https://ria.ru/20241104/ssha-1981784975.html

Деэскалации на Ближнем Востоке после выборов в США не будет, заявил эксперт

Деэскалации на Ближнем Востоке после выборов в США не будет, заявил эксперт - РИА Новости, 04.11.2024

Деэскалации на Ближнем Востоке после выборов в США не будет, заявил эксперт

Стабилизации ситуации на Ближнем Востоке не стоит ждать ни при победе кандидата в президенты США Дональда Трампа, ни Камалы Харрис, сообщил в интервью РИА... РИА Новости, 04.11.2024

2024-11-04T12:57

2024-11-04T12:57

2024-11-04T12:57

в мире

ближний восток

сша

израиль

дональд трамп

камала харрис

джо байден

высшая школа экономики (вшэ)

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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Стабилизации ситуации на Ближнем Востоке не стоит ждать ни при победе кандидата в президенты США Дональда Трампа, ни Камалы Харрис, сообщил в интервью РИА Новости замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов. "Но в любом случае, что общее между Дональдом Трампом и Камалой Харрис в отношении политики в отношении Ближнего Востока - ни при одном, ни при другом не наступит стабилизация. И при Дональде Трампе, и при Камале Харрис политика Соединенных Штатов будет вести к дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке", - сказал Суслов. Он отметил, что Трамп, скорее всего, снимет какую-либо критику в отношении действий Израиля и заявит о поддержке деятельности страны в отношении оккупированных палестинских территорий, и Газы и Ливана, что окажет очень дестабилизирующее воздействие на ситуацию на Ближнем Востоке. При этом, по мнению эксперта, Харрис будет продолжать нынешний курс администрации президента США Джо Байдена и вряд ли откажется от помощи Израилю. "Израиль – это очень важный внутриполитический фактор в Соединенных Штатах, да и большинство американских евреев, в Соединенных Штатах наибольшая еврейская диаспора, – демократы", - пояснил Суслов. Никакого жесткого давления на Израиль оказываться не будет, поэтому мировому сообществу в лице стран БРИКС не останется ничего, кроме как самим продвигать альтернативные модели урегулирования ситуации на Ближнем Востоке, заключил эксперт. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Досрочное голосование началось во многих штатах.

https://ria.ru/20241001/amerika-1975814495.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, ближний восток, сша, израиль, дональд трамп, камала харрис, джо байден, высшая школа экономики (вшэ), брикс, выборы президента сша — 2024