https://ria.ru/20241105/gumpomosch-1981880329.html
Самолет МЧC России доставил 19 тонн гуманитарной помощи в Бейрут
Самолет МЧC России доставил 19 тонн гуманитарной помощи в Бейрут - РИА Новости, 05.11.2024
Самолет МЧC России доставил 19 тонн гуманитарной помощи в Бейрут
Транспортный самолет Ил-76 МЧC России доставил в международный аэропорт Бейрута 19 тонн гуманитарной помощи, рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства. РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T09:41
2024-11-05T09:41
2024-11-05T09:43
россия
бейрут
ил-76
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/03/1976129174_0:0:626:352_1920x0_80_0_0_94390d56e4baf6df47e5a4f6094714ce.jpg
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Транспортный самолет Ил-76 МЧC России доставил в международный аэропорт Бейрута 19 тонн гуманитарной помощи, рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства."Самолет Ил-76 МЧС России доставил гуманитарную помощь для населения Ливана", - сказал собеседник агентства.Он уточнил, что спецборт доставил в Бейрут гуманитарный груз общим весом более 19 тонн, в составе которого предметы первой необходимости и медикаменты."Гуманитарная операция проведена в соответствии с указанием президента Российской Федерации Владимира Путина и по поручению главы МЧС России Александра Куренкова", - подчеркнул собеседник агентства.
https://ria.ru/20241101/izrail-1981346079.html
https://ria.ru/20241101/bezhentsy-1981393665.html
россия
бейрут
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/03/1976129174_19:0:488:352_1920x0_80_0_0_5805d19eaa7067bbc0b2db78d9f89d32.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, бейрут, ил-76, в мире
Россия, Бейрут, Ил-76, В мире
Самолет МЧC России доставил 19 тонн гуманитарной помощи в Бейрут
Самолет Ил-76 МЧC России доставил 19 тонн гуманитарной помощи в Бейрут