https://ria.ru/20241105/lavrov-1981951673.html

Лавров предостерег НАТО от агрессии в отношении России

Лавров предостерег НАТО от агрессии в отношении России - РИА Новости, 05.11.2024

Лавров предостерег НАТО от агрессии в отношении России

Россия предупреждает НАТО, что при агрессивных действиях альянса или некоторых его участников против Москвы у них не получится отсидеться за океаном, заявил в... РИА Новости, 05.11.2024

2024-11-05T15:06

2024-11-05T15:06

2024-11-05T16:05

россия

нато

атлантический океан

ла-манш

москва

сергей лавров

владимир путин

оон

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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Россия предупреждает НАТО, что при агрессивных действиях альянса или некоторых его участников против Москвы у них не получится отсидеться за океаном, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел Сергей Лавров."Наши оппоненты не должны заблуждаться. В случае агрессивных действий НАТО либо отдельных государств-членов против нашей страны будут приняты адекватные ответные меры в полном соответствии с закрепленным в Уставе ООН суверенным правом России на самооборону и использование любых средств для обеспечения своей безопасности. И никому не отсидеться ни за Атлантическим океаном, ни за Ла-Маншем", — сказал глава МИД.Как обратил внимание Лавров, в Москве не могут не учитывать, что "НАТО давно не скрывает своей агрессивной политики в отношении России". Министр напомнил, что в стратегиях альянса Москва описывается как "наиболее значительная и прямая угроза безопасности", а руководство НАТО непрерывно говорит о якобы имеющихся у России планах в ближайшие годы напасть на какую-нибудь страну, входящую в объединение. При этом альянс ускоренными темпами проводит милитаризацию Европы, а на учениях силы блока отрабатывают наступательные операции против Москвы.Он подчеркнул, что если Киев начнет применять западное дальнобойное оружие для ударов вглубь территории России, то "это будет означать, что уже не только Украина, но и страны НАТО воюют с Россией уже в открытую, больше не стесняясь скрывать факты о "наемниках", "добровольцах", инструкторах и прочих ребятах "под чужим флагом". При таком развитии событий истинная природа конфликта, которую западные лидеры безуспешно пытались замаскировать, выйдет наружу."Президент Российской Федерации Владимир Путин высказывался на эту тему. Всем должно быть очевидно, что украинцы не могут самостоятельно использовать западное высокотехнологичное оружие увеличенной дальности. Без западных специалистов, без разведданных, в том числе полученных от космической группировки стран НАТО, не обойтись", — заключил Лавров.Владимир Путин заявлял, что страны НАТО дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути, они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в боевые действия. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавил он.Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что заявление президента о последствиях ударов западным оружием вглубь России предельно четкое и однозначное, нет сомнений, что оно достигло адресатов.

https://ria.ru/20241104/nato-1981806728.html

https://ria.ru/20241105/voda-1981838784.html

https://ria.ru/20241104/lavrov-1981794415.html

россия

атлантический океан

ла-манш

москва

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, нато, атлантический океан, ла-манш, москва, сергей лавров, владимир путин, оон