до 5000 рублей. Самый дорогой город — Нижний Новгород, где средняя стоимость ночи проживания как раз подходит к верхней планке.Осенью и зимой очень популярны курорты Абхазии. В Гагре стоимость ночи проживания в ноябре составляет около 2650 р., отдыхающие обычно останавливаются на курорте на шесть дней. Из курортов Кавказа самые востребованными в ноябре 2024 года являются курорты Кавминвод: Кисловодск, где средняя стоимость ночи проживания равна 4019 р., Пятигорск (2866 р.), Ессентуки (3448 р.) и Железноводск (2171 р.) Но самый популярный и самый дорогой курорт на Кавказе — это Архыз, где средняя цена ночи проживания 6623 р. Туристы с удовольствием едут также на другие курорты Кабардино-Балкарии: Домбай (6032 р.), Терскол (4885 р.)."Если же хочется отдыхать у моря и в горах недорого, можно поехать в Крым, где отельеры в текущем сезоне почти не подняли цены по сравнению с 2023 годом. Средняя стоимость ночи в Севастополе 2285 р., а в Судаке — 2812 р. Дешевле всего в ноябре стоит ночь проживания в Евпатории — 1666 р.", — говорит Алексей Черепахин, основатель и генеральный директор российского сервиса бронирования жилья для отдыха ТВИЛ.РУ.Эксперты предлагают несколько интересных направлений, которые точно стоит включить в план своих поездок.МоскваСтолица России круглый год встречает гостей экскурсионной программой различного формата. Город привлекает путешественников тем, что добраться до него можно из любой точки страны. Красная площадь, Воробьевы горы, ВДНХ, Эрмитаж, Старый Арбат и Москва-Сити, а также множество парков, театров, галерей, музеев, монастырей и храмов, сотни других интереснейших достопримечательностей. Это место, где современные урбанистические решения соседствуют с богатейшим историческим наследием. Гости вновь и вновь приезжают в столицу, чтобы побывать в значимых местах и получить новые эмоции.Санкт-ПетербургЧтобы увидеть все главные достопримечательности Санкт-Петербурга в рамках одного путешествия, лучше отдать предпочтение экскурсионным турам. "Санкт-Петербург — культурная столица страны и настоящий музей под открытым небом. Город обладает богатым и разнообразным архитектурным наследием. Посещение Эрмитажа — обязательное мероприятие для туристов. Это один из крупнейших художественных музеев мира, расположенный в Зимнем дворце. Обойти всё за один день не получится, но побывать там точно стоит", — комментирует Ксения Андрианкова, руководитель сервиса бронирования путешествий по России "Турслет", который входит в "Слетать.ру".Посещение Петергофа, любимой загородной резиденции императора Петра I, по словам эксперта, открывает возможность окунуться в историю императорской семьи и насладиться красотой парка и фонтанов, которые не уступают по великолепию знаменитой Версальской резиденции.Петропавловская крепость — исторический комплекс, расположенный на Заячьем острове в Санкт-Петербурге, является символом основания города и хранит в себе историю императорской России."Эти места включены в программу тура "Классический Санкт-Петербург с понедельника на пять дней". Стоимость на одного человека без авиабилетов / железнодорожных билетов начинается от 14 590 руб., включая проживание в выбранном отеле, завтраки со второго дня тура, экскурсионное и транспортное обслуживание, а также входные билеты в музеи"", — уточняет Ксения Андрианкова.КазаньВ столице Татарстана множество красивых и запоминающихся мест. В городе с тысячелетней историей сплелись традиции многих культур и религий. Главные достопримечательности сосредоточены в центре: Казанский кремль, Мечеть Кул-Шариф, падающая башня Сююмбике, Благовещенский собор, Центр семьи "Казан", а также множество парков, музеев, набережных и смотровых площадок, кафе и зон отдыха.ВладивостокРасположенный на другом конце света, город привлекает туристов со всего мира. Владивосток стоит на сопках и с трех сторон омывается морями. Многие его достопримечательности, так или иначе, связаны с водной стихией: набережные, красивейшие мосты через заливы, океанариумы, подводная лодка-музей С-56, форты, маяки, батареи Владивостокской крепости. У гостей города захватывает дух от приморских пейзажей. Отдых здесь можно выбрать под любые запросы: от активного туризма до пляжного и экскурсионного. Многие едут сюда специально, чтобы попробовать свежие морепродукты и сделать колоритные фото.КалининградКалининградская область стабильно входит в топ-5 направлений внутреннего туризма осенью. "Здесь достаточно большой ассортимент вариантов отдыха и найти для себя оптимальный сможет каждый, даже вне зависимости от погодных условий. Там можно походить по музеям и полюбоваться прекрасной архитектурой, прогуляться по широколиственно-темнохвойным лесам вдоль морского побережья, насладиться прекрасной местной кухней", — говорит Дмитрий Морковкин.Ксения Андрианкова отмечает, что погрузиться в волшебный мир Балтийского побережья можно в рамках экскурсионного тура "В Тридевятом Царстве". Стоимость на одного человека без авиабилетов/железнодорожных билетов начинается от 31 800 руб., включая проживание семь ночей и питание по программе, экскурсионное и транспортное обслуживание, входные билеты на туристические объекты и экологические сборы.Великий НовгородВеликий Новгород интересен многочисленными историческими объектами. Путешественники могут окунуться в историю российского государства и посетить красивые и знаменитые места: Кремлевский парк, Рюриково городище, Софийский кафедральный собор, Новгородский детинец, заповедник "Витославлицы", Грановитая палата и другие.Золотое кольцоПутешествие по Золотому кольцу обещает множество увлекательных открытий в живописных городах, где зарождалась Древняя Русь. Погрузиться в атмосферу исторических памятников, каждый из которых напомнит о славном наследии нашей культуры и архитектуры, создавая незабываемые впечатления, можно в рамках экскурсионного тура "Гранд тур по Золотому кольцу". Стоимость на одного человека без авиа/железнодорожных билетов начинается от 40 750 руб., включая проживание и питание "по программе, экскурсионное и транспортное обслуживание, входные билеты на туристические объекты и услуги профессионального гида", — комментирует Ксения Андрианкова.Серебряное ожерелье"Серебряное ожерелье России" включает 11 субъектов Северо-Западного федерального округа: Санкт-Петербург, Ленинградская, Архангельская, Псковская, Новгородская, Калининградская, Вологодская, Мурманская области, Республики Карелия и Коми, Ненецкий автономный округ. Маршрут удивит туристов величием старинных городов, выдающихся архитектурных памятников и живописных природных пейзажей.КавказКавказ — популярный горный регион России с разным историко-культурным и природным достоянием. Он привлекает гостей уникальной природой и разнообразием ландшафтов, памятниками архитектуры, горнолыжными курортами, современными спа-центрами и санаториями. Ингушетия с рекордным количеством архитектурных и природных памятников,Кабардино-Балкария с ее удивительными природными объектами — бездонные голубые озёра, красивейшие водопады, минеральные и термальные целебные источники. Карачаево-Черкесия предлагает автомобильные, пешие, велосипедные и конные маршруты по заповедным местам, Северная Осетия развитой санаторно-курортной инфраструктурой. Чечня предлагает в большом количестве экскурсионные, культурно-оздоровительные, религиозные туры и уникальные маршруты."Дагестан — еще одно направление, активно набирающее популярность у российских туристов. Начало осени — одно из красивейших времен природы в горах. Туристы едут сюда за необыкновенными видами, кристально чистым воздухом и национальным колоритом традиций и еды", — говорит Дмитрий Морковкин.КрымПутешествие по Крымскому полуострову включает в себя исследование таких городов, как Севастополь, Ялта, Судак и других. Дмитрий Морковкин отмечает, что отдыхающие смогут насладиться красотой Черного моря и разнообразными достопримечательностями полуострова. Проживание в частных гостевых домах или хостелах поможет сэкономить на расходах.Кольский полуостровКольский полуостров — это настоящая северная сказка. На Кольском полуострове можно увидеть природные и культурные чудеса. Стоит посетить Мурманск и Териберку, известную своими морскими обитателями — касатками и белухами. Ксения Андрианкова уточняет, что посетить главные достопримечательности можно в рамках экскурсионного тура "Дыхание Арктики". Стоимость на одного человека без авиа/железнодорожных билетов начинается от 39 900 руб., включая проживание две ночи и питание по программе, экскурсионное и транспортное обслуживание, входные билеты на туристические объекты, услуги гида-сопровождающего с экскурсионной программой, а также дегустацию морских ежей и гребешков."Если хотите увидеть северное сияние, отправляйтесь сюда зимой, — советует Альберт Бодокия. — Заполярная природа — суровая и красивая: снежные пейзажи, вечнозеленые леса, горные вершины и море. Летом можно отправиться на рыбалку, заняться трекингом и исследовать местные озера". Обязательно стоит посетить Териберку, которая получила известность благодаря фильму "Левиафан". Здесь можно увидеть остатки кораблей, выброшенных на берег, и грандиозные арктические пейзажи.КарелияКарелия — одно из самых интересных направлений путешествий по России. Она открывает завораживающий мир природы с восхитительными пейзажами. Пресс-служба Национального туроператора "Алеан" отмечает, что летом большинство экскурсионных туров включает острова: Кижи, Валаам. В сентябре в республику едут за золотой осенью и атмосферными снимками природных достопримечательностей и памятников архитектуры на фоне золотых пейзажей. С закрытием сезона водной навигации (в октябре-ноябре) спрос на туры по Карелии снижается до зимы: в это время года в регион едут за новогодней сказкой — снежными пейзажами, развлечениями в гостях у карельских Деда Мороза и Снегурочки.Эксперты отмечают, что самые популярные локации, которые стремятся посетить туристы, это:Другие популярные достопримечательности: Карельский зоопарк, исторический парк "БастионЪ", этнопарк "Земля Древних", этнодеревня Киндасово.Зимние экскурсионные программы включают посещение вотчины карельских Деда Мороза и Снегурочки — Талви Укко и Лумикки. На территории сказочной усадьбы есть оленья ферма и питомник ездовых собак. Также, не покидая резиденции, можно побывать в небольшой саамской деревне и узнать больше о быте и традициях карельских кочевников. А для запоминающихся фотосессий здесь установлена фотозона "Арктика" со скульптурами животных Северного полюса. Стоимость новогоднего экскурсионного тура на троих (два взрослых и один ребенок): от 67 650 руб. на три дня, без учета транспортных расходов."Карельскую кухню отличают необычные самобытные блюда. Гастротуристы пробуют лохикейтто (сливочную уху с форелью), блюда из дичи и северных ягод (оленина, морошка, брусника), открытые пирожки-калитки на ржаной муке, чай с лесными травами. Также путешественники посещают форелевые хозяйства и покупают в качестве подарков из поездки рыбные деликатесы", — отмечают в пресс-службе Национального туроператора Алеан.Ксения Андрианкова уточняет, что отправиться в Карелию по разработанному маршруту с разными интерактивными и этнокультурными мероприятиями можно в рамках экскурсионного тура "Гран-тур Вся Карелия". Стоимость на одного человека без авиабилетов/железнодорожных билетов начинается от 18 750 руб., включая проживание в лучших отелях Петрозаводска с завтраками, экскурсионное и транспортное обслуживание, посещение главных достопримечательностей.АлтайАлтай — это горы, кристально чистые реки, озера и непередаваемая атмосфера спокойствия. Горы Алтая летом покрыты зелеными долинами, а зимой — снегом, что делает их идеальными для зимних видов спорта и треккинга. По словам Альберта Бодокия, здесь можно отправиться на экскурсию по Чуйскому тракту, одному из самых живописных маршрутов в России, посетить Телецкое озеро и пещеры Каракольской долины. Алтай — это место, где можно отдохнуть телом и душой, вдохновиться красотой природы. Стоимость тура на Алтай с включенными экскурсиями и проживанием начинается от 35 000 руб. за неделю.БашкирияБашкирия — удивительный край, известный своими горными хребтами, пещерами и реками. Альберт Бодокия отмечает, что местные пейзажи не уступают европейским Альпам, а Уральские горы здесь — мягкие и живописные. Популярные направления — национальный парк "Башкирия", пещера Капова с древними наскальными рисунками и гора Ямантау. Башкирия также известна своей культурой: традиционная кухня, праздники и ремесла привлекают множество туристов. Это идеальное место для активного отдыха: рафтинг, походы, лыжи, рыбалка. Тур на неделю с проживанием и экскурсиями обойдется от 28 000 руб.БайкалБайкал — сердце Сибири, и многие мечтают увидеть его хотя бы раз в жизни. Эксперт поясняет, что летом можно отправиться на прогулку по воде, изучить остров Ольхон или просто насладиться видами на самое чистое озеро в мире. Зимой Байкал превращается в настоящее ледяное царство: кристально чистый лед, под которым можно разглядеть глубину озера, трещины, которые издают особенный звук, и уникальная возможность прокатиться на коньках по его поверхности. Местная кухня, рыбалка, треккинг — здесь можно найти множество развлечений на любой вкус. Путевка на Байкал на семь дней стоит от 40 000 руб.КамчаткаКамчатка — край вулканов, гейзеров и дикой природы. Это одно из самых удаленных мест в России, но его уникальная природа делает поездку на полуостров по-настоящему стоящей. "Вулканическая активность создает пейзажи, которые сложно найти где-либо еще: термальные источники, лавовые поля и водопады. Летом можно отправиться на экскурсии по горам и вулканам, подняться на вершину Ключевской сопки, побывать в Долине гейзеров. Туризм на Камчатке развит не так активно, как в других местах, но именно это делает поездку сюда незабываемой — здесь можно увидеть нетронутую природу. Путевка на неделю — от 90 000 руб., включая перелет и экскурсии", — поясняет Альберт Бодокия.Сахалин и Курильские островаСахалин и Курильские острова — направление для тех, кто любит исследования и приключения. По словам эксперта, Сахалин — это не только острова, но и уникальная природа: горы, леса, тихоокеанское побережье. Можно отправиться на экскурсию по морским мысам, побывать на мысе Великан или мысе Крильон. Курильские острова, особенно Итуруп и Кунашир, предлагают треккинг по горам и вулканам, горячие источники и возможность увидеть пейзажи, которые больше напоминают другую планету. Путевка на неделю на Сахалин стоит от 50 000 руб., включая перелет.Россия огромна и разнообразна, и каждый из этих уголков страны предлагает что-то свое, особенное. Независимо от того, предпочитаете ли вы активный отдых или неспешные прогулки, каждый найдет место по душе.

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https://ria.ru/20241023/otdykh-1979420640.html

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россия, санкт-петербург, сахалин, новый год, туризм