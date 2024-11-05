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Самолет МЧC России доставил 19 тонн гуманитарной помощи в Бейрут - РИА Новости, 05.11.2024
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09:41 05.11.2024 (обновлено: 09:43 05.11.2024)
https://ria.ru/20241105/gumpomosch-1981880329.html
Самолет МЧC России доставил 19 тонн гуманитарной помощи в Бейрут
Самолет МЧC России доставил 19 тонн гуманитарной помощи в Бейрут - РИА Новости, 05.11.2024
Самолет МЧC России доставил 19 тонн гуманитарной помощи в Бейрут
Транспортный самолет Ил-76 МЧC России доставил в международный аэропорт Бейрута 19 тонн гуманитарной помощи, рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства. РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T09:41
2024-11-05T09:43
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бейрут
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Транспортный самолет Ил-76 МЧC России доставил в международный аэропорт Бейрута 19 тонн гуманитарной помощи, рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства."Самолет Ил-76 МЧС России доставил гуманитарную помощь для населения Ливана", - сказал собеседник агентства.Он уточнил, что спецборт доставил в Бейрут гуманитарный груз общим весом более 19 тонн, в составе которого предметы первой необходимости и медикаменты."Гуманитарная операция проведена в соответствии с указанием президента Российской Федерации Владимира Путина и по поручению главы МЧС России Александра Куренкова", - подчеркнул собеседник агентства.
https://ria.ru/20241101/izrail-1981346079.html
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россия, бейрут, ил-76, в мире
Россия, Бейрут, Ил-76, В мире
Самолет МЧC России доставил 19 тонн гуманитарной помощи в Бейрут

Самолет Ил-76 МЧC России доставил 19 тонн гуманитарной помощи в Бейрут

© РИА Новости | Перейти в медиабанкСамолет Ил-76 МЧС РФ доставил в Бейрут гуманитарную помощь
Самолет Ил-76 МЧС РФ доставил в Бейрут гуманитарную помощь - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
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Самолет Ил-76 МЧС РФ доставил в Бейрут гуманитарную помощь. Архивное фото
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Транспортный самолет Ил-76 МЧC России доставил в международный аэропорт Бейрута 19 тонн гуманитарной помощи, рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства.
"Самолет Ил-76 МЧС России доставил гуманитарную помощь для населения Ливана", - сказал собеседник агентства.
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Он уточнил, что спецборт доставил в Бейрут гуманитарный груз общим весом более 19 тонн, в составе которого предметы первой необходимости и медикаменты.
"Гуманитарная операция проведена в соответствии с указанием президента Российской Федерации Владимира Путина и по поручению главы МЧС России Александра Куренкова", - подчеркнул собеседник агентства.
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