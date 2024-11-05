https://ria.ru/20241105/gumpomosch-1981880329.html

Самолет МЧC России доставил 19 тонн гуманитарной помощи в Бейрут

Самолет МЧC России доставил 19 тонн гуманитарной помощи в Бейрут - РИА Новости, 05.11.2024

Самолет МЧC России доставил 19 тонн гуманитарной помощи в Бейрут

Транспортный самолет Ил-76 МЧC России доставил в международный аэропорт Бейрута 19 тонн гуманитарной помощи, рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства. РИА Новости, 05.11.2024

2024-11-05T09:41

2024-11-05T09:41

2024-11-05T09:43

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бейрут

ил-76

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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Транспортный самолет Ил-76 МЧC России доставил в международный аэропорт Бейрута 19 тонн гуманитарной помощи, рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства."Самолет Ил-76 МЧС России доставил гуманитарную помощь для населения Ливана", - сказал собеседник агентства.Он уточнил, что спецборт доставил в Бейрут гуманитарный груз общим весом более 19 тонн, в составе которого предметы первой необходимости и медикаменты."Гуманитарная операция проведена в соответствии с указанием президента Российской Федерации Владимира Путина и по поручению главы МЧС России Александра Куренкова", - подчеркнул собеседник агентства.

https://ria.ru/20241101/izrail-1981346079.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, бейрут, ил-76, в мире