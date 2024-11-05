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Лавров предостерег НАТО от агрессии в отношении России - РИА Новости, 05.11.2024
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15:06 05.11.2024 (обновлено: 16:05 05.11.2024)
https://ria.ru/20241105/lavrov-1981951673.html
Лавров предостерег НАТО от агрессии в отношении России
Лавров предостерег НАТО от агрессии в отношении России - РИА Новости, 05.11.2024
Лавров предостерег НАТО от агрессии в отношении России
Россия предупреждает НАТО, что при агрессивных действиях альянса или некоторых его участников против Москвы у них не получится отсидеться за океаном, заявил в... РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T15:06
2024-11-05T16:05
россия
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атлантический океан
ла-манш
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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Россия предупреждает НАТО, что при агрессивных действиях альянса или некоторых его участников против Москвы у них не получится отсидеться за океаном, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел Сергей Лавров.&quot;Наши оппоненты не должны заблуждаться. В случае агрессивных действий НАТО либо отдельных государств-членов против нашей страны будут приняты адекватные ответные меры в полном соответствии с закрепленным в Уставе ООН суверенным правом России на самооборону и использование любых средств для обеспечения своей безопасности. И никому не отсидеться ни за Атлантическим океаном, ни за Ла-Маншем&quot;, — сказал глава МИД.Как обратил внимание Лавров, в Москве не могут не учитывать, что "НАТО давно не скрывает своей агрессивной политики в отношении России". Министр напомнил, что в стратегиях альянса Москва описывается как "наиболее значительная и прямая угроза безопасности", а руководство НАТО непрерывно говорит о якобы имеющихся у России планах в ближайшие годы напасть на какую-нибудь страну, входящую в объединение. При этом альянс ускоренными темпами проводит милитаризацию Европы, а на учениях силы блока отрабатывают наступательные операции против Москвы.Он подчеркнул, что если Киев начнет применять западное дальнобойное оружие для ударов вглубь территории России, то "это будет означать, что уже не только Украина, но и страны НАТО воюют с Россией уже в открытую, больше не стесняясь скрывать факты о "наемниках", "добровольцах", инструкторах и прочих ребятах "под чужим флагом". При таком развитии событий истинная природа конфликта, которую западные лидеры безуспешно пытались замаскировать, выйдет наружу.&quot;Президент Российской Федерации Владимир Путин высказывался на эту тему. Всем должно быть очевидно, что украинцы не могут самостоятельно использовать западное высокотехнологичное оружие увеличенной дальности. Без западных специалистов, без разведданных, в том числе полученных от космической группировки стран НАТО, не обойтись&quot;, — заключил Лавров.Владимир Путин заявлял, что страны НАТО дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути, они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в боевые действия. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавил он.Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что заявление президента о последствиях ударов западным оружием вглубь России предельно четкое и однозначное, нет сомнений, что оно достигло адресатов.
https://ria.ru/20241104/nato-1981806728.html
https://ria.ru/20241105/voda-1981838784.html
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россия, нато, атлантический океан, ла-манш, москва, сергей лавров, владимир путин, оон
Россия, НАТО, Атлантический океан, Ла-Манш, Москва, Сергей Лавров, Владимир Путин, ООН
Лавров предостерег НАТО от агрессии в отношении России

Лавров: РФ адекватно ответит в случае агрессии НАТО или отдельных стран-членов

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Россия предупреждает НАТО, что при агрессивных действиях альянса или некоторых его участников против Москвы у них не получится отсидеться за океаном, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел Сергей Лавров.
«

"Наши оппоненты не должны заблуждаться. В случае агрессивных действий НАТО либо отдельных государств-членов против нашей страны будут приняты адекватные ответные меры в полном соответствии с закрепленным в Уставе ООН суверенным правом России на самооборону и использование любых средств для обеспечения своей безопасности. И никому не отсидеться ни за Атлантическим океаном, ни за Ла-Маншем", — сказал глава МИД.

Пост из соцсети журналиста Чея Боуза - РИА Новости, 1920, 04.11.2024
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4 ноября, 16:01
Как обратил внимание Лавров, в Москве не могут не учитывать, что "НАТО давно не скрывает своей агрессивной политики в отношении России". Министр напомнил, что в стратегиях альянса Москва описывается как "наиболее значительная и прямая угроза безопасности", а руководство НАТО непрерывно говорит о якобы имеющихся у России планах в ближайшие годы напасть на какую-нибудь страну, входящую в объединение.
При этом альянс ускоренными темпами проводит милитаризацию Европы, а на учениях силы блока отрабатывают наступательные операции против Москвы.
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Он подчеркнул, что если Киев начнет применять западное дальнобойное оружие для ударов вглубь территории России, то "это будет означать, что уже не только Украина, но и страны НАТО воюют с Россией уже в открытую, больше не стесняясь скрывать факты о "наемниках", "добровольцах", инструкторах и прочих ребятах "под чужим флагом". При таком развитии событий истинная природа конфликта, которую западные лидеры безуспешно пытались замаскировать, выйдет наружу.
«

"Президент Российской Федерации Владимир Путин высказывался на эту тему. Всем должно быть очевидно, что украинцы не могут самостоятельно использовать западное высокотехнологичное оружие увеличенной дальности. Без западных специалистов, без разведданных, в том числе полученных от космической группировки стран НАТО, не обойтись", — заключил Лавров.

Владимир Путин заявлял, что страны НАТО дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути, они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в боевые действия. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавил он.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что заявление президента о последствиях ударов западным оружием вглубь России предельно четкое и однозначное, нет сомнений, что оно достигло адресатов.
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РоссияНАТОАтлантический океанЛа-МаншМоскваСергей ЛавровВладимир ПутинООН
 
 
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