https://ria.ru/20241103/pmr-1981735483.html

Молдавия заблокировала выезд специалистов из ПМР на мост у Резина

Молдавия заблокировала выезд специалистов из ПМР на мост у Резина - РИА Новости, 03.11.2024

Молдавия заблокировала выезд специалистов из ПМР на мост у Резина

Молдавия заблокировала выезд специалистов из Приднестровья на мост у города Резина, заявил РИА Новости сопредседатель Объединенной контрольной комиссии (ОКК) от РИА Новости, 03.11.2024

2024-11-03T22:28

2024-11-03T22:28

2024-11-03T22:28

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россия

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майя санду

олег беляков

объединенная контрольная комиссия (окк)

обсе

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ТИРАСПОЛЬ, 3 ноя - РИА Новости. Молдавия заблокировала выезд специалистов из Приднестровья на мост у города Резина, заявил РИА Новости сопредседатель Объединенной контрольной комиссии (ОКК) от непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Олег Беляков. Ранее в Генеральном инспекторате полиции Молдавии заявили, что движение на мосту Рыбница - Резина, по которому часть избирателей из Приднестровья добираются к участкам для голосования во втором туре выборов президента Молдавии, снова перекрыли из-за сообщения о минировании. "За сегодняшний день оттуда столько сообщений приходило о том, что дорогу пилили рабочие, и минировали, и какой-то человек стоял с какой-то коробкой. Мы просили выезда военных наблюдателей в Рыбницу, нам никто не дал разрешения. Просили проехать правоохранительным органам, оценить ситуацию с точки зрения безопасности - тоже ничего такого не произошло", - сказал Беляков. Сопредседатель ОКК от ПМР сообщил, что сейчас на место направляются представители миссии ОБСЕ. По его словам, в ситуации с движением на мосту Рыбница - Резина 3 ноября были нарушены ряд договоренностей, которые стороны достигли в ходе работы ОКК. "Оценивая логически всё то, что происходит, можно предположить, что это просто нагнетание обстановки в Зоне безопасности. Мы были против этого, делали соответствующее обращение в ОКК, призывали молдавскую сторону не допускать таких осложнений в зоне безопасности. Это несёт за собой определенные последствия, которые требуют разрешения", - отметил Беляков. Ранее сегодня движение по мосту уже прекращали. Тогда в полиции утверждали, что это сделали из-за угрозы безопасности, поскольку в потоке людей якобы находился человек, который "не сотрудничает с полицией" и держит "подозрительный ящик", отказываясь раскрыть его содержимое. Через несколько часов работа переправы возобновилась. Во второй тур выборов президента Молдавии вышли прозападный президент страны Майя Санду и экс-генпрокурор, уволенный режимом Санду, выходец из Гагаузии, кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло. Санду придерживается политики евроинтеграции, санкций против РФ и ужесточения контроля за СМИ под предлогом борьбы с дезинформацией. Стояногло ориентирован на сохранение прагматичных отношений с Россией, хотя и поддерживает интеграцию с Европой. Он признает значимость России для молдавской экономики и видит в ней важного партнера, с которым Молдавии следует поддерживать стабильные отношения, чтобы избежать негативных последствий санкций и кризисов. В первом туре выборов Санду набрала 42,45% голосов, Стояногло - 25,98%. Второй тур выиграет тот кандидат, который получит большинство голосов избирателей. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией. Мир в зоне приднестровского конфликта поддерживают совместные миротворческие силы, в которые входят 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских и 355 молдавских. Миротворцы несут службу на 15 стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности. Объединенная контрольная комиссия (ОКК) была создана в соответствии с молдавско-российским соглашением о принципах мирного урегулирования приднестровского конфликта от 21 июля 1992 года. В нее входят делегации Молдавии, Приднестровья и России, а также представители миссии ОБСЕ и Украины. ОКК контролирует ситуацию в зоне безопасности на Днестре, а также координирует деятельность совместных миротворческих сил в регионе.

https://ria.ru/20241103/moldaviya-1981698284.html

https://ria.ru/20241103/golosovanie-1981732836.html

https://ria.ru/20241103/yavka-1981730633.html

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в мире, молдавия, россия, рыбница, майя санду, олег беляков, объединенная контрольная комиссия (окк), обсе, выборы в молдавии — 2024