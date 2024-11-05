https://ria.ru/20241105/armeniya-1982005621.html

Армянский коньяк начнут продавать под новым названием

Армянский коньяк начнут продавать под новым названием - РИА Новости, 05.11.2024

Армянский коньяк начнут продавать под новым названием

Правительство Армении решило, что армянский коньяк переименуют в Armenian brandy, и уже проинформировало об этом инстанции Евросоюза, заявил министр экономики... РИА Новости, 05.11.2024

2024-11-05T18:13

2024-11-05T18:13

2024-11-05T18:13

армения

никол пашинян

евросоюз

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МОСКВА, 5 ноя – РИА Новости. Правительство Армении решило, что армянский коньяк переименуют в Armenian brandy, и уже проинформировало об этом инстанции Евросоюза, заявил министр экономики Геворг Папоян в ходе предварительного обсуждения проекта закона о госбюджете в Национальном Собрании. Об этом сообщает Armtimes."Армянские производители не будут маркировать свою продукцию названием "Коньяк", которое является географическим указанием, охраняемым ЕС, а вместо этого зарегистрируют "армянский бренд", — заявил Папоян.Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян на заседании правительства заявил, что словосочетание "армянский коньяк" вызывает со стороны лишь усмешку. По его словам, название "коньяк" за последние 100 лет успело укорениться в Армении, но это не означает, что нужно и дальше утверждать, что произведенная в республике продукция такого рода является именно коньяком. По его словам, без решения таких вопросов Армения может быть "лишь экономикой трущоб, где можно продавать секретные товары в тайных местах".В ноябре 2023 года в Минэкономики Армении заявили, что армянская сторона вместе с партнерами из ЕС согласовала бренд, географическое наименование, предусматривающее производство коньяка, отвечающего определенному качеству. В ведомстве указали, что после обсуждений с привлечением крупных брендинговых компании было решено, что продукцию нужно продвигать под географическим наименованием Armenian brandy.

https://ria.ru/20241031/pashinyan-1981126157.html

https://ria.ru/20240410/tseny-1939219617.html

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армения, никол пашинян, евросоюз