Деэскалации на Ближнем Востоке после выборов в США не будет, заявил эксперт
Эксперт: стабилизации на Ближнем Востоке не будет ни с Трампом, ни с Харрис
© AP Photo / Alex BrandonПредвыборные дебаты кандидатов в президенты США Камалы Харрис и Дональда Трампа
© AP Photo / Alex Brandon
Предвыборные дебаты кандидатов в президенты США Камалы Харрис и Дональда Трампа. Архивное фото
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Стабилизации ситуации на Ближнем Востоке не стоит ждать ни при победе кандидата в президенты США Дональда Трампа, ни Камалы Харрис, сообщил в интервью РИА Новости замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов.
"Но в любом случае, что общее между Дональдом Трампом и Камалой Харрис в отношении политики в отношении Ближнего Востока - ни при одном, ни при другом не наступит стабилизация. И при Дональде Трампе, и при Камале Харрис политика Соединенных Штатов будет вести к дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке", - сказал Суслов.
Он отметил, что Трамп, скорее всего, снимет какую-либо критику в отношении действий Израиля и заявит о поддержке деятельности страны в отношении оккупированных палестинских территорий, и Газы и Ливана, что окажет очень дестабилизирующее воздействие на ситуацию на Ближнем Востоке. При этом, по мнению эксперта, Харрис будет продолжать нынешний курс администрации президента США Джо Байдена и вряд ли откажется от помощи Израилю.
"Израиль – это очень важный внутриполитический фактор в Соединенных Штатах, да и большинство американских евреев, в Соединенных Штатах наибольшая еврейская диаспора, – демократы", - пояснил Суслов.
Никакого жесткого давления на Израиль оказываться не будет, поэтому мировому сообществу в лице стран БРИКС не останется ничего, кроме как самим продвигать альтернативные модели урегулирования ситуации на Ближнем Востоке, заключил эксперт.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Досрочное голосование началось во многих штатах.