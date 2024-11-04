https://ria.ru/20241104/patrul-1981849905.html

В Ивано-Франковске начали работать языковые патрули

В Ивано-Франковске начали работать языковые патрули - РИА Новости, 04.11.2024

В Ивано-Франковске начали работать языковые патрули

Языковые патрули начали работу в городе Ивано-Франковск на западе Украины, сообщил украинский телеканал "Пятый". РИА Новости, 04.11.2024

2024-11-04T23:26

2024-11-04T23:26

2024-11-04T23:27

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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Языковые патрули начали работу в городе Ивано-Франковск на западе Украины, сообщил украинский телеканал "Пятый". "Языковые патрули начали работу в Ивано-Франковске", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Пятого". В публикации отмечается, что инспекторы приглашают русскоговорящих жителей города на бесплатные курсы украинского языка. На видео, опубликованном в Telegram-канале, девушка-волонтер из языкового патруля предлагает русскоговорящей женщине пройти курсы украинского, после чего женщина заявляет, что уже завтра уедет из города. Ранее мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив заявлял о запуске в городе языковых патрулей из-за обилия русскоговорящих жителей - переселенцев из восточных регионов страны, где в общении преобладает русский язык. После госпереворота на Украине в 2014 году власти страны начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией, в том числе с русским языком. В 2019 году Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает, что граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию, а международные организации игнорируют дискриминацию нацменьшинств, особенно в отношении русских людей.

https://ria.ru/20241023/ukraina-1979582897.html

https://ria.ru/20241002/ukraina-1975926602.html

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в мире, украина, ивано-франковск, россия, сергей лавров, верховная рада украины